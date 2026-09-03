Greta Scarano, chi è l’hair stylist che crea le sue pettinature a Venezia 83

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IPA Greta Scarano, chi è il suo hair stylist a Venezia 83

Il Festival del Cinema di Venezia porta al lido star nazionali e internazionali per giorni ricchi di eventi, cinema e, ovviamente, red carpet all’insegna della moda e dello stile. Per chi sfila sul tappeto rosso ogni dettaglio contribuisce a costruire il look: dagli abiti ai gioielli, passando per il make-up e, naturalmente, anche per i capelli.

Chi arriva alla Mostra cerca infatti di non lasciare nulla al caso e proprio gli hair look possono diventare parte fondamentale dell’immagine scelta per il grande debutto.

Tra le protagoniste dell’83esima edizione c’è Greta Scarano, chiamata a condurre le serate di apertura e chiusura del Festival. Per vivere al meglio questo importante impegno, l’attrice e regista si è affidata a un hair stylist d’eccezione: Massimo Serini, che ha curato i suoi capelli nei primi appuntamenti al Lido.

Greta Scarano a Venezia 83, hair look firmati Massimo Serini

Per Greta Scarano, l’arrivo a Venezia è stato accompagnato da due hair look molto diversi tra loro, entrambi firmati da Massimo Serini. Il primo è quello scelto per il tradizionale bagno al Lido che ha preceduto il debutto ufficiale sul red carpet.

Per l’occasione, l’hairstylist ha optato per un effetto sleek e wet, con la parte superiore dei capelli pettinata all’indietro e le lunghezze lasciate morbide sulle spalle. L’effetto bagnato è evidente, ma senza risultare rigido: i capelli seguono la forma della testa nella parte alta e poi acquistano movimento sulle lunghezze, accompagnando il look scelto da Greta per il suo primo appuntamento veneziano.

Un hair look raffinato ma non troppo costruito, pensato per seguire l’atmosfera del bagno al Lido senza perdere l’eleganza che accompagna ogni apparizione della conduttrice.

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Per il red carpet inaugurale, è arrivata invece la trasformazione. La presentatrice è apparsa bellissima con il carrè biondo morbido e sfilato, portato con una riga laterale profonda e le punte leggermente rivolte verso l’esterno. Un’acconciatura dall’allure rétro, che guarda agli Anni ’20 ma con un risultato più contemporaneo e un tocco quasi grunge.

Anche in questo caso, il taglio è stato pensato in relazione al look scelto per la serata inaugurale. Il caschetto lascia infatti scoperti collo e spalle e incornicia il viso, accompagnando l’abito.

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La differenza rispetto al look del bagno al Lido è evidente: da una parte l’effetto wet, più deciso e luminoso, dall’altra un caschetto morbido e dinamico che cambia completamente l’immagine di Greta.

Chi è Massimo Serini

Dietro gli hair look di Greta Scarano c’è Massimo Serini, hairstylist romano con oltre quarant’anni di carriera alle spalle e una lunga esperienza nel mondo della moda, del cinema e dei grandi eventi internazionali.

Nato a Roma nel 1964, Serini ha iniziato a lavorare nel settore molto giovane. A 17 anni si è trasferito e ha studiato a Londra. Un’esperienza internazionale che ha contribuito a definire uno stile fatto di precisione ma anche di attenzione alla naturalezza e alle caratteristiche di ogni persona.

Serini è poi tornato a Roma, dove ha aperto il suo primo salone. A 40 anni ha invece iniziato una nuova fase della sua carriera, aprendo un atelier nel cuore della Capitale.

Da quel momento il suo lavoro si è legato sempre più al mondo della moda, del cinema e degli eventi internazionali. Serini ha collaborato con importanti maison, lavorando tra città come New York, Londra, Los Angeles e Parigi e curando gli hair look di numerose celebrity.