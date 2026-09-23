Information card, cos’è e come inserirla nella wedding suite

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Information card

Non solo invito di nozze: a comporre la wedding suite sono diversi elementi, e tra i più importanti c’è l’information card. Noto anche come details card, questo bigliettino racchiude i dati più importanti relativi ai fiori d’arancio, aggiungendo informazioni che, per questioni di spazio, non possono essere inserite sulle partecipazioni vere e proprie.

Come tutti i dettagli del matrimonio, anche l’information card deve essere organizzata con cura e rispettare la stessa estetica della wedding stationery.

Cos’è l’information card

L’information card è un bigliettino che va inserito nella stessa busta delle partecipazioni di nozze, ma che ha una funzione leggermente differente. Mentre l’invito ha il compito di comunicare chi si sposa, data, ora e luogo della cerimonia, questa ulteriore card fornisce maggiori dettagli sull’organizzazione della giornata.

Non esistono regole universali su come vada organizzata un’information card, e il suo contenuto varia in base alla complessità dell’evento. Per un ricevimento poco formale e domestico potrebbero bastare poche righe, mentre per una cerimonia di più giorni saranno necessarie più frasi esplicative.

Quindi mentre l’invito di nozze deve svolgere prevalentemente una funzione estetica e formale, mantenendo uno stile essenziale, l’information card ha un ruolo decisamente più pratico.

Che dati inserire nell’information card

Sull’information card vanno inserite soprattutto informazioni di carattere logistico, anche se non esistono delle regole universali. Tra le più consigliate ci sono sicuramente l’indirizzo della location del ricevimento ed eventuali indicazioni stradali per raggiungerla. Nel caso in cui siano previste navette e trasporti, potreste spiegare anche eventuale punto di incontro e orario di ritorno previsto.

Se sono presenti degli ospiti che provengono da lontano, aggiungete anche informazioni relative alle strutture ricettive di zona e la loro eventuale distanza dal luogo del ricevimento. Per rendere tutto più semplice, potete anche fornire indicazioni da stazioni o aeroporto più vicino.

Qualora abbiate previsto un dress code è proprio sull’information card che gli esperti consigliano di aggiungere descrizioni dettagliate: è sempre meglio esplicitare se lo stile non è facilmente intuibile dall’atmosfera dell’evento. Infine, la card può riportare il sito matrimonio, eventualmente accompagnato da un QR code, e le istruzioni per effettuare online l’RSVP.

Come si inserisce l’information card nella wedding suite

Tutti i documenti che andranno spediti in vista dei fiori d’arancio vengono realizzati negli stessi colori, e formano un set coordinato che prende il nome di wedding suite. A differenza della wedding stationery, questa soluzione si riferisce al pacchetto di elementi che viene inviato o consegnato agli invitati prima delle nozze. Al suo interno, solitamente, si trovano:

invito di nozze, cioè la card principale con nomi degli sposi, data, ora e luogo;

information card, con informazioni pratiche su ricevimento, trasporti, parcheggi, dress code, hotel o wedding website;

RSVP card, per confermare o rifiutare la partecipazione;

reception card, se il ricevimento si svolge in un luogo diverso dalla cerimonia;

buste, nastri, fascette, sigilli in ceralacca o altri elementi decorativi coordinati.

Esiste un ordine in cui solitamente le varie card devono essere posizionate: la partecipazione principale (che è il pezzo più grande) viene collocata alla base, sopra può essere posizionata l’information card mentre l’ultima è la RSVP con la relativa busta.

Tutti i biglietti possono essere tenuti insieme da un nastro o da una fascetta in velluto, oppure essere semplicemente inseriti all’interno di una busta. Cercate comunque di mantenere un profilo coerente tra tutte le parti della wedding suite: non è necessario che siano realizzate nello stesso colore, ma font, dettagli, tipo di carta ed eventuali illustrazioni dovrebbero ripetersi su tutte le card.

Quando va consegnata l’information card

L’invitation card va consegnata insieme agli inviti di nozze e dopo l’RSVP. Solitamente la spedizione è prevista a 6-8 settimane prima del rito: è infatti necessario che siano disponibili tutte le informazioni logistiche prima di poter completare la wedding suite. Assicuratevi, quindi, che non ci saranno più cambiamenti di tipo logistico: orari delle navette, hotel, location e programma non dovrebbero essere ancora suscettibili di modifiche importanti.

In ogni caso, potete optare sia per la spedizione postale che per la consegna a mano. La prima soluzione è ovviamente più adatta per amici e parenti lontani, la seconda per quelli che invece frequentate quotidianamente. Nessuno vi obbliga ad utilizzare lo stesso metodo per tutti: potete tranquillamente adattarlo in base alle vostre esigenze.

C’è un’ unica raccomandazione a tal proposito: evitate di scattare foto alle information card per inviarle attraverso lo smartphone. Una trovata sicuramente economica, ma poco elegante.

Alternative all’information card cartacea

Se l’idea di inserire troppi elementi nella wedding suite di nozze non vi fa impazzire, sappiate che esistono diverse alternative all’information card. Quella principale è sicuramente il wedding website, che sfruttando le potenzialità del digitale permette di raccogliere molte informazioni senza sprecare carta e spazio.

Una piattaforma di questo tipo può infatti utilizzare diverse sezioni per inserire informazioni relative a programma, mappe, strutture ricettive, dress code, lista nozze e trasporti. Rispetto ad un classico biglietto cartaceo, una soluzione di questo tipo offre anche la possibilità di effettuare delle modifiche in caso di imprevisti. Una soluzione intermedia, spesso molto funzionale, consiste nell’inserire nella busta una mini card con QR code e una frase che rimandi al sito: in questo modo, riuscirete a trarre il meglio da entrambe le opzioni.

Se siete perfezionisti e amate la cura dei dettagli, potete invece proseguire nella direzione opposta: potete rinunciare all’information card unica per creare più card tematiche. Dedicate un biglietto agli hotel, uno ai trasporti e uno alle indicazioni stradali se avete organizzato una cerimonia estremamente formale e attenta all’etichetta.

Un’alternativa molto apprezzata, invece, prevede l’invio di inviti, RSVP e information card in versione digitale. Queste card possono essere spedite via email, via social e messaggio: possono essere realizzate con gli stessi colori della palette di nozze, sfruttando al meglio tutte le potenzialità della grafica e di eventuali illustrazioni, e allo stesso tempo riducono sensibilmente costi e tempi di stampa e spedizioni.

La soluzione più equilibrata per molti matrimoni contemporanei, tuttavia, è probabilmente ibrida: partecipazione cartacea elegante, una piccola information card con le informazioni indispensabili e QR code che rimanda a un wedding website per tutti i dettagli aggiuntivi. In questo modo non dovrete rinunciare ad un invito curato nei dettagli che gli ospiti possano conservare come ricordo della cerimonia, abbinandolo comunque alla praticità del web.