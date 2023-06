“Love Mi 2023”, Ana Mena e Fred De Palma: il ballo hot fa impazzire

Ana Mena, bomba spagnola che fa ballare tutti

Ana Mena e Fred De Palma sono tornati insieme. No, non in quel senso, anche perché ufficialmente non sono mai stati una coppia. Un rapporto complesso il loro, tenendo conto della rottura di cui tanto si è parlato.

L’allontanamento non è però durato molto ed eccoli più vicini che mai sul palco del Love Mi 2023. Fedez li ha invitati entrambi per questo grande evento in piazza Duomo a Milano. Un inno alla musica live che al tempo stesso fa beneficenza.

Ma cos’è successo su quel palco? I due hanno fatto partire il mega concerto e senza dubbio sono stati in grado di tenere il palco alla grande. Pubblico ossessionato dai due, che lasciano sognare un possibile flirt.

Ana Mena e Fred De Palma, nuova canzone

Il primo cantante a salire sul palco del Love Mi 2023 è stato Fred De Palma, che ha fatto ballare tutti i presenti come suo solito, mescolando rap e melodie latine. Di colpo ha chiesto al suo pubblico di accogliere alla grande Ana Mena ed è qui che la “follia” ha avuto inizio.

Abitino argento ben studiato per poter ballare liberamente, tirato su quanto basta per intrigare, senza però scoprirsi neanche minimamente rispetto alle quattro ballerine alle loro spalle, che hanno di certo contribuito a infuocare l’atmosfera.

Insieme hanno lanciato il loro nuovo singolo, Melodia Criminal, per la prima volta in diretta televisiva, in uscita ufficialmente il 7 luglio. Un brano che promette d’essere uno dei tormentoni estivi, senza alcun dubbio. Ecco il testo del brano:

Quella voglia di dirti non mi dimenticare mai

E mi fa male, male, male

La nostra non è una canzone d’amore ma è una…

Melodia criminal

Che suona ad ogni tuo respiro

Sei ancora innamorato, ma pensi che ancora ti serve un motivo

Se dietro avessi il mare guarderei gli occhi tuoi

Stasera sto ancora impazzendo per te

Melodia criminal come in un pezzo dei Beatles

Sono il padrone del club

Se non riesco più a dormire è solo colpa tua

Con quegli occhi da assassina non mi fai paura

Quanto sei mala, come un fucile che spara

Ma poi non riesci a starmi lontana

Sale, sale questa voglia di dirti non mi dimenticare mai

E mi fa male, male, male

La nostra non è una canzone d’amore ma è una…

Melodia criminal

Che suona ad ogni tuo respiro

Sei ancora innamorato, ma pensi che ancora ti serve un motivo

Se ti ho vicino faccio un casino

Ti tolgo il vestito, mi togli il respiro

Balli sul filo di queste note che uccidono

Stanotte non dirmi di no, puoi farmi quello che vuoi

Sto già suonando per noi

Melodia criminal

È il suono di ogni tuo respiro

Sei ancora innamorato, ma pensi che ancora ti serve un motivo

Il bacio di Ana Mena e Fred De Palma

Il pubblico ha seguito con un’attenzione enorme l’esibizione di Ana Mena e Fred De Palma sul palco del Love Mi 2023. Se è vero che la canzone è riuscita a far ballare tutti, anche se meno del loro eterno tormentone, Una volta ancora, l’attenzione era tutta per i movimenti dei due protagonisti.

Entrambi hanno giocato molto con i cuori dei fan, avvicinandosi, sfiorandosi e dando vita a un’interpretazione che ha fatto riesplodere il gossip. Qualcosa che richiama un po’ la vicenda Bradley Cooper-Lady Gaga, con i due che spiegarono d’aver soltanto recitato.

Fonte: IPA

Ecco, chi può dire cosa stia accadendo in realtà tra Fred De Palma e Ana Mena. Hanno fatto pace e c’è già chi sui social ipotizza in maniera romantica. Tutti i ragazzi che li seguono non desiderano altro che un loro annuncio. Potrebbero diventare i Shawn Mendes e Camilla Cabello d’Italia (anche se lei è spagnola, ndr), nonostante come sia finita tra loro.

È bastata una mano di Fred poggiata sul fianco di Ana a far impazzire tutti. In seguito è stata però lei, che intanto gli sorrideva suadente, a prendere le redini del gioco. Il momento più alto è stato senza dubbio il ballo sensuale nel quale si è cimentata. Di spalle, si è mossa contro il bacino del partner, generando automaticamente una clip video già divenuta virale.

Tutto ciò però non è bastato al pubblico, desideroso di qualcosa in più. È così partito in automatico il coro: “Bacio, bacio, bacio!”, ma nulla da fare. Sorrisi e null’altro, ma chi può dire cosa riserverà quest’estate bollente.