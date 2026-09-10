Megan Ria concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2026: dove l’abbiamo già vista

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IPA Megan Ria concorrente del GF Vip 2026

Il Grande Fratello Vip 2026 è ormai alle porte e Ilary Blasi continua a svelare, uno a uno, i concorrenti pronti a varcare la porta rossa. Tra il cast di quest’anno c’è anche Megan Ria: la ballerina è determinata a prendersi il suo spazio nella Casa e, non lo nasconde, potrebbe anche tirare fuori le unghie per farlo.

Per lei si apre così una nuova sfida televisiva, in un contesto molto diverso da quelli in cui l’abbiamo vista finora: questa volta lontano dalla danza e dalle esibizioni, per farsi conoscere dal pubblico anche per quello che succede quando non c’è una coreografia da seguire. Ma dove abbiamo già visto Megan Ria?

Megan Ria concorrente del “Grande Fratello Vip 2026”

“Sono molto gentile ma allo stesso tempo posso trasformarmi in una iena”.

Megan Ria non ha peli sulla lingua e, soprattutto, sembra avere le idee piuttosto chiare sulla persona che è. Un punto a suo favore se l’obiettivo, entrando nella Casa del Grande Fratello Vip, è riuscire a conquistare il pubblico senza rinunciare a essere se stessa.

La ballerina, all’interno del video di presentazione che precede la sua entrata nella Casa, non nasconde infatti di avere anche un lato più combattivo sotto quella bellissima pioggia di ricci, quello che può venire fuori quando meno te lo aspetti.

Ma non è l’unica caratteristica con cui sceglie di presentarsi. Megan si definisce anche molto emotiva e abbastanza imprevedibile, due aspetti che potrebbero convivere, a volte non senza qualche sorpresa, nella quotidianità della Casa.

Una combinazione di sfaccettature che potrebbe diventare una delle chiavi del suo percorso al Grande Fratello Vip, soprattutto quando arriveranno le prime discussioni, le nomination e le inevitabili simpatie e antipatie tra i vari coinquilini della Casa di Ilary Blasi.

Megan Ria, dove l’abbiamo già vista

Megan Ria non è un nome completamente sconosciuto al mondo della televisione. Prima di essere scelta come concorrente Grande Fratello Vip 2026, la ballerina aveva già lavorato spesso sul piccolo schermo. Il suo rapporto con la tv è iniziato quando era ancora bambina, con la partecipazione a Chi ha incastrato Peter Pan?, il programma condotto da Paolo Bonolis.

La danza è però sempre rimasta al centro del suo percorso. Megan ha lavorato nel corpo di ballo di diversi programmi televisivi, e nel 2022 è apparsa anche nel videoclip di Tribale di Elodie.

Il pubblico l’ha poi conosciuta meglio ad Amici 22: Megan è entrata nella scuola di Maria De Filippi nella categoria ballo, nella squadra di Raimondo Todaro, arrivando fino al Serale.

Nel 2024 è arrivata un’altra importante esperienza televisiva: Pechino Express, a cui la ballerina ha partecipato insieme a Maddalena Svevi proprio nella coppia delle Ballerine. Un’esperienza che le ha permesso di mostrare un lato diverso di sé, lontano dal contesto del talent e dalle esibizioni di danza.

Ora arriva una sfida ancora diversa, quella del Grande Fratello Vip, dove a fare la differenza è soprattutto il suo carattere. E quella “iena” che promette di poter tirare fuori potrebbe essere una delle sorprese della sua nuova avventura.