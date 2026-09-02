Alessandro Borghi incanta Venezia 83 con un look da ragazzaccio

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IPA Alessandro Borghi

Il Lido inizia a riempirsi di star. Dopo George Clooney è il momento di un divo tutto italiano, è il momento di Alessandro Borghi. L’attore è sbarcato a Venezia mano nella mano con la fidanzata Irene Forti e con un look decisamente sbarazzino. Camicia aperta, jeans e occhi da sole: Alessandro stavolta interpreta la parte del ragazzo e gli riesce benissimo.

Il primo look di Alessandro Borghi a Venezia

La madrina, o meglio co-conduttrice, Greta Scarano, ha già fatto il consueto tuffetto sul bagnasciuga. Tinto Brass è stato omaggiato con la restaurazione di una delle sue pellicole più famose e George Clooney ha già iniziato a far parlare di sé in vista del riconoscimento alla carriera che gli verrà presto consegnato. Adesso arriva anche il più atteso dei divi all’italiana, Alessandro Borghi.

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L’attore ha scelto per l’approdo al Lido un look decisamente sbarazzino. I capelli sono corti e ordinati, così come la barba ben curata, di trasandato non c’è nulla, ma tutto è stropicciato alla perfezione per conferire a Borghi un’aria da bad boy. Niente giacca, solo una camicia tenuta slacciata e mezza fuori dai pantaloni. Quasi un elegante pigiama, in seta marrone, con righine bianche nere e pois a contrasto.

Niente pantaloni classici, ma un bel paio di jeans dal taglio dritto ma leggermente slavati – che cadono proprio a pennello. Ai piedi, e qui arriva il tocco di classe, un paio di mocassini in pelle, nella stessa tonalità calda della camicia, con un grande logo dorato, quel dettaglio un po’ tamarro che ci piace. Insomma, le premesse sono ottime, Borghi è già il più stiloso della Mostra del Cinema e dai red carpet dei prossimi giorni ci aspettiamo parecchio da lui.

L’arrivo mano nella mano a Irene

E sul tappeto rosso è molto probabile che Alessandro Borghi arrivi accompagnato dall’inseparabile Irene Forti. Con la compagna l’attore è arrivato a Venezia, percorrendo il terminal a grandi falcate, mano nella mano. Così come Alessandro, anche Irene ha optato per un look sbarazzino e sensuale, trasandato ad arte e decisamente alla moda.

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L’imprenditrice ha scelto un crop top dalla scollatura profonda, morbidamente allacciato al collo. I pantaloni capri, must have riservato a poche di questa stagione, sono a vita bassa per svelare gli adominali. A spezzare il total black un paio di ciabattine infradito rosso scuro, arricchite da borchie, perfettamente en pendant con la grande borsa da viaggio. Immancanbili un paio di occhiali scuri, per proteggersi dal sole di inizio settembre e dai flash dei paparazzi.

Cosa presente l’attore alla Mostra del Cinema

All’83esima Mostra del Cinema di Venezia Alessanro Borghi lo si vedrà spesso, l’attore presenterà infatti ben due film. Il primo, fuori concorso ma in anteprima, è Nessun Dolore, il nuovo film di Gianni Amelio che vanta un cast d’eccezione. Al fianco di Borghi anche Valerio Mastandrea e Valerio Golino. Una pellicola delicata ma intensa, che racconta il dramma dell’immigrazione da un punto di vista inedito e ricco di chiaroscuri.

Altrettanto immerso nell’attualità è Serpenti, il secondo film di Borghi a Venezia, scritto dai Fratelli D’Innocenzo per la regia di Roberto De Paolis Maino. Un dramma kafkiano che racconta di uomo che, dopo aver ucciso la moglie, straziato dai sensi di colpa, decise di costituirsi. Nessuno, però, lo prende sul serio e, nonostante i numerosi e volenterosi tentativi di scontare la pena che meriterebbe, non riesce a farsi arrestare.