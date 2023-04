La7, “Non è l’Arena” sospesa. Lo sfogo di Giletti: “Nessun preavviso”

Fonte: IPA La7 sospende "Non è l'Arena": la reazione di Massimo Giletti

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e sembra aver lasciato sgomento anche lo stesso Massimo Giletti. Arriva infatti un brusco stop per Non è L’Arena, il programma di La7 che dalla prossima domenica non andrà più in onda. A renderlo noto è un comunicato stampa diffuso dalla stessa emittente, che ha optato per la sospensione a stagione in corso. Immediata la reazione del conduttore che, all’Adnkronos, ha espresso seria preoccupazione, soprattutto per la totale assenza di preavviso.

Non è l’Arena, uno dei programmi di punta di La7, è destinato ad un brusco stop a stagione in corso. Il programma si avvia verso la sospensione immediata già a partire dalla prossima domenica. Una decisione che ha colto tutti di sorpresa e che è stata annunciata dalla stessa emittente televisiva, attraverso una nota stampa: “La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma che da domenica prossima non sarà in onda. La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell’Azienda”.

La notizia nelle ultime ore ha inevitabilmente raggiunto anche Massimo Giletti. Lo storico conduttore del format si è così espresso sulla decisione, intervenendo ai microfoni dell’Adnkronos: “Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro – senza alcun preavviso – vengono lasciate per strada”.

Il volto tv è parso dunque rassegnato di fronte alle intenzioni della rete, ma ha anche espresso preoccupazione per il suo team lavorativo. Al momento non sono chiare le motivazioni che hanno spinto La7 allo stop immediato della trasmissione.

Massimo Giletti torna in Rai? Il futuro del conduttore

Se il presente di Massimo Giletti è una sospensione immediata del suo programma cult, il suo futuro è sempre più a tinte Rai. Il conduttore, stando alle indiscrezioni che nell’ultimo periodo si sono fatte sempre più certe, sarebbe pronto al grande ritorno nella Tv di Stato. La programmazione Rai è sempre più indirizzata verso un cambio di rotta repentino, con nuovi programmi, graditi ritorni e rumorosi addii a caratterizzare la prossima stagione televisiva.

Giletti, in particolare, sarebbe pronto a prendersi un ruolo di punta su Rai3 in sostituzione di Che tempo che fa di Fabio Fazio, sempre più vicino all’addio. Un vero e proprio terremoto è pronto a scatenarsi sopra Mamma Rai, destinata ancora una volta a cambiare sembianze: da Serena Bortone a Francesca Fialdini, tutti sembrano ora in discussione ed appare sempre più incerto il futuro lavorativo di professioniste e professionisti che, in questi ultimi anni, hanno riempito i palinsesti dell’azienda pubblica.

La certezza, però, è al momento solo una: stop a Non è l’Arena, l’appuntamento fisso della domenica sera di La7 tra talk e approfondimenti sulla più stretta attualità e sui grandi temi della politica e della società. Per Giletti si prospetta un periodo di pausa, in vista di possibili progetti in cantiere.