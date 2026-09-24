Diletta Leotta, animalier aderente accanto a Loris Karius

24/09/26 21:47

Diletta Leotta arriva alla Milano Fashion Week 2026 insieme a Loris Karius e la coppia interpreta Roberto Cavalli giocando, naturalmente, con l’animalier. Lei sceglie un abito midi aderente, con scollo ampio e maniche lunghe, costruito su una stampa sfumata nei toni del grigio e del nero che segue la silhouette senza bisogno di ulteriori effetti. Il choker sottile e i sandali platform neri completano un look molto lineare, quasi trattenuto rispetto ai codici più esplosivi della maison. Karius, al contrario, porta una camicia semitrasparente che mescola zebra e leopardato, pantaloni ampi e occhiali dalle lenti rosse: decisamente più letterale, forse anche più divertito. Insieme funzionano proprio perché non cercano di coordinarsi troppo: lei più pulita e sensuale, lui più eccentrico e dichiaratamente Cavalli.
Diletta Leotta Noemi Settimana della modaStar e Vip
Foto di Ilaria di Pasqua

Ilaria di Pasqua

Lifestyle Editor

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.