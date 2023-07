Fiorello sfrattato da Via Asiago: “La fine di un incubo”. Ma non per tutti

La grande rivelazione televisiva della Rai degli ultimi tempi? Inserire Fiorello nel palinsesto con il suo Viva Rai2!. Uno show fresco, frizzante: ideale con cui svegliarsi al mattino, tra attualità, chiacchiericcio e gag. Ma, al di là della messa in onda, i residenti hanno spesso lamentato rumori, sporcizia e disagi. Non tutti, però, sarebbero contenti dell’epilogo, anche se qualcuno lo ha descritto come “la fine di un incubo”.

Fiorello sfrattato da via Asiago: le reazioni

Prima l’assenza di Viva Rai2! nei palinsesti Rai, poi lo stop dovuto alle polemiche, infine l’intervento di Fiorello stesso sui social per fare chiarezza sulle sorti dello show. “Ciuri” non ha intenzione di cedere il passo, ma è pur vero che molti residenti hanno avanzato critiche e polemiche dovute al baccano. Gli orari del programma di certo non aiutano: in onda dalle 7,15 fino alle 8,00 del mattino, con la dovuta preparazione.

Come riporta Il Corriere di Roma, da una parte c’è indubbiamente sollievo. Spesso, infatti, le contestazioni dei residenti sono state riprese durante lo show, offerte in veste di “gag” simpatiche. Travolgenti, certo – Fiorello è indubbiamente un uomo di spettacolo – e la situazione è un po’ “sfuggita di mano a tutti”. Il merito va proprio alla trasmissione: successo e seguito hanno contribuito anche alla presenza di tante persone in strada.

Le scuse di Fiorello fanno da sfondo, ovviamente, a tanti commenti, come da parte dei residenti. Riporta il Corriere la dichiarazione di Marianna Filippi, residente che abita proprio a pochi passi da via Asiago: “Insegno lingue straniere ai ragazzi, lavoro da casa, devo dire che è stata molto dura. I problemi erano tanti, non si poteva uscire e neppure camminare a piedi e poi durante il Festival con la musica di notte, fino alle 3, è stato deleterio, neppure con i tappi riuscivo a dormire”.

Non tutti, però, hanno reagito alla scelta come la “fine di un incubo”. Per esempio, la presenza di Fiorello ha indubbiamente fatto bene agli affari dei bar e dei locali. “Dispiaciuti, ci siamo divertiti e per gli affari era un bene”. Tutto, però, ha un inizio e una fine. E ora ci si chiede: che fine farà Viva Rai2!?

Il destino di Viva Rai2!: una nuova location

“Se si dovesse fare non si farà in via Asiago. Siamo alla ricerca di una nuova location. Se riusciremo a trovarla si farà il programma, se non riusciremo a trovarla entro novembre, Viva Rai2! sarà veramente solo un bel ricordo”, a commentare il futuro del programma è stato Fiorello stesso su Instagram, rinnovando ovviamente le scuse ai residenti.

La Rai e Fiorello sono dunque alla ricerca di un nuovo spazio dove poter offrire uno degli show più seguiti degli ultimi tempi. Il Municipio, intanto, si è impegnato in prima battuta per proporre una soluzione. “Ci sono spazi liberi, per esempio qui dietro in via Col di Lana dove faremo una strada scolastica, oppure al parco Teulada vicino alla cittadella giudiziaria: in nessuno dei due casi ci sono palazzi con inquilini, pensiamoci prima di dover incominciare nuove battaglie in altre strade”. Speriamo che si giunga a una soluzione nel rispetto di tutti e che Viva Rai2! non sia solo un bel “ricordo”, ma uno degli show di punta di “Mamma Rai”.