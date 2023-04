“Isola dei Famosi 2023”, concorrenti, opinionisti e inviato: il cast al completo

Così come da tradizione, è arrivata la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata all’Isola dei famosi. Il settimanale ha così svelato, nero su bianco, il cast della nuova edizione del reality show, che prenderà il via nella serata di lunedì 17 aprile. Alle redini del programma, come sempre, Ilary Blasi.

I concorrenti che abiteranno le paradisiache spiagge deserte dell’Honduras saranno, bando alla superstizione, 17: alcuni gareggeranno in autonomia, altri in affiatati dui. Confermati anche i nomi dei nuovi opinionisti e quello dell’inviato, un caro personaggio che ritorna nonostante le recenti polemiche. Scopriamo l’intero cast dell’Isola 2023.

Tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023

Nessuna grande sorpresa tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023, i cui nomi circolavano già da un po’ su social e siti web. Resta, però, la grande varietà: conduttori, speaker, modelle e musicisti, quest’anno all’Isola ce n’è per tutti i gusti. Il nome più noto è senz’altro quello di Alessandro Cecchi Paone, che approderà in Honduras accompagnato dal giovane fidanzato Simone Antolini.

Dopo i Cugini Campagna, concorrenti nel 2022, prosegue quest’anno il filone musicale con i Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci, magari anche loro come i colleghi, passeranno direttamente dall’Isola al Festival di Sanremo. Grande curiosità per l’arrivo sulla spiaggia di Cristina Scuccia, l’ex suora dalla voce d’oro conosciuta per la partecipazione a The Voice. Tra i parenti famosi, troveremo Fiore Argento, sorella di Asia e Christopher Leoni, fidanzato di Francesca Versace.

Dal GF Vip di qualche anno fa arriva il conduttore Marco Predolin; mentre sogna di raggiungere la casa più spiata della tv la modella Helena Prestes, che con la vippona vincitrice di quest’anno Nikita Pelizon partecipò all’avventura di Pechino Express. Ancora, la concorrente di Miss Mondo Claudia Motta. Salta invece il nome di Gianmaria Sainato, che sarebbe stato fermato dall’editore Pier Silvio Berlusconi.

E poi l’ex rugbista Andrea Lo Cicero; la showgirl Pamela Camassa, fidanzata di Filippo Bisciglia; le impertinenti voci dello Zoo di 105, Paolo Noise e Marco Mazzoli; la showgirl Nathaly Caldonazzo, volto noto della tv dei decenni passati e, per chiudere in bellezza, la francese Corinne Cléry, che si era già fatta conoscere fuori dai set cinematografici come concorrente del GF e di Ballando con le stelle.

Isola dei Famosi 2023: i nuovi opinionisti

Mentre a fare gli onori di casa resta salda e irremovibile Ilary Blasi, che non ha lasciato che il burrascoso divorzio con Francesco Totti intralciasse gli impegni lavorativi, a occupare le poltrone assegnate agli opinionisti arriva un volto nuovo – per il ruolo, ma decisamente familiare agli spettatori italiani. A sostituire Nicola Savino, volato altrove, ci sarà quest’anno Enrico Papi che, siamo certi, non avrà peli sulla lingua. Al suo fianco, l’adorabile Vladimir Luxuria, cattivella tanto quanto basta.

Ma quale lite, l’inviato resta Alvin

“Avevate dubbi?! Stessa storia, stesso posto, stessa Isola… e ovviamente il nostro Alvin”. Così l’account ufficiale del reality show ha smentito tutte le dicerie degli ultimi tempi. I vocali, postati da Alvin stesso, che lasciavano supporre una lite tra l’inviato e la conduttrice aspra a tal punto da portare all’esclusione di uno dei due dal programma, si sono rivelati uno scherzetto per tenere alta l’attenzione. A portare a Ilary Blasi notizie dall’Honduras, anche quest’anno ci sarà Alvin.