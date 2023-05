“Viva Rai2” di Fiorello a rischio chiusura, la strana festa per le 100 puntate

Fonte: Ansa Fiorello e Fabrizio Biggio a "Viva Rai2"

Un equilibrio fragile come cristallo che potrebbe tradursi in un addio prematuro di Viva Rai2, che ha riportato in tv Fiorello dopo moltissimi anni. Lo show, che ha riscosso un successo incredibile fin dalle prime battute, attende infatti di essere confermato e, stando alle continue battute del suo conduttore, il ritorno in autunno dello showman siciliano potrebbe non essere così certo. Il cambio ai vertici, seguito alle dimissioni di Carlo Fuortes e all’insediamento del nuovo ad Roberto Sergio, ha infatti scatenato una serie di interrogativi che pendono anche sul programma in onda ogni mattina sulla seconda Rete.

Il futuro di Fiorello su Rai2

Non c’è niente di certo e i palinsesti sono in via di definizione, ma l’uscita di Fabio Fazio da Rai3 non poteva che produrre una serie di incertezze che riguardano (anche) il futuro di Fiorello su Rai2. Non ci sono infatti conferme sulla sua presenza all’inizio della prossima stagione, che potrebbe comunque esserci vista la situazione ancora da definire, ma a insinuare nuovi dubbi ci ha pensato addirittura lui.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno infatti celebrare le prime 100 puntate di Viva Rai2 con una torta improvvisata con la scritta 100 e non hanno di certo risparmiato le battute. Strana la scelta di festeggiare da soli, data l’anima allegra del programma e portata alla condivisione, oltre alla citazione di Quota 100 che potrebbe essere casuale e non legata a un imminente pensionamento dello show.

Lo showman siciliano si è già speso per il futuro del suo amico Amadeus, in bilico per il suo quinto Sanremo consecutivo, chiedendo espressamente che la sua posizione non venisse messa a rischio. A rispondere ci ha pensato l’amministratore delegato di Rai entrante, Roberto Sergio, che ha rispedito al mittente ogni indiscrezione riguardante il futuro di Sanremo. Su Viva Rai2, la partita è ancora aperta: gli ascolti sono stati ottimi e la presenza di Fiorello è una garanzia di successo. Basterà?

I programmi Rai confermati

La programmazione è in via di definizione ma alcuni titoli sono stati già confermati. Parliamo di Report e di Cartabianca, in bilico dopo l’addio di Fazio e il passaggio a Warner Bros. Discovery, anche se con un formato ancora da definire. Il programma di Sigfrido Ranucci potrebbe spostarsi alla domenica, eventualità che ha già messo in dubbio: “L’unica cosa che posso immaginare conoscendo l’azienda, e che quando ti trovi all’ultimo momento, conoscendo le scadenze che ci sono è che qualcuno possa aver immaginato un modo per “metterci una pezza”. Chi deve deciderà, lo farà e non con troppa calma, visto che i tempi sono stretti”.

Conferma anche per Bianca Berlinguer e il suo Cartabianca, che torna nella prossima stagione con il suo programma ormai storico e con Mauro Corona come ospite fisso. Nessun rischio per Mara Venier, confermata con Domenica In dal vicedirettore Day Time Intrattenimento Adriano De Maio, mentre rimane ancora aperta la partita di Serena Bortone e di Oggi è un altro giorno, ancora in cerca di certezze. I palinsesti della nuova stagione Rai saranno presentati in estate. E di certo non mancheranno le sorprese.