“Alvin fuori dall’Isola”. Il post contro Ilary su Instagram: “Il vaso trabocca”

Fermi tutti: cosa sta succedendo tra Ilary Blasi e Alvin? Duo iconico dell’edizione del 2022 dell’Isola dei Famosi, negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni: si è tanto discusso di presunti allontanamenti e addirittura di un litigio. Un mix di ipotesi, sospetti, fino al post condiviso da Alvin su Instagram: uno screenshot della chat con Ilary Blasi, dove possiamo osservare alcuni vocali. Non c’è l’audio, ma c’è una didascalia.

Isola dei Famosi, fuori Alvin: l’indiscrezione

Riavvolgiamo un attimo il nastro: l’Isola dei Famosi 2022 ha visto una conduttrice d’eccezione – Ilary Blasi – e un inviato iconico – Alvin. Insieme hanno offerto sketch memorabili, come del resto succede in televisione quando non si è solo personaggi, ma ancor prima amici. Poi, però, qualcosa sembrerebbe essersi rotto (anche se non sappiamo bene cosa).

L’indiscrezione di DiPiù, infatti, ha parlato di un clima teso, di una lite accesa, tanto che Alvin avrebbe chiesto alla produzione dell’Isola dei Famosi di fare una scelta. “O me o lei“. Una frase dai toni piuttosto forti e accesi, un vero e proprio ultimatum. Nessuna conferma per l’ex inviato, che sarebbe stato sostituito da Filippo Bisciglia secondo Dagospia.

Una indiscrezione che è durata parecchio, dal momento in cui sono stati diversi i nomi proposti nel corso delle settimane, da Can Yaman (voluto fortemente dalla Blasi) fino a Paolo Ciavarro. E Alvin? Fuori dall’Isola, sempre secondo le indiscrezioni, che mai come in questi casi vanno prese con le pinze, fino all’eventuale ufficialità, che solamente i diretti interessati o la produzione del reality show possono dare.

Alvin, il post su Instagram contro Ilary Blasi

Al contorno, però, si aggiunge un ulteriore dettaglio che non è certo passato inosservato. Un post, in particolare, ha scatenato i commenti e i follower su Instagram: sul profilo di Alvin è apparso uno screenshot della sua chat privata con “Ilary!”, come l’ha soprannominata nel telefono. “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca”. A incrementare anche la curiosità gli hashtag presenti, come #adessobasta, #delusione.

Il post ha generato migliaia di like in poco tempo, oltre che diversi commenti. “Non puoi lasciarci così”, e siamo assolutamente d’accordo. Ma lasciateci anche dire che Alvin e Ilary Blasi sono amici, ancor prima di essere colleghi, ed è dunque molto probabile che stiano giocando, scherzando. L’obiettivo è creare hype intorno alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi?

Può darsi, ma non solo. Perché, quando si è un personaggio pubblico, non dev’essere proprio facile leggere determinati articoli, indiscrezioni, ipotesi. Ci riesce difficile pensare che non si sopportino davvero più e che il loro legame sia irrecuperabile. Ci sembra, insomma, di vedere un po’ Alvin e Ilary dei vecchi tempi all’Isola, sempre pronti a punzecchiarsi, così come a tendersi la mano.

Sembrerebbe, in ogni caso, un post ironico, ma vogliamo assolutamente saperne di più. Perché nell’amicizia di Ilary e di Alvin un po’ crediamo, e – ad essere sincere – speravamo in un ritorno dell’ex inviato, proprio perché la loro chimica televisiva è indubbia. E soprattutto fa ridere. Cosa non scontata.