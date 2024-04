Ascolti tv del 31 marzo: chi ha vinto la sfida di Pasqua

Fonte: IPA Gerry Scotti

Cosa va in onda la sera di Pasqua, domenica 31 marzo? I programmi si fermano per le feste, ma i canali più amati rispolverano film e trasmissioni di grande interesse. Rai 1 manda in onda Fatima 2020, dramma biografico che racconta la storia dei tre giovani pastori portoghesi che nel 1917 in Portogallo riferirono di aver visto apparire la Madonna. Su Rai 2 va in onda Tutti i sospetti su mio padre, mentre su Rai 3 il Kilimangiaro. Rete 4 punta su un grande classico della filmografia internazionale: Cast Away, con Tom Hanks. Canale 5 manda in onda Lo show dei record, con Gerry Scotti, mentre Italia 1 ripropone un grandissimo classico della feste: Mamma, ho riperso l’aereo.

Prima serata, ascolti tv: Gerry Scotti conquista la Pasqua

Domenica 31 marzo 2024, la sera del giorno di Pasqua, su Rai 1 va in onda Fatima , che conquista 2.518.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record piace a un a.m. di 2.406.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Rai 2 Tutti i Sospetti su mio Padre incolla allo schermo 899.000 spettatori (4.9%). Su Italia 1 Mamma ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York fa ridere 1.173.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rai 3 Il Borgo dei Borghi viene scelto da 1.469.000 spettatori con l’8.3%). Su Rete 4 Cast Away commuove 647.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Una Giornata Particolare interessa548 .000 spettatori con il 3.2% (presentazione: 405.000 – 2.2%). Su Tv8 Ghostbusters Legacy registra 454.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Ladyhawke segna 287.000 spettatori con l’1.7%.

Access Prime Time, ascolti 31 marzo

Su Rai 1 Affari Tuoi fa sintonizzare 4.758.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint raccoglie 2.721.000 spettatori (15.2%). Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.015.000 spettatori (5.8%). Su Rai 3 Chesarà… arriva a 878.000 spettatori (5.3%). Su Rete 4 Stasera Italia ha convinto 579.000 spettatori (3.4%) nella prima parte e 599.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte. Su La7 Uozzap convince 694.000 spettatori pari al 3.9%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 663.000 spettatori (share del 3.7%). Sul Nove Little Big Italy sigla 394.000 spettatori (2.2%).

Preserale, ascolti tv

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 2.408.000 spettatori con il 20.3% mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 3.485.000 spettatori con il 25.9%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha raccolto 1.626.000 spettatori (14.3%) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 2.095.000 spettatori (15.9%). Su Rai2Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 341.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 374.000 spettatori (3%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 495.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.044.000 spettatori con il 14.8%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 352.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Un Marito per Cinzia registra 166.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 4 Hotel raduna 277.000 spettatori (2%). Sul Nove Little Big Italy sigla 288.000 spettatori (2.2%).