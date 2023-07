“Battiti Live”, Ana Mena e Fred De Palma: il vero motivo del ritorno di fiamma

Fonte: IPA Ana Mena e Fred De Palma stanno insieme? La curiosità dei fan

Sul palco di Battiti Live è stata presentata Melodia Criminal, nuova canzone di Ana Mena e Fred De Palma. In questo appuntamento in Puglia, dinanzi a migliaia di fan in festa, i due hanno cantato live per la prima volta il brano, quando non era ancora ufficialmente uscito.

Prima di questa messa in onda, però, i fan di tutt’Italia avevano già avuto modo di scoprirla grazie al Love Mi, trasmesso in diretta. Detto questo, nell’una e nell’altra esibizione i due sono stati grandi protagonisti. La sensualità la fa da padrona, al punto da spingere nuovamente i fan a porsi una vecchia domanda: Ana Mena e Fred De Palma stanno insieme?

Passione sul palco

Parlare d’intesa tra Ana Mena e Fred De Palma è riduttivo. Quando i due sono fianco a fianco sul palco si percepisce un’esplosione di sensualità. Appena apparsa in scena, il pubblico è impazzito per la giovane cantante spagnola, che si è cimentata in un balletto sexy.

Tra una mossa e l’altra, ha coinvolto spesso Fred De Palma, chiamandolo a sé. La coreografia è stata un grande successo, considerando le grida d’esultanza del pubblico a ogni mossa. È chiaro, ormai, come i fan li vogliamo insieme in maniera ufficiale, una volta per tutte.

Ana Mena e Fred De Palma: perché sono tornati

La separazione di Ana Mena e Fred De Palma aveva scosso profondamente i loro fan affezionati. Un allontanamento durato per quattro anni. In questo lasso di tempo le voci non sono di certo mancate. Si è spesso detto come i due non potessero vedersi dopo un presunto scontro.

In questo lasso di tempo Ana Mena ha spesso collaborato con Rocco Hunt, ritrovandosi anche al fianco di Guè Pequeno. Oggi si sono ritrovati e una fan non si è fatta sfuggire l’occasione di far loro la domanda giusta al momento giusto.

La ragazza, in prima fila a Battiti Live, ha ricevuto il microfono e ha chiesto loro come mai siano tornati a cantare insieme. I due si guardano e sorridono, complici, spiegando come in questi quattro anni avrebbero voluto collaborare più volte. Una smentita indiretta alle voci circolate, ma questa versione non sembra convincere e soddisfare i fan.

Erano in attesa della giusta canzone e Melodia Criminal è proprio ciò di cui avevano bisogno. Come detto, però, questa versione dei fatti al pubblico non basta. Per quanto non inquadrati dalle telecamere di Battiti Live, è chiaro come alcuni ragazzi del pubblico abbiano chiesto ben altro. Tutti li vogliono insieme e di certo come coppia otterrebbero un successo clamoroso sul fronte social.

Per il momento, però, nessun indizio concreto in merito. Tutti gli elementi a disposizione di chi crede possa essere scattata la scintilla sono legati alle esibizioni spinte sul palco. Fred De Palma ha tentato di tenere a bada i ragazzi curiosi, ridendo e mostrandosi divertito dalla loro curiosità. Impossibile ignorare questa curiosità dilagante, con la stessa Ana Mena che alla fine ha provato a chiedere di cosa stessero parlando lì in mezzo. Purtroppo per i curiosi nessuna conferma, ma l’estate è ancora lunga e si potrebbe davvero scoprire che il ritorno, dopo quattro anni, sia stato dettato da una mancanza suggerita dal cuore.