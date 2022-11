Suor Cristina cambia vita: parla per la prima volta la Madre Generale delle Orsoline

La scelta di togliere il velo da parte di Suor Cristina ha fatto ampiamente discutere, in positivo e in negativo: ha raccolto consensi, ma anche alcune critiche. Tuttavia, aveva colpito enormemente la reazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, che inizialmente avevano deciso di non aggiungere nulla sulla vicenda. Tuttavia, a riguardo ora è intervenuta la madre generale delle Suore Orsoline, ovvero madre Carmela Distefano.

Suor Cristina, la madre generale delle Orsoline sostiene il suo percorso

La prima replica delle Suore Orsoline era arrivata alla stampa e al pubblico come l’intenzione di distaccarsi dalla scelta di Suor Cristina. Alla fine, però, le cose non starebbero davvero così. Dopo l’annuncio a Verissimo di aver tolto il velo e di aver cambiato vita, Cristina Scuccia è stata al centro dell’attenzione e del dibattito.

A nome delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, madre Carmela Distefano ha fatto una dichiarazione di sostegno per il percorso intrapreso dalla Scuccia. “Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina. Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino. La sentiremo sempre una nostra sorella e l’accompagneremo con l’affetto e con la preghiera”.

Suor Cristina, l’addio alla vita consacrata

A una prima occhiata, nessuno l’avrebbe probabilmente riconosciuta. La vita di Suor Cristina è certamente interessante, soprattutto perché questa donna, diventata famosa in tutto il mondo per la sua voce, ha vissuto, se così possiamo dire, tante esistenze in un unico percorso. Cristina Scuccia ha preso la sua scelta: ha lasciato la vita consacrata per dedicarsi alla sua grande passione, la musica.

Era il 2014 quando, a The Voice, ha conquistato tutti con la sua potenza vocale da brividi. Probabilmente, a lungo è stata la voce più famosa d’Italia. Ma, quando è entrata nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin, tutti sono rimasti interdetti. Suor Cristina, ora Cristina Scuccia, non ha perso la fede. Dio è sempre al suo fianco, e la sua decisione non è legata alla Chiesa, ma ad altri aspetti. Il periodo del Covid, per esempio, l’ha molto toccata, e indotta alla riflessione.

Perché Suor Cristina ha tolto il velo

“È stato il momento in cui ho capito quello che avrei dovuto fare. Io sono sempre la stessa, con abiti diversi, ma sono sempre io. Prima ero impaurita per il timore di deludere chi ha creduto in me e sono andata in crisi. Non sapevo più chi fossi, ero ingabbiata in un abito e in regole strette“, ha raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo, riferendosi alla Pandemia di Covid-19, che ha avuto di certo un impatto su di lei.

Cosa fa oggi Cristina Scuccia

“Sono felice. Credo sempre nell’amore, ma al momento non è la mia priorità. Credo nella vita e sono innamorata di me stessa, perché bisogna amarsi per amare gli altri”, ha commentato Cristina Scuccia. Oggi è una persona nuova, ma in parte è sempre se stessa: è cresciuta, è diventata donna. Fa la cameriera e vive in Spagna, e naturalmente spera di poter realizzare il suo sogno di lavorare nel mondo della musica. Ha avuto il coraggio di non rimanere “intrappolata” nella sua identità, e di compiere una delle scelte più difficili. E coraggiose.