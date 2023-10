Viva Rai2!, work in progress. Si avvicina sempre più il grande ritorno di Fiorello con il suo mini-contenitore della mattina (presto) che ha conquistato tantissimi telespettatori, preoccupati alla notizia che non potessero più godere di questo momento che è un vero toccasana prima del lavoro e degli impegni della giornata. Ci vuole leggerezza, di quella intelligente e sagace che solo il mattatore siciliano sa offrire insieme ai suoi inseparabili compagni di avventura e ai tanti ospiti, che non perdono occasione per prenderne parte.

La nuova location, il Glass al Foro Italico di Roma

Per diverse settimane Viva Rai2! era rimasto senza una “casa”. Sfrattati da via Asiago dopo le proteste dei residenti, Fiorello e la sua squadra hanno dovuto trovare una nuova location per il programma in onda al mattino e alla fine così è stato: si tratta del Glass al Foro Italico di Roma i cui lavori di costruzione sono da poco iniziati.

Al momento c’è soltanto un cantiere gremito, ma presto la casa di vetro da cui Fiorello farà la sua consueta rassegna stampa (e non solo) diventerà realtà. La struttura si trova ai piedi del complesso sportivo del CONI, tra lo Stadio Pietrangeli e il lungotevere. Un luogo sufficientemente isolato per evitare “schiamazzi” e per procedere con il morning show in tutta tranquillità.

Massimo Giletti al lavoro per Fiorello

La squadra di operai è al lavoro per costruire il nuovo Viva Rai2!, ma tra questi è spuntato a sorpresa un volto noto dello spettacolo: niente meno che il giornalista Massimo Giletti. Dopo l’annuncio del suo ritorno in Rai, seguito alla “cacciata” da La7 dove conduceva il talk di successo Non è l’Arena, si è messo all’opera nel cantiere del Foro Italico, come dettagliatamente documentato da un divertentissimo video condiviso da Fiorello.

Tuta da lavoro, elmetto in testa e un discorso che parla da sé: “Il direttore generale mi aveva detto: ‘Guarda che se vuoi tornare in rai, per noi è ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso‘. E io ho detto: ‘Nessun Problema’. Poi ci si mette Fiorello che dice: ‘Massimo, ti do una mano io’. Ecco, ma reiniziare dal basso per ricostruire il Glass di Viva Rai2!… Me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere. Hai capito, Fiore? Il Glass di Viva Rai2! costruito anche da Giletti”. Una gag che ha fatto incetta di like, come c’era da immaginarsi.

Quando inizia “Viva Rai2!”, l’annuncio con l’esilarante spot vintage

Ormai manca poco al grande ritorno di Fiorello con Viva Rai2!, in onda dal lunedì al venerdì ogni mattina alle 7. E poteva mancare lo spot “ufficiale”? Naturalmente no. Fiorello (con parruccone alla Demo Morselli), Fabrizio Biggio e Mauro Casciari sono i protagonisti dell’esilarante video in salsa vintage, dove ondeggiano tra i petali con un romantico jingle in sottofondo.

Non potevamo aspettarci di meglio dal cast di un programma diventato in breve un vero e proprio cult (citato persino da The Times), in onda a partire 6 novembre. Senza dimenticare Aspettando VivaRai2!, che anticipa il morning show già a partire dal 16 ottobre in una sede momentanea, in attesa che il Glass del Foro Italico sia finalmente ultimato.