“Viva Rai2”, Fiorello fuori da Via Asiago: scelta la nuova location

Viva Rai2 di Fiorello non sarà più in Via Asiago. Un epilogo ormai noto, dato che il programma è perfino sparito dai nuovi palinsesti, ma che ora ha trovato conferma. La nuova stagione dello show mattutino non avrebbe potuto tenersi mai e poi mai nella stessa location, soprattutto alla luce delle polemiche e delle richieste dei residenti che hanno sollevato il problema fin dai primi giorni di messa in onda del programma. I lavori per individuare un nuovo luogo in cui condurre la trasmissione sono iniziati fin da subito e, dalle parole dello showman, intuiamo che la glass box sarebbe pronta a traslocare in un luogo già scelto.

La nuova location di Viva Rai2

“Ci siamo quasi”, ha scritto Fiorello sui social, che annuncia così di aver trovato un posto adatto a Viva Rai2. Una vera e propria svolta, se si considera quanto il conduttore fosse legato a Via Asiago. E infatti, a qualche giorno dalla fine della prima stagione, aveva specificato che il suo programma non sarebbe potuto andare in onda da altri luoghi. Ora, il rapido dietrofront. Dopotutto, l’ad di Rai Roberto Sergio aveva spiegato i motivi che avrebbero spinto l’azienda a rivedere la permanenza della trasmissione in palinsesto, sperando di poterla rivedere da novembre.

Questa era stata la data annunciata da Fabrizio Biggio, braccio destro di Fiorello, che si era detto sicuro del ritorno di Viva Rai2 già dall’autunno. La presentazione dei palinsesti, però, aveva rimesso in gioco tutto. E tutti sono corsi ai ripari per trovare una nuova casa al programma che si è rivelato essere il fenomeno dell’ultima stagione televisiva. Al netto delle polemiche, che in alcuni momenti sono state anche molto pesanti, il ritorno di Fiorello in tv ha scatenato l’interesse di tutto il pubblico, che è tornato a seguirlo quotidianamente.

L’offerta della Versilia

A cogliere la palla al balzo, vista la situazione in Via Asiago, è stato il Presidente del Consorzio Promozione Turistica Carlo Alberto Carrai, che vorrebbe portare Rosario Fiorello in Versilia: “Radio Due grazie all’ospitalità della famiglia Manfredi all’hotel le Dune faceva già dirette dalla Versilia. Mi sono confrontato con alcuni amici imprenditori e ci sarebbero due luoghi perfetti dove ospitare la trasmissione”.

E continua: “Fiorello incarna tutte le peculiarità che la Versilia esprime: cultura, sano divertimento, famiglia e giovani. Tutto nel rispetto dell’altro e vivendo una vita vera con i piedi per terra. L’Arlecchino sarebbe sicuramente la location perfetta, ma Bussola Domani può rispondere per qualche anno alle esigenze della trasmissione in attesa della ristrutturazione e magari la realizzazione di una sala registrazioni ad hoc. Ci sarebbero anche disponibilità di alcuni privati ma credo la trasmissione perderebbe la caratteristica principale di essere per la gente tra la gente”.

Un’offerta di certo interessantissima, ma è difficile che Fiorello possa spostarsi da Roma. Su Via Asiago, non ci sono più dubbi: la trasmissione deve spostarsi. Si attende ora che sia annunciata la nuova collocazione, che di fatto riammette Viva Rai2 nei palinsesti della prossima stagione. Lo showman avrebbe inoltre in mente di riportare il programma nel dopo Sanremo, l’ultimo a conduzione Amadeus che ne è anche direttore artistico per il quinto anno di seguito.