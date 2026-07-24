Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Natalia Paragoni

Natalia Paragoni continua a combattere contro il Linfoma di Hodgkin, intraprendendo un percorso fatto di chemio, diagnosi e controlli. Una strada che sta percorrendo accompagnata dalla sua famiglia che non smette di sostenerla e regalarle sorrisi capaci di cancellare la paura. Ed è così che il papà della modella ha deciso di rasarsi la testa a metà dopo che Natalia si è sottoposta alla sua quinta chemio.

Natalia Paragoni e il gesto commovente del papà: si rasa la testa a metà

A raccontarlo è stata la stessa Natalia Paragoni che nelle Stories di Instagram si è mostrata fuori dall’ospedale. Nell’immagine pubblicata dall’influencer la vediamo con mascherina e foulard in testa. “Pov: quando scrivo sul gruppo famiglia che oggi ho fatto la 5/8 chemio!”, ha scritto.

Mostrando subito dopo un’immagine in cui il padre è seduto in un prato e sorride con mezza testa rasata. “Amo la mia famiglia”, ha commentato la giovane, dimostrando quanto in questo periodo il sostegno dei suoi cari sia diventato essenziale per vincere la paura e affrontare un percorso tutt’altro che semplice.

Da mesi ormai, Natalia Paragoni ha scelto di raccontare con coraggio la sua battaglia contro il Linfoma di Hodgkin. Una diagnosi che era arrivata quando l’influencer era all’ottavo mese di gravidanza, in attesa della sua seconda figlia.

“Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia – aveva spiegato su Instagram -. Adesso dovrò affrontare un nuovo viaggio. Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò. Per le mie bimbe. Per le persone che amo. Ma soprattutto per me”.

Dal momento della diagnosi, nei momenti più dolorosi e in quelli fatti di speranza, c’è sempre stato Andrea Zelletta, compagno della modella, conosciuto negli studi di Uomini e Donne. Un amore nato in televisione e raccontato spesso sui social, che ora rappresenta la forza più grande – insieme a quello della famiglia – per Natalia Paragoni.

Come sta Natalia Paragoni

Solo qualche giorno fa Natalia Paragoni aveva pubblicato su Tik Tok un video in cui parlava delle sue condizioni di salute. In occasione del compleanno della primogenita Ginevra, mentre si preparava per la festa della piccola, frutto dell’amore per Andrea Zelletta, l’influencer si era confidata con i follower.

Natalia aveva spiegato che le cure stanno funzionando e che la terapia avrebbe già comportato grandi miglioramenti. “Bisogna festeggiare questa cosa, ma non è finita – aveva confessato -. La terapia sta andando molto bene, ci sono dei grandi progressi. La PET ha captato che c’è poca massa. Tutto si è sgonfiato. I due cosini che avevo all’interno si sono sgonfiati alla grande! La PET ha captato una luce di 2,5 al posto degli 11,7 che avevo all’inizio. Sono molto felice! La terapia sta funzionando”.

Con il sorriso e piena di speranza, Natalia aveva parlato dei prossimi passi da fare: “Adesso farò altre tre chemio, poi aspetterò settembre, farò un’altra PET e capiremo il da farsi”.