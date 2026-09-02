Venezia 83, cerimonia d’apertura: dal Leone d’Oro a George Clooney al red carpet di Ink

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IPA George Clooney

Manca pochissimo. Stasera, mercoledì 2 settembre, il Lido di Venezia torna a essere il centro del mondo del cinema con l’apertura ufficiale dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che anima la laguna fino al 12 settembre. Dalle 19, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, prende il via la cerimonia inaugurale, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, gli stessi volti che ritroveremo tra dieci giorni sul palco per la serata di chiusura.

Chi ieri sera ha seguito la tradizionale preapertura in Sala Darsena, con la proiezione del restaurato Col cuore in gola di Tinto Brass, ha già assaporato il clima di festa che oggi esplode davvero. E le premesse per una serata memorabile ci sono tutte.

George Clooney e il Leone d’Oro alla carriera: cosa aspettarsi il 2 settembre

Il momento più atteso della cerimonia sarà senza dubbio la consegna del Leone d’Oro alla carriera a George Clooney, un riconoscimento che celebra un percorso lunghissimo tra recitazione, regia e produzione. A pronunciare la laudatio in suo onore sarà Laura Dern, attrice premio Oscar che con Clooney condivide anche un legame professionale recente, avendo fatto parte insieme al cast di Jay Kelly di Noah Baumbach, presentato appena un anno fa proprio a Venezia.

Sarà curioso scoprire come Clooney accoglierà il premio e cosa dirà una volta salito sul palco della Sala Grande: le sue apparizioni alla Mostra, negli anni, non hanno mai deluso il pubblico. Del resto, la calata in laguna è stata di quelle indimenticabili: già nei giorni scorsi, ha dimostrato di essere una delle super star di quest’edizione della manifestazione.

Sullo sfondo di questa serata c’è anche la giuria che per dodici giorni valuta i film in gara: a presiederla sarà Maggie Gyllenhaal, affiancata da Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg, Francesco Casetti, Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat e Johnnie To. Sarà proprio questo gruppo a decretare, il 12 settembre, chi porterà a casa il Leone d’Oro per il miglior film.

Ink di Danny Boyle: il film che aprirà il Concorso e il red carpet da non perdere

Ad aprire ufficialmente la corsa al Leone d’Oro è Ink, il nuovo film di Danny Boyle, con Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy protagonisti. La pellicola porta gli spettatori nella Londra del 1969, raccontando la trasformazione del Sun da giornale sull’orlo del fallimento a quotidiano più venduto d’Inghilterra, grazie a una svolta editoriale che avrebbe cambiato per sempre il modo di fare informazione.

Il red carpet di stasera promette scintille, com’è nelle abitudini della Mostra del Cinema di Venezia: il cast sfila per la prima volta davanti ai fotografi e ai fan assiepati lungo il tappeto rosso, in quella cornice di eleganza e attesa che solo l’apertura di Venezia sa regalare. Essendo il primo titolo in Concorso, Ink avrà anche il compito non semplice di dare il tono a tutta l’edizione, e già nei corridoi del Lido si moltiplicano le previsioni sulle reazioni della critica.

Tra pochissime ore, dunque, il sipario si alza davvero: laudatio, Leone d’Oro, red carpet e la prima proiezione ufficiale rendono questa apertura uno degli appuntamenti più seguiti dell’intera Mostra. Non resta che aspettare che le luci in Sala Grande si accendano.