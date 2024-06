I duetti più hot dell’estate: i tormentoni che ci faranno ballare

Fonte: IPA Annalisa e Tananai

Da qualche anno a questa parte, ormai, insieme all’attesa per le sospirate vacanze, i concerti, gli aperitivi all’aperto (e i magnum in edizione limitata), c’è anche quella per i duetti-tormentoni estivi che accompagneranno inevitabilmente la nostra estate. Perché se fino a pochi anni fa non era davvero estate se non usciva il tormentone di Enrique Iglesias o Fred De Palma (quasi sempre in coppia con Ana Mena) tra i primi del Belpaese a importare la tradizione, ormai sembra essere tappa obbligata per ogni cantante in classifica fare uscire una collaborazione o feauturing dal sapore estivo e martellante. Possibilmente uomo-donna, possibilmente arricchita di allusioni piccanti e pruriginose, per assicurarsi il successo tra il pubblico più giovane. Non è un caso che al momento il duetto di maggior successo e più scaricato sia Sesso e Samba di Gaia e Tony Effe, brano che riassume in un reef martellante e accattivante tutto quello finora detto.

Facciamo una carrellata dei duetti di questa estate: votate il vostro preferito.