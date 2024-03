Fonte: ANSA Logo Rai

Le principali festività comportano, come di consueto, dei cambiamenti di palinsesto. È inevitabile, soprattutto se si tratta di giornate cerchiate in rosso corrispondenti a celebrazioni religiose. Ciò prevede infatti la trasmissione di alcuni eventi ecclesiastici in diretta, soprattutto nel caso di Rai 1. Pasqua ovviamente rientra in questo novero di “giornate particolari”.

Palinsesto Rai 1 venerdì 29 marzo

I cambiamenti necessari per il palinsesto di Rai 1, in occasione della Pasqua, hanno in realtà inizio in precedenza, a partire dal “giovedì santo”, che quest’anno è caduto di 28 marzo. Guardando alla giornata di oggi, 29 marzo, ovvero il “venerdì santo”, Papa Francesco è stato impegnato nel pomeriggio in una prima celebrazione, la Passione. Alla sera, a partire dalle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta e in mondovisione su Rai 1 la Via Crucis. Un percorso che va dal Colosseo al Tempio di Venere, a Roma ovviamente. Un evento tanto rilevante da aver portato alla presenza di A sua immagine di Lorena Bianchetti nel palinsesto alle ore 14.00. Ciò ha dunque comportato la posticipazione de La volta buona di Caterina Balivo alle ore 15.05.

La rete nazionale ha dovuto inoltre rinviare la finale di The Voice Senior. Questa sarà trasmessa il prossimo 5 aprile. L’intero blocco serale è stato in realtà modificato su Rai 1. Dopo il TG1 delle ore 20.00, infatti, non andranno in onda anche Cinque Minuti e Affari Tuoi, oltre al talent condotto da Antonella Clerici.

Al termine del telegiornale gli spettatori verranno accolti da Bruno Vespa. Previsto infatti uno speciale del Porta a Porta che, come da tradizione ormai, precede l’appuntamento con il Rito della Via Crucis. Il tema religioso regnerà sovrano anche in seconda serata, con la trasmissione del film Jesus.

Palinsesto Rai 1 Pasqua

La programmazione speciale di Rai 1 in occasione della Pasqua ha inizio dal mattino. Alle ore 9.30 andrà infatti in onda una puntata a tema di A sua immagine di Lorena Bianchetti, programma di approfondimento religioso di Rai Cultura.

Il tutto 20 minuti prima della trasmissione della Santa Messa celebrata da Papa Francesco in Piazza San Pietro. L’altro cambiamento di palinsesto riguarda poi il film in prima serata. Si tratta di Fatima, che racconta la storia dell’apparizione della Madonna di Fatima.

Per quanto riguarda Pasquetta, invece, ovvero in questo caso l’1° aprile, Rai 1 non prevedrà alcuna programmazione specifica a sfondo religioso. Chiunque volesse seguire le celebrazioni, dovrà collegarsi dunque su Tv2000. Ciò non vuol dire, però, che non ci sarà un cambiamento. Non verrà infatti trasmessa la puntata prevista della soap amatissima Il paradiso delle signore. Tornerà regolarmente in onda a partire da martedì 2 aprile. Al suo posto ci sarà una versione extra de La volta buona. Di fatto Caterina Balivo avrà modo di recuperare il tempo perso nella giornata di venerdì 29 marzo.