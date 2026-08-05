“Stai ingrassando”. Chiara Ferragni replica alle critiche e mette le cose in chiaro sui figli

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IPA Chiara Ferragni risponde alle critiche degli haters

Chiara Ferragni si sta godendo un’estate all’insegna del relax e dei viaggi da sogno accanto alla sua famiglia e al compagno Jose Hernandez. Una stagione che sembra regalarle tante soddisfazioni e una serenità ormai ritrovata, anche grazie alla stabilità degli affetti che la circondano.

Nonostante questo, sono ancora tanti gli utenti del web che, nel vederla vivere la sua quotidianità, sentono il bisogno di criticarla e di farle domande su come gestisce la sua vita personale. Dal suo aspetto fisico fino al modo in cui vive la genitorialità, ogni sua mossa finisce sotto la lente di commenti e opinioni a cui, questa volta, Chiara ha deciso di rispondere.

Chiara Ferragni risponde alle critiche sul suo peso

Per una pioniera dei social media come Chiara Ferragni deve essere ormai tristemente all’ordine del giorno ricevere commenti, anche poco carini, sulla vita che conduce e che molto spesso sceglie di condividere con i propri follower.

Negli ultimi anni, soprattutto dopo le sfide che ha dovuto affrontare sul piano personale e professionale, la penna tagliente del web non le ha lasciato scampo. L’influencer ha però spesso scelto di mantenere il silenzio, senza sentire il bisogno di giustificarsi.

Oggi, in un momento più sereno della sua vita, Chiara ha deciso di rispondere ad alcune critiche. Nelle sue storie social ha condiviso un commento in cui qualcuno le ha fatto notare di essere ingrassata.

“In tutti i momenti in cui ero estremamente magra era perché non stavo bene e sinceramente non vorrei mai tornare a sentirmi così. Ora ho 39 anni, due bambini, una relazione sana, un lavoro che amo e finalmente una pace interiore che mai cambierei per una taglia più piccola“, ha scritto l’imprenditrice digitale.

Ma la replica di Ferragni non si è fermata alla sua esperienza personale. L’imprenditrice digitale ha colto l’occasione per lanciare un messaggio che riguarda tutti: “Basta commentare il corpo delle donne“. Un invito a lasciarsi alle spalle l’abitudine di esprimere giudizi sull’aspetto fisico altrui, spesso senza conoscerne davvero la storia.

Chiara Ferragni, il chiarimento sul rapporto con i figli

Ma se l’aspetto fisico è un tema caldissimo, soprattutto in estate, Chiara Ferragni non è mai stata immune nemmeno ai giudizi sul suo modo di vivere la maternità. Leone e Vittoria, che nei primi anni della loro vita sono sempre stati parte del racconto social dei Ferragnez, non appaiono più da diverso tempo.

Un’assenza che per molti, al netto del dispiacere di non vederli crescere, è diventata anche il pretesto per mettere in discussione il tempo che Chiara trascorre con loro e una nuova fonte di critiche.

“Ma i figli dove li lasciate per tutto questo tempo?”, si legge in uno dei commenti condivisi da Chiara nelle sue storie.

“I bambini sono con me per questo mese (poi passeranno del tempo con il loro papà e io partirò con Jose e amici) e hanno sempre viaggiato insieme a me. Non postarli non vuol dire che non siano con me”.

Una precisazione con cui Ferragni ribadisce che l’assenza di Leone e Vittoria dai suoi profili social, dovuta alla decisione di non mostrarli più online, non ha nulla a che vedere con il rapporto che vive con loro nella quotidianità.