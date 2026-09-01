Amal Clooney sbarca a Venezia 2026 con George, sensuale e casual in shorts di seta verde

George e Amal Clooney arrivano al Lido in water taxi e stupiscono con outifit dall'eleganza discreta e minimale

Getty Images Amal e George Clooney arrivano a Venezia

Che arrivo da super star per George e Amal Clooney alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia! La coppia ha raggiunto il lido a bordo di un water taxi, con l’attore affascinante come sempre e la sua consorte luminosa più che mai. Mano nella mano e il vento tra i capelli, i due sono stati accolti dalla solita folla di fotografi pronti a scattare all’impazzata per non perdere nessun dettaglio. Non è la loro prima volta della coppia insieme all’evento, ma la partecipazione di quest’anno è tutta speciale visto che il divo di Hollywood riceverà il Lone d’Oro alla carriera.

Lo sbarco a Venezia

Non che di solito non siano al centro dell’attenzione, ma insomma, quest’anno George e Amal Clooney si preparano a vivere la Mostra del Cinema di Venezia ancora più da protagonisti. Così, sin dall’arrivo all’imbarcadero, la signora Clooney ha voluto stupire scegliendo un outfit di seta color kaki che, pur nella sua essenzialità, sa come farsi notare. L’avvocata ha indossato una delle prime creazioni della nuova era di Tom Ford firmata da Haider Ackermann: un completo coordinato composto top in seta dalla linea essenziale e con una profonda scollatura arrotondata, un paio di micro shorts nello stesso tessuto e colore e blazer. Nessun eccesso, un mood rilassato e una mise di certo non da diva o almeno non a prima vista, ma che a guardar bene traspira lusso ed eleganza. Ma basta quell’attimo i più per capire che è un quiet luxury all’ennesima potenza quello di Amal, che rinuncia a gioielli vistosi e a dettagli bizzarri o loghi a vista per puntare tutto su minimalismo e linee pulite con i capelli sciolti sulle spalle, grandi occhiali neri (quelli sì da superstar), un sorriso smagliante e quelle gambe lunghissime, lasciate in mostra dagli shorts.

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Accanto a lei George Clooney che, se non fosse uno dei volti più celebri del mondo, potrebbe essere tranquillamente scambiato per un impiegato appena uscito dall’ufficio: polo scusa, jeans chiari, occhiali da sole. Eppure anche lui, per la scelta dei tessuti, dei tagli impeccabili, per lo styling studiato, per quel fascino che o ce l’hai o non ce l’hai, risulta impeccabile. Sono scelte di stile quelle dei coniugi Clooney che dimostrano di non aver bisogno di sgomitare, loro che potrebbero osare fanno un passo indietro: una sorta di potrei ma non voglio dello stile.

A Venezia come a casa

A Venezia la coppia si sente come a casa, e non solo perché ormai del red carpet della Mostra del Cinema conosce ogni piega. La Laguna li ha visti diventare marito e moglie nel 2014, quando hanno deciso di sposarsi tra calli e canali: una cerimonia indimenticabile durata 4 giorni che ha tenuto banco su tutte le copertine. Da allora George e Amal Clooney raggiungono la città ogni volta che possono: per weekend in famiglia con Ella e Alexander, per serate romantiche in coppia o per eventi mondani come l’appuntamento cinematografico.

Il Leone alla carriera Clooney

L’anno scorso, George Clooney ha partecipato al Festival con Jay Kelly, e il film è stato profetico: interpretava infatti una star del cinema che si reca in Italia per ricevere un premio alla carriera. Ed è proprio quello che succederà nei prossimi giorni, quando verrà insignito del Leone d’Oro alla carriera con la laudatio affidata a Laura Dern. “Significa che sto invecchiando” ha scherzato lui a proposito del riconoscimento. In platea ci sarà certamente Amal Clooney, e chissà se anche in quell’occasione sceglierà il quiet luxury o se vorrà stupire tutti con effetti speciali.