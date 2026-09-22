Sarah Rizea, chi è la nuova Miss Italia 2026 che sogna le Olimpiadi

Atleta delle Fiamme Oro, studentessa e da oggi anche Miss Italia 2026: Sarah Rizea ha 18 anni e un curriculum sportivo che guarda già molto lontano

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Sarah Rizea, Miss Italia 2026

È Sarah Rizea la nuova Miss Italia 2026. Diciotto anni, atleta delle Fiamme Oro nel nuoto artistico e già abituata alle competizioni internazionali – ma mai così glamour – ha conquistato il titolo al termine della finale andata in scena al Castello di Santa Severa. A incoronarla sono state Giulia Salemi, padrona di casa della serata, e Patrizia Mirigliani.

La ragazza era arrivata all’ultimo appuntamento del concorso con la fascia di Miss Liguria e ha avuto la meglio su Michela Meli, in gara per il Lazio, e Sara Genova, rappresentante della Calabria. Per la sua regione è anche un ritorno importante: la corona di Miss Italia, infatti, mancava dalla Liguria dal 1975. Per la nuova reginetta, invece, è un nuovo capitolo che si aggiunge a una storia personale costruita finora soprattutto tra piscina, allenamenti e molti podi. Ma chi è Sarah Rizea? Scopriamo tutto su di lei.

Sarah Rizea, chi è Miss Italia 2026

Sarah Maria Rizea è nata a Moncalieri l’8 novembre 2007, è alta 1,72 metri e oggi vive a Vado Ligure, in provincia di Savona. I suoi genitori sono di origine rumena e la famiglia rimane uno dei punti fermi della sua quotidianità, che si divide ormai tra studio, allenamenti e trasferte.

Se la passerella di Miss Italia rappresenta una novità, la competizione non lo è affatto. La giovanissima reginetta è cresciuta nello sport e ha iniziato il suo percorso nel nuoto artistico all’Aquatica Torino, prima di proseguire la preparazione in Liguria. Oggi fa parte delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e il suo palmarès racconta una carriera già importante nonostante la giovane età.

Ufficio stampa Miss Italia

Nel 2024 ha ottenuto l’argento europeo a Belgrado e un bronzo ai Mondiali juniores di Lima. Nello stesso anno è salita sul podio anche nella Super Final di Coppa del Mondo a Budapest, mentre nel 2025 è arrivato un altro terzo posto nella tappa di Somabay. Nel 2026 è stata inoltre convocata per gli Europei di Parigi, entrando nel gruppo della Nazionale come riserva per diverse specialità.

Non sorprende, quindi, che il grande sogno resti legato allo sport: Sarah Rizea vuole arrivare alle Olimpiadi. E la corona appena conquistata non sembra aver spostato di un millimetro questo obiettivo, al contrario le dà una spinta ancora più forte.

Dalla Psicologia alla tv, i sogni oltre lo sport

Alla disciplina degli allenamenti Sarah Rizea affianca anche lo studio. Dopo il diploma al liceo linguistico ha scelto Scienze e tecniche psicologiche all’università, cercando una formula che possa convivere con una vita sportiva fatta di orari serrati e frequenti spostamenti.

Fuori dalla piscina emerge però anche un lato curioso e molto vicino al mondo che potrebbe aprirsi dopo la vittoria a Miss Italia. Le piacciono la moda, i viaggi e la comunicazione e la ragazza non esclude che, in futuro, possa esserci spazio anche per televisione e spettacolo. Un ambiente nel quale vorrebbe portare soprattutto la propria esperienza personale e sportiva.

Ufficio stampa Miss Italia

Per adesso le priorità ci sono e sono numerose: continuare a crescere come atleta, portare avanti gli studi e capire quali occasioni arriveranno dopo la vittoria del concorso di Miss Italia 2026. E nel (poco) tempo libero? Ama le serie tv – tra le ultime viste c’è Outer Banks – e segue il calcio, con una preferenza per la Juventus e per Paulo Dybala.

Insomma, Sarah Rizea ha appena conquistato una corona che la Liguria aspettava da oltre mezzo secolo, ma il podio che continua a immaginare per il suo futuro resta quello a cinque cerchi.