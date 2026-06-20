Natalia Paragoni in vacanza con la famiglia: foulard sulla testa e un sorriso contro il tumore

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Natalia Paragoni, le tappe della sua battaglia contro il tumore

Sarebbe comprensibile se si fosse lasciata andare al dolore, ma Natalia Paragoni ha scelto di sorridere e affrontare la malattia con tutta la forza che ha. L’ex volto di Uomini e Donne sta combattendo il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico, scoperto mentre era in dolce attesa della sua seconda bambina, Beatrice.

In vacanza con la sua famiglia, l’influencer ha deciso di godersi ogni momento, condividendo sul suo profilo Instagram alcuni scatti durante una passeggiata al mare. Solo sorrisi e tanta gioia per raccontare questo percorso, non sempre facile.

Natalia Paragoni, in vacanza col foulard e il più bello dei sorrisi

Non è facile affrontare un tumore, ma Natalia Paragoni ha scelto di raccontare la battaglia contro la malattia con una forza enorme, supportata dall’affetto della sua famiglia. L’influencer in questi giorni si sta godendo una vacanza in Liguria insieme alla sua primogenita Ginevra, mentre il compagno Andrea Zelletta è impegnato col lavoro.

Dopo aver pubblicato una foto dei capelli completamente rasati per via della chemio, l’ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato dei nuovi scatti in cui si mostra serena indossando un foulard colorato, sfoggiando l’accessorio più bello: un sorriso splendido, che mostra una bellezza che va oltre l’estetica.

L’influencer ha deciso di non nascondere nulla del suo percorso di guarigione, raccontando onestamente le fasi più dolorose delle cure, sempre con la positività che la contraddistingue. Ha scelto di mostrarsi con il foulard sulla testa, un modo per prendersi cura di sé nonostante la chemioterapia abbia portato dei cambiamenti importanti nel suo corpo, primo fra tutti la perdita dei capelli.

Gli scatti pubblicati da Natalia hanno scatenato un’ondata di affetto da parte di amici e fan affezionati: “Quanta bellezza”, ha scritto un’utente, “Siete Stupende”, ha scritto un’altra follower, continuando: “Stai dimostrando una forza incredibile…. Ti stimo tantissimo”.

La scoperta del tumore

Natalia Paragoni ha scoperto di avere il linfoma di Hodgkin in uno dei momenti più felici della sua vita, quando era all’ottavo mese di gravidanza, mentre aspettava la secondogenita Beatrice. Un fulmine a ciel sereno per lei e per la sua famiglia, che si è ritrovata investita da una diagnosi che nessuno vorrebbe mai ricevere. “Una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza”, ha scritto su Instagram.

L’influencer ha dovuto affrontare le prime cure subito dopo la nascita della sua bambina, in un momento delicato come il post parto, già difficile in condizioni ottimali. “Per fortuna non sono mai stata sola. Ho avuto accanto tutta la mia famiglia, nessuno escluso: Andrea, i miei genitori e gli amici più cari mi hanno dato forza, amore e sostegno ogni giorno, e vi assicuro che non è una cosa scontata. E poi ci sono le mie bambine che, con il loro amore e i loro sorrisi, riescono a darmi una forza immensa”.

Un sostegno che anche il compagno Andrea Zelletta ha voluto condividere sui social: “In questo ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. L’ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile… Ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca”.