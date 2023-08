“Viva Rai2!”, quando torna Fiorello: tutte le novità

Fiorello è (quasi) pronto a tornare. Viva Rai2! è uno degli show più attesi del nuovo anno. Una certezza, dal momento in cui ha saputo tenere compagnia agli italiani in una fascia oraria non facile da gestire, ma che ha conquistato per share e simpatia. Un mix di attualità, ironia e chiacchiericcio, in pieno stile “Ciuri”. Dopo i problemi con Via Asiago, però, si è reso necessario trovare una nuova location. E ora, secondo un’indiscrezione, c’è anche la data di partenza.

Viva Rai2!, la data: quando torna in onda Fiorello

Secondo le ultime informazioni raccolte da TvBlog, Fiorello potrebbe tornare già in autunno. Ormai, il conduttore è ben oltre le polemiche a cui abbiamo assistito a causa dei rumori in Via Asiago: molti i residenti che si sono lamentati, portando così la Rai a cercare una nuova location. Che – per fortuna – è stata trovata.

La data di partenza di Viva Rai2! dovrebbe essere il 6 novembre, un lunedì. La prima edizione ha avuto come ospite Amadeus per la prima (e l’ultima) puntata. Proprio il conduttore del Festival di Sanremo è stato spesso da Fiorello – anche in videochiamata – per regalare anticipazioni sulla kermesse più attesa in Italia ogni anno. Al momento, però, non è ancora nota la durata di Viva Rai2!, che – share permettendo – potrebbe magari durare fino a maggio 2024.

Le novità

Il glass, rispetto a quello in Via Asiago, dovrebbe essere molto più grande. Un classico di Viva Rai2!: del resto, è proprio il glass il suo cuore, un’edicola dove tutti hanno la possibilità di parlare, di confrontarsi, di conoscere le notizie del giorno. Insieme a Fiorello, tornano ovviamente Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Due conferme dovute, dal momento in cui la sinergia e gli sketch in puntata hanno conquistato proprio gli spettatori e il pubblico presente per la strada.

La nuova location

Via Asiago ormai è un capitolo chiuso. Le lamentele dei residenti, che hanno spesso avanzato proteste sui social a causa dei forti rumori, hanno costretto la Rai e Fiorello a intervenire, per evitare ulteriori malumori. Mancherà questa location? Sì, ma il complesso romano del Foro Italico non è comunque da meno. La nuova location è stata confermata da Fiorello, e la scelta è stata accolta positivamente dagli spettatori.

C’è da dire, però, che difficilmente – e a malincuore – la Rai non avrebbe riproposto lo show in mancanza della location. Fiorello, infatti, ha portato a casa il risultato, come si suol dire. Per non parlare dell’enorme cassa di risonanza mediatica che ha saputo ottenere durante il Festival di Sanremo. Il DopoFestival, condotto da Fiorello con Alessia Marcuzzi, è stato un enorme punto di riferimento per il pubblico.

Ancora, però, è presto per scaldare i motori. Manca poco a settembre, certo, e i palinsesti entrano nel vivo, dalla Rai a Mediaset. Ma novembre è lontano, e le cose possono ancora cambiare ed essere rivoluzionate. Ma, in ogni caso, Viva Rai2! torna, ed è questo che rende felici gli spettatori, che così possono ritrovare Fiorello in onda ogni mattina dalle 7,15 fino alle 8,00, per dare spazio al telegiornale.