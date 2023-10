Il dehor di cortesia del bar che ha ospitato "Aspettando Viva Rai2!" non sarebbe in regola: Fiorello chiude. La replica della Rai

Non c’è pace per Fiorello. Lo showman siciliano, pronto al ritorno in tv con il suo Viva Rai2!, ha chiuso la serie di puntate in diretta Instagram, con le quali ha anticipato la nuova stagione del programma, ma il dehor di cortesia utilizzato per i video non sarebbe del tutto regolare. Lo rivela Dossier di Roma Today, che riporta come sullo spazio del quartiere di Roma Nord penda un’ingiunzione di demolizione ormai da molti mesi. La replica della Rai non si è fatta attendere.

Fiorello chiude con “Aspettando Viva Rai2!”: i dubbi sul dehor

Il dehor utilizzato da Fiorello per Aspettando Viva Rai2! sarebbe abusivo. La notizia arriva alla fine della serie di puntate avviate da metà ottobre e che hanno avuto lo scopo di anticipare la nuova stagione del suo morning show, atteso per il 6 novembre dalle 7 su Rai2. Rai è però subito corsa ai ripari, dicendosi all’oscuro di tutto. Di certo non poteva saperlo il conduttore, che già nei mesi appena trascorsi ha dovuto fronteggiare i problemi riguardanti la location della leg principale del suo programma, che ha rischiato di non andare in onda proprio per le difficoltà riscontrate nel reperimento di un nuovo posto dal quale andare in onda.

E così, dopo le polemiche su Via Asiago, Viva Rai2 – o meglio, la sua anteprima – hanno quasi subito la stessa sorte. Poco male, visto che le dirette su Instagram sono finite e ora spetterà a chi di dovere di occuparsi della delicata questione del dehor. Certo, fa riflettere: sembra che per il programma mattutino del mattatore siciliano non vi sia un attimo di tranquillità. E dire che l0 aspettavamo da anni: il suo ritorno in televisione ha infatti confermato le aspettative e la trasmissione è stata una tra le più seguite della stagione.

La chiamata (finta) di Fedez e dell’ad Roberto Sergio

Aspettando Viva Rai2! chiude veramente in grande. Fiorello ha infatti ricevuto in diretta la telefonata di Fedez, con il quale ha parlato di un possibile coinvolgimento all’interno dell’organizzazione del Festival di Sanremo. “Nel 2025 presenta una donna”, dice con sicurezza il rapper, che poi si è sbilanciato sulla possibilità di assumere la direzione musicale della kermesse. Qualche ora dopo, l’artista ha smentito – divertito – di aver mai chiamato in diretta. Uno scherzo di Fiorello nel quale siamo cascati tutti. Intanto, è tornato a X Factor per il primo Live show.

Lo showman siciliano conclude la sua anteprima con la chiamata dell’ad Roberto Sergio, habitué di Viva Rai2!, che si è finto preoccupato per l’intervento di Fedez in Rai. Poi, è tornato sull’argomento Fabio Fazio: “Ci conosciamo da quando lavoravamo insieme in Lottomatica. Ci sentiamo regolarmente e gli auguro di fare un buon lavoro”.

Fonte: Ufficio Stampa

Il ritorno a Sanremo e le battute su Via Asiago

Stando alle ultime dichiarazioni, inoltre, pare anche che Fiorello sia pronto a tornare al Festival di Sanremo e proprio sul palco del Teatro Ariston. Lo aveva promesso più volte e pare che finalmente si sia deciso a partecipare nell’ultima serata della manifestazione, per l’ultima volta condotta sotto la direzione artistica del suo amico Amadeus. Ha pure confermato la presenza di Jovanotti, per il quale il direttore artistico sarebbe in trattativa, oltre a essere quasi certa la sua presenza con Viva Rai2 al termine di ogni serata della kermesse.

Intanto, la contesa con Via Asiago è tutt’altro che chiusa. Lo showman continua a punzecchiare, nonostante si sia deciso di lasciare la location per spostarsi al Foro Italico: “Sono incredibili! Non ce la fanno proprio. Ma poi non possiamo dire che Calcutta disturba. Non è che sono i Måneskin!”, ha scherzato, aggiungendo poi ironicamente: “Calcutta è stato arrestato per disturbo della quiete pubblica! Lo hanno denunciato mentre si esibiva sul tetto di Rai Radio”.

Nonostante le difficoltà, comunque, Viva Rai2 è confermato e torna il 6 novembre con Mauro Casciari e Fabrizio Biggio. Rispetto alla prima edizione, si anticipa di 15 minuti: la partenza è infatti prevista per le 7.