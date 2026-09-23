Natalia Paragoni, luminosa in seta
Natalia Paragoni arriva alla Milano Fashion Week 2026 con una presenza che inevitabilmente va oltre il look. Negli ultimi mesi la content creator ha raccontato pubblicamente il percorso di cura per un linfoma di Hodgkin, diagnosticato durante l’ottavo mese della seconda gravidanza, e l’inizio della chemioterapia dopo la nascita della figlia Beatrice. Alla sfilata nel Giardino Vincenzo Muccioli, trasformato per l’occasione in un grande banchetto nuziale a cielo aperto, sceglie un lungo abito color champagne dalla linea scivolata, con spalline decorate, ricami scuri e un leggero strascico. Il tessuto accompagna il corpo senza irrigidirlo e i motivi grafici spezzano la dolcezza della palette, rendendo il risultato meno romantico di quanto potrebbe sembrare. Su di lei funziona soprattutto per contrasto: silhouette morbida, testa completamente scoperta e nessun bisogno di aggiungere altro. Una delle presenze che restano impresse.