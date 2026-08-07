Chiara Ferragni infiamma Ibiza, il completo trasparente non passa inosservato

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Chiara Ferragni

L’estate 2026 sembra segnare per Chiara Ferragni l’inizio di un nuovo capitolo, personale e professionale. Dopo anni particolarmente intensi e la fine del matrimonio con Fedez, l’imprenditrice digitale ha ritrovato l’amore accanto a José Hernandez, imprenditore colombiano conosciuto, secondo le ricostruzioni, durante un viaggio in Colombia a cavallo di Capodanno. Una relazione inizialmente vissuta lontano dai riflettori e poi diventata sempre più pubblica, tanto che Hernandez è ormai una presenza ricorrente nella quotidianità di Chiara e ha già trascorso del tempo insieme ai suoi figli Leone e Vittoria.

Ed è proprio con questo nuovo spirito che Ferragni sta vivendo le sue vacanze estive, tra famiglia, amore, mare e serate fuori. In questi giorni la 39enne si trova a Ibiza, una delle mete che da anni fanno da sfondo alle sue estati, ma questa volta, più delle acque cristalline delle Baleari, a catalizzare l’attenzione è stato uno dei suoi look.

Chiara Ferragni, il nude look per la serata a Ibiza divide i fan

Chiara Ferragni continua a far parlare di sè, anche per i suoi look: questa volta l’influencer ha sfoggiato, per una cena in spiaggia, una mise che difficilmente poteva passare inosservata. L’influencer si è mostrata con un fit check sul suo profilo Instagram indossando un abito nero completamente trasparente, caratterizzato da ricami floreali e dettagli preziosi, sotto al quale sono chiaramente visibili un bikini minimal total black.

Una scelta che porta all’estremo il trend del nude look, ormai protagonista da diverse stagioni sui red carpet e nei guardaroba delle celebrity. Nel caso di Ferragni, però, la trasparenza non è soltanto un dettaglio: diventa l’elemento centrale dell’intero outfit.

Il vestito lascia intravedere praticamente tutto il corpo, giocando sul contrasto tra il pizzo nero, le applicazioni floreali e la lingerie coordinata, dando così vita ad un look sensuale, decisamente audace e perfettamente coerente con quell’estetica libera e provocatoria che Chiara ha spesso sperimentato nel corso della sua carriera fashion.

D’altronde Ibiza sembra essere il luogo ideale per osare: negli anni Ferragni ha più volte scelto per le sue vacanze alle Baleari abiti trasparenti, crochet, pizzi e outfit dal sapore boho, ma come spesso accade quando si parla di Chiara Ferragni, il look ha immediatamente diviso il pubblico.

Sotto il video condiviso dall’imprenditrice digitale sono arrivati complimenti da parte di chi ha apprezzato la scelta, la sensualità e soprattutto la sicurezza con cui la Ferragni indossa un abito così rivelatore. Altri utenti, invece, hanno giudicato il look eccessivo e inadatto in ogni caso, lasciando anche qualche commento sulla sua fisicità.

Una discussione che, inevitabilmente, riporta al centro il tema del corpo di Chiara Ferragni, proprio nei giorni durante i quali l’influencer ha parlato apertamente delle critiche ricevute sul suo aspetto fisico.

Chiara Ferragni e la nuova consapevolezza sul suo corpo

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni ha ricevuto diversi commenti sul peso, sull’età e sui cambiamenti del suo fisico che l’hanno spinta a intervenire pubblicamente, spiegando di attraversare oggi un momento di maggiore serenità e sicurezza personale.

A 39 anni e dopo due gravidanze, Chiara ha rivendicato il diritto di vedere il proprio corpo cambiare senza considerarlo necessariamente qualcosa da correggere. Ancora più significativa la riflessione sulla sua magrezza del passato: Ferragni ha raccontato che alcuni dei periodi in cui appariva più esile coincidevano in realtà con momenti particolarmente difficili della sua vita.

Anche la relazione con José Hernandez sembra inserirsi in questa nuova fase e, dopo aver mantenuto inizialmente una certa riservatezza, la Ferragni ha progressivamente aperto le porte della sua nuova storia ai social. I due sono stati fotografati insieme tra vacanze, giornate in piscina e momenti in famiglia, mostrando una complicità sempre più evidente.

E così, mentre la sua vita cambia, Chiara continua a fare ciò che ha sempre saputo fare benissimo, ovvero far parlare di sé attraverso la moda e alla fine, forse, il vero messaggio del look è un altro: oggi Chiara sembra avere molta meno paura del giudizio degli altri e, dopo anni trascorsi sotto una lente d’ingrandimento, rivendica il sacrosanto diritto di indossare ciò che vuole.