Wedding social anxiety: come progettare un matrimonio piacevole anche per chi arriva da solo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Come aiutare gli ospiti di matrimonio soli

I matrimoni sono pensati come momenti gioiosi in cui gli ospiti sono chiamati a divertirsi e a celebrare l’amore degli sposi; eppure non tutti gli invitati potrebbero percepire i fiori d’arancio allo stesso modo. Per chi arriva senza partner, conosce solo i festeggiati oppure ha una natura particolarmente introversa, una giornata che richiede decine di interazioni potrebbe rivelarsi piuttosto impegnativa.

Gli esperti parlano di una vera e propria “wedding social anxiety” (ansia sociale da matrimonio), una sensazione di profondo disagio che riguarda soprattutto gli invitati che arrivano alle nozze senza un +1. Per migliorare la loro esperienza, gli sposi potrebbero mettere in atto diverse strategie.

Cos’è la wedding social anxiety

Quando si parla di “wedding social anxiety” non si parla necessariamente di un disturbo clinico, quanto piuttosto di una sensazione di disagio, tensione o insicurezza che può emergere durante un evento nuziale. In contesti di questo tipo, infatti, ci si potrebbe trovare davanti alla necessità di inserirsi in gruppi già formati, iniziare conversazioni con sconosciuti, sedersi a un tavolo di persone mai viste prima o partecipare ad attività collettive.

Esperienze ordinarie che, tuttavia, potrebbero rivelarsi particolarmente traumatiche per gli introversi oppure per chi partecipa al matrimonio da solo. Agli sposi, ovviamente, non si chiede di trasformarsi in psicologi dei propri invitati, ma di progettare un’esperienza sociale più accogliente. In che modo? Eliminando molte delle situazioni che amplificano inutilmente il disagio e creando una dimensione più autentica e raccolta.

Come migliorare l’esperienza degli invitati che arrivano da soli

Per aiutare amici e parenti introversi a combattere il disagio durante un ricevimento nuziale, gli sposi possono mettere in pratica diversi accorgimenti.

Individuare gli invitati che arriveranno soli

Nel comporre la propria guest list, gli sposi possono già individuare chi arriverà senza accompagnatore e chiedersi quante persone conoscerà realmente alla festa. Gli scenari, ovviamente, possono essere molto diversi: tra un single che ritroverà a tavola dieci amici e un collega dello sposo che non ha nessun contatto oltre al festeggiato, sarà il secondo quello maggiormente in difficoltà.

Gli sposi, quindi, dovranno assicurarsi che l’invitato solitario non venga abbandonato a se stesso appena terminati i saluti: per evitare che ciò accada, possono presentarlo deliberatamente a due o tre persone che abbiano dei punti in comune con lui, come delle esperienze di vita all’estero o una passione per i vecchi i film.

Usate con saggezza il piano delle sedute

Mettere tutti i single allo stesso tavolo semplicemente perché sono da soli è quasi sempre una cattiva idea. Lo status sentimentale non è un criterio sufficiente per stabilire che delle persone, anche molto diverse, potrebbero andare d’accordo.

Il seating plan dovrebbe invece essere costruito considerando età, interessi, carattere, professione, esperienze condivise e livello di socialità delle persone coinvolte. Se un amico arriverà completamente solo, sarebbe bene non inserirlo né in un tavolo composto da coppie molto affiatate, né in un gruppo di amici che potrebbero facilmente fare comunella.

Cercate invece di posizionarlo accanto a qualcuno socievole e inclusivo, possibilmente con almeno uno o due potenziali punti in comune. Se possibile, inoltre, evitate di posizionare nello stesso tavolo due coppie più un single, che potrebbe anche sentirsi a disagio.

Le attività migliori per un matrimonio socialmente inclusivo sono quelle con una bassa soglia di partecipazione. Una food stationery, ad esempio, permette di commentare ciò che si assaggia con l’ospite accanto, mentre un audio guest book offre qualcosa da fare anche a chi vuole trascorrere qualche minuto lontano dalla conversazione. Possono funzionare anche giochi da tavolo o un angolo dedicato a cocktail e profumi.

Create zone relax per tutti

Un matrimonio inclusivo non dovrebbe presupporre che tutti vogliano trascorrere gran parte del tempo sulla pista da ballo. Se la location lo permette, sarebbe invece preferibile allestire un’area lounge più riparata con sedute e tavolini per rilassarsi lontano dal trambusto.

Una soluzione di questo tipo potrebbe rivelarsi molto utile non solo per gli introversi, ma anche per anziani, genitori liberi per qualche ora dai figli e, in generale, a chiunque desideri un po’ di quiete. La possibilità di allontanarsi per dieci minuti, infatti, permette spesso di godersi meglio anche il resto della festa.

Fate attenzione all’aperitivo

L’aperitivo potrebbe rappresentare il banco di prova più difficile per chi arriva da solo a un matrimonio. Trattandosi infatti di un momento destrutturato, tutti tendono a muoversi liberamente e a formare piccoli gruppi, lasciando spesso fuori chi non conosce nessuno.

Per questo può essere utile disseminare lo spazio di micro-esperienze: degustazioni, artista dal vivo, audio guest book, giochi da giardino o una performance musicale possono creare movimento e punti di aggregazione.

Anche la disposizione logistica conta: tanti piccoli tavoli e sedute sparse sono spesso più accoglienti di pochi enormi gruppi di sedute già “occupati” da compagnie compatte.

Trasformate il tableau mariage uno strumento di socialità

Il tableau mariage può essere uno strumento molto utile per aiutare gli ospiti a conoscersi. Accanto al nome di ciascuno, infatti, si possono inserire piccole informazioni divertenti, oppure si possono costruire i tavoli intorno a temi che offrano materiale di conversazione.

Per rendere l’esperienza più interattiva si possono anche posizionare delle conversation cards davanti alle sedute, ad una condizione: evitate domande troppo personali o imbarazzanti. I vostri ospiti più introversi, infatti, potrebbero sentirsi molto a disagio.

Nessuna pressione sulla pista da ballo

La pista da ballo può essere il palcoscenico più difficile per chi soffre di wedding social anxiety. Per evitare pressioni sulle persone più timide, affidate ad un gruppo di amici collaudato il compito di aprire le danze, oppure programmate un momento musicale collettivo.

Chiedete al dj o all’animatore dell’evento di non essere “troppo insistente”: espressioni come “Dai, perché sei seduto?” possono sembrare innocue, ma trasformano una scelta personale in qualcosa da giustificare.

Consentite alle persone di “sparire” per qualche minuto

Una perfetta wedding guest experience non coincide necessariamente con una giornata piena di attività. Attenzione, quindi, a non cercare di riempire ogni momento: per alcune persone, infatti, il vero lusso potrebbe proprio equivalere alla possibilità di concedersi una pausa.

Una terrazza accessibile, qualche poltrona distante dalla pista, un giardino illuminato, acqua facilmente disponibile e indicazioni chiare sui diversi ambienti permettono all’ospite di autoregolare la propria esperienza, agendo anche su ansia e disagio. Permettere a ciascuno di calibrare la partecipazione in base ai propri ritmi è un lusso di tutto rispetto.