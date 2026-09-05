Natalia Paragoni criticata a Venezia, Elena Santarelli corre in sua difesa

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Venezia 2026, top e flop sul red carpet della seconda serata

Una critica sterile, arrivata a Natalia Paragoni su Instagram dopo la sua sfilata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Una hater ha commentato in modo decisamente sgradevole la presenza dell’influencer sul tappeto rosso, e mentre lei ha deciso di ignorare l’utente, Elena Santarelli è corsa a difenderla a spada tratta.

Natalia Paragoni criticata al Festival di Venezia: la difesa di Elena Santarelli

Parole feroci, scritte senza alcun rispetto per la malattia e il suo percorso di guarigione. Natalia Paragoni è approdata al Festival di Venezia più bella che mai, raggiante, forte e consapevole, con una luce che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma c’è chi, anche di fronte a un momento difficile, non risparmia le critiche. Un’utente infatti ha voluto dire la sua, polemizzando sulla presenza dell’influencer sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

“Ma che vestito è? Spettacolarizzare la malattia anche no“, ha commentato con parole al veleno l’hater. Nessuna replica da Paragoni, che con grande eleganza ha scelto di non dare seguito alle critiche sterili. Ma a difenderla a spada tratta ci ha pensato Elena Santarelli, che dopo l’esperienza con il figlio Giacomo, colpito da tumore e oggi guarito, continua a impegnarsi molto nella sensibilizzazione e nelle raccolte fondi per la ricerca.

“Nella tua bio scrivi: “Non è da tutti essere per pochi”. Ora ho capito perché… Fossi una tua amica, dopo aver letto quello che hai scritto, me ne guarderei bene dal parlare ancora con te. Puoi anche pensarlo, ma scriverlo ti dà gioia? Perché sono curiosa di capire la mente umana fin dove si spinge“, ha replicato a tono la showgirl, raccogliendo in pochissimo tempo il sostegno di tantissimi altri utenti della piattaforma.

Perché, sebbene ci sia qualcuno che vuole creare la polemica ad ogni costo, Natalia Paragoni ha portato sul red carpet un messaggio importantissimo: che anche in un momento difficile della propria vita, anche quando si sta affrontando una malattia, si può essere capaci di brillare. E l’intento è riuscito: “Grazie perché ci sentiamo meno sole“, ha commentato una sua fan.

Natalia Paragoni e il percorso di guarigione

Alla Mostra del Cinema di Venezia Natalia Paragoni ha letteralmente brillato: l’influencer ha scelto un completo sartoriale nero con un dettaglio argentato che dava luce all’intero outfit. Nessun eccesso, nessuna scollatura esagerata, ma la sua sola presenza – con la testa rasata che non ha nessuna intenzione di nascondere – ha lasciato tutti a bocca aperta, dimostrando un’eleganza innata.

All’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico, scoperto mentre era in dolce attesa della sua seconda bambina, Beatrice. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno e che Natalia ha voluto affrontare a testa alta, senza nascondere le tappe più complicate del suo percorso.

“La terapia sta andando molto bene, ci sono dei grandi progressi. La PET ha captato che c’è poca massa. Tutto si è sgonfiato”, ha spiegato di recente l’influencer. Adesso, dopo l’ultimo ciclo di chemio, si vedrà il da farsi. Di certo il percorso di guarigione non è ancora terminato, ma l’andamento delle prime cure sta rappresentando un faro di speranza per lei e per la sua famiglia, che non ha mai smesso di starle accanto.