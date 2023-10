Fonte: ANSA Fiorello torna, per adesso, con "Aspettando Viva Rai2!" su Instagram e Rai Play

La mattina ha un sapore diverso se la si affronta con l’ironia, l’intelligenza e lo show assicurato del mattatore per antonomasia della televisione italiana: Fiorello.

E così ha preso il via Aspettando Viva Rai2!,uno show che va ad anticipare il ritorno del programma sulla seconda rete del servizio pubblico. Per ora lo si potrà seguire sulla pagina Instagram del conduttore e su Rai Play, ovviamente prestissimo per iniziare con la giusta carica la giornata. E ospite del debutto – andato in scena il 16 ottobre – è stato Tommaso Paradiso, di recente tornato con un nuovo album.

Aspettando Viva Rai2!: cosa sappiamo e quanto dura

È andata in onda sul profilo Instagram di Fiorello, in diretta, la prima puntata di Aspettando Viva Rai2!, il nuovo show mattutino del conduttore che terrà compagnia i suoi fan in attesa dell’inizio ufficiale del programma.

Dal lunedì al venerdì, la mattina presto (intorno alle 7,30) dal glass di cortesia improvvisato in un bar di Roma, ha ripreso il via la sveglia speciale del conduttore accompagnato da Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e Ruggiero, regia affidata a Piergiorgio Camilli.

I telespettatori si dovranno connettere alla pagina Instagram di Fiorello e poi, con l’integrazione di materiali sempre nuovi e originali, anche su RaiPlay. Come sempre si parla di attualità, musica, rassegna stampa e sono previsti incontri occasionali con ospiti di passaggio. Nella prima puntata Fiorello c’è stato Tommaso Paradiso, di cui è appena uscito il nuovo album. Il cantante ha suonato (il nuovo singolo ha anche bloccato la diretta) e ha scherzato anche sull’orario: talmente presto da non essere riuscito a indossare i calzini.

Aspettando Viva Rai2! terrà compagnia ai telespettatori fino al 27 ottobre, quindi fino all’inizio del programma ufficiale sulla seconda rete del servizio pubblico, che, a quanto pare, è previsto dal 6 novembre nella nuova location del Foro Italico.

Fiorello come sempre regala grandi ascolti e uno spettacolo di alta qualità: l’edizione passata è stata un successo e il conduttore ha tenuto compagnia agli italiani raccontando attualità, costume e ospitatndo tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo.

La prima puntata di Aspettando Viva Rai2!

È partito con il botto e la sua consueta ironia Fiorello che, per la prima puntata di Aspettando Viva Rai2! ha dato il via alla diretta già alle 5,43 del mattino sorseggiando un caffè. La location è un locale di via di Vigna Stelluti e da lì lo showman ha mostrato i suoi compagni di viaggio, compreso il coreografo Luca Tommassini sempre alla guida del corpo di ballo di Viva Rai2!

Non poteva mancare anche una battuta riferita al prossimo cambio di location: infatti il programma non andrà più in onda da quella dello scorso anno ma dal Foro Italico, a causa delle proteste dei residenti di via Asiago. “Per ora siamo in un bar di via di Vigna Stelluti – ha detto Fiorello -, dove gli abitanti di via Asiago hanno affittato casa per due settimane solo per romperci i co******”.

E due settimane durerà questo antipasto social del programma, in attesa di risvegliarsi con Fiorello e il suo gruppo in diretta su Rai Due.