“LOVE MI”, il concerto di Fedez in Piazza Duomo: scaletta e dove vederlo

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez con la piccola Vittoria sul palco di "LOVE MI"

Tutto pronto per la seconda edizione di LOVE MI, il festival musicale gratuito ideato da Fedez e organizzato da Doom Entertainment, con la produzione di Vivo Concerti. L’appuntamento è per il 27 giugno, in Piazza Duomo, con l’evento che è stato inserito nel palinsesto di Milano è Viva promosso dall’Amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo. Anche quest’anno, è avviata la raccolta fondi a sostegno dell’Associazione Andrea Tudisco OdV che da 26 anni si pone l’obiettivo di garantire la salute dei bambini.

La scaletta di LOVE MI

Tantissimi gli ospiti attesi sul palco di LOVE MI, a cominciare da Achille Lauro, che con Fedez ha inciso il tormentone Mille. E ancora Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks. E sono attese tantissime sorprese.

Sul palco si alternano oltre 30 artisti, alcuni dei quali nelle vesti di guest star, mentre l’ordine di uscita non è ancora stato annunciato e qui viene riportato in ordine alfabetico. Atteso, ovviamente, il set di Fedez che torna sul palco a oltre un anno dalla delicata operazione alla quale si è sottoposto per la rimozione di un raro tumore al pancreas. L’evento, fortemente voluto dall’artista di Rozzano, era stato organizzato nel 2022 a pochissimi mesi dall’intervento e senza la certezza di potersi esibire di fronte al pubblico.

Fonte: IPA

Dove vedere il concerto

Il concerto inizia alle 18 ed è trasmesso in diretta su Mediaset Infinity, con la conduzione di Gabriele Vagnato, e va in onda in simulcast su Radio 105 accompagnato dalle voci degli speaker Annie Mazzola e Alessandro Sansone. Dalle 19 si apre il live su Italia 1 con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni. La regia è di Roberto Cenci.

Fonte: IPA

Lo spettacolo è chiaramente organizzato secondo le più stringenti regole di sicurezza. Il numero di persone che hanno accesso a Piazza Duomo è infatti contingentato e con ingresso aperto dalle ore 10. È inoltre prevista l’installazione di un maxischermo davanti al monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi lo spettacolo. L’area disabili è invece allestita sul sagrato del Duomo, con accesso dedicato in Via Carlo Maria Martini.

Le fermate Duomo della linea Rossa e della linea Gialla sono chiuse dalle 11,30 ed è possibile raggiungere il luogo del concerto con le fermate vicine come San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio. Le linee M1 e M3 sono potenziate, la prima dalle 20:00, la seconda dalle 20:30 e chiudono più tardi per consentire il rientro al pubblico presente in Piazza.

Fonte: IPA

Sul palco delle prove è già presente la famiglia di Fedez, in particolare la moglie Chiara Ferragni con i due figli Leone e Vittoria. Uno scenario già visto nel 2022, quando tutti i suoi parenti erano accorsi ai piedi del palco per sostenerlo dopo il periodo più difficile. I bambini si aggirano incuriositi tra il palco e il dietro le quinte, come sono soliti fare, ma – ogni tanto – amano stare in braccio a mamma e papà.