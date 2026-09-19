GF Vip, Megan Ria commuove con la sua storia. Poi parla di Elodie e Franceska Nuredini

IPA Megan Ria

Torna il Grande Fratello Vip con la seconda puntata e non si risparmiano le emozioni. Si sorride con le battute taglienti di Ilary Blasi, con gli interventi pungenti di Cesara Buonamici e con quelli ironici di Selvaggia Lucarelli. Si ride con le gag di Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi, new entry nella Casa. Ma ci si commuove anche, soprattutto nel momento dedicato a Megan Ria e al racconto della sua storia non semplice. Ilary prova a farla aprire, senza troppo successo, anche sulla fine della sua amicizia con Elodie e Franceska Nuredini.

Cosa è successo tra Megan, Elodie e Franceska?

Ilary Blasi torna sul battibecco che Megan ha avuto con Selvaggia Lucarelli durante la puntata del 17 settembre. L’opinionista aveva chiesto conto del perché Elodie le avesse tolto il segui su Instagram, e la concorrente ha risposto: “Non sono qui per fare gossip“, facendo innervosire Selvaggia. “Vuoi parlare di fisica nucleare?” l’ha incalzata. Una parentesi della trasmissione di cui si è molto discusso in settimana, ma per capirla vale la pena ripercorrere la storia.

Megan Ria era tra le ballerine del tour di Elodie, insieme a Franceska Nuredini. Le tre erano molto amiche e sembravano affiatate, ma improvvisamente la cantante ha smesso di seguire Megan su Instagram. I motivi non sono chiari nemmeno alla diretta interessata, che durante gli scorsi giorni ha affrontato l’argomento anche con i suoi coinquilini al Grande Fratello Vip.

Le domande di Ilary Blasi

Ilary prova a indagare con Megan Ria il suo rapporto con Franceska Nuredini. Si conoscevano da quando erano adolescenti, hanno lavorato insieme trascorrendo “momenti belli e momenti brutti”. Megan è ferita, e cerca di minimizzare anche se si vede che soffre: “Penso che ci vogliamo ancora bene, ma non condividiamo più tempo come prima”. Ilary cerca di andare a fondo e domanda: “Perché non c’è più questa amicizia?” Ma Megan non sa rispondere, se non ribadendo che le vuole molto bene e che non saprebbe dire cosa sia successo tra di loro. “Per me è difficile parlare di questo argomento come prima cosa qui dentro”, spiega.

La vita di Megan Ria

Ma il rapporto con Elodie e Franceska Nuredini non è l’unico argomento che si affronta durante il momento dedicato a Megan Ria. Un filmato ripercorre la vita della ballerina e le lacrime si sprecano. “Non sono mai stata una bambina allegra e spensierata. La danza mi ha salvata”, racconta la ragazza nella clip. La separazione dei genitori, quando aveva solo 5 anni, è stata difficile da affrontare ma la sua infanzia in generale non è stata serena: “In casa succedeva di tutto, ho visto di tutto“. Questo, unito alle condizioni economiche della madre, l’ha portata a provare sempre un senso di inadeguatezza. Per questo la danza è fondamentale per lei: “Nella sala da danza mi sento giusta, posso essere me e gli altri mi vedono” racconta nella clip.

“Penso che sia fondamentale avere un obiettivo e un sogno, ce la metto tutta, faccio di tutto”, spiega Megan. “Un messaggio bellissimo”, dice Ilary Blasi.