Milano Fashion Week, chi sfila a settembre 2026: il calendario

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IPA Sfilata Prada

L’autunno deve ancora iniziare ma la moda pensa già alla prossima primavera. Il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere la Milano Fashion Week dedicata alle collezione Primavera Estate 2027. L’evento più atteso dagli appassionati del fashion si terrà dal 22 al 28 settembre 2026, con incontri e sfilate sparse per l’intero territorio cittadino. Il calendario dettagliato, per non perdersi neppure un evento.

Il calendario delle sfilate Primavera Estate 2027

Quella in arrivo sarà per Milano una delle settimane della moda più ricche di sempre. Gli appuntamenti sono più di 200, tra 61 sfilate (di cui 54 fisiche e 7 digitali), 88 presentazioni (4 su appuntamento), 54 eventi e 15 appuntamenti nell’ambito del Fashion Hub). Il calendario delle sfilate:

Martedì 22 settembre

14:00 – PRADA

15:00 – DHRUV KAPOOR

16:00 – DIESEL

17:00 – J.SALINAS

18:00 – VENERDÌ POMERIGGIO

Mercoledì 23 settembre

09:30 – LUISA BECCARIA

10:30 – JIL SANDER

11:30 – DANIELA GREGIS

12:30 – ANTONIO MARRAS

14:00 – FENDI

15:00 – VIVETTA

16:00 – MISSONI

18:00 – MM6 MAISON MARGIELA

19:00 – ETRO

20:00 – ONITSUKA TIGER

Giovedì 24 settembre

09:30 – MAX MARA

10:30 – GENNY

11:30 – PHAN DANG HOANG

12:30 – ANTEPRIMA

14:00 – MARNI

15:00 – FRANCESCO MURANO

16:00 – ALBERTA FERRETTI

18:00 – ROBERTO CAVALLI

19:00 – FLORANIA

20:00 – EMPORIO ARMANI

Venerdì 25 settembre

09:30 – TOD’S

10:30 – INSTITUTION BY GALIB GASSANOFF

11:30 – SPORTMAX

12:30 – BLUMARINE

14:00 – GUCCI

15:00 – SIMON CRACKER

16:00 – ELISABETTA FRANCHI

17:00 – MOSCHINO

18:00 – LUISA SPAGNOLI

19:00 – THE ATTICO

Sabato 26 settembre

09:30 – NEITHAN HERBERT

10:30 – ERMANNO SCERVINO

11:30 – FERRAGAMO

12:30 – DOLCE&GABBANA

14:00 – MSGM

15:00 – LAURA BIAGIOTTI

16:00 – ACT N°1

17:00 – MARCO RAMBALDI

18:00 – VICTOR-HART

20:00 – BOTTEGA VENETA

21:00 – PHILIPP PLEIN

Domenica 27 settembre

10:00 – HUI

11:00 – GIORGIO ARMANI

12:00 – MILANO MODA GRADUATE

13:00 – MARQUES’ ALMEIDA

14:00 – CASA PRETI

15:00 – TELL THE TRUTH

16:00 – FRANCESCA LIBERATORE

17:00 – MIGUEL VIEIRA

Lunedì 28 settembre sarà dedicato alle sole sfilate digitali, nel dettaglio:

09:30 – UNI FORM

10:00 – NADYA DZYAK

10:30 – TIMISOLA SHASANYA

11:00 – MASTEWAL ALEMU

11:30 – MAXVIVE

12:00 – BANKE KUKU

12:30 – RECHENBERG

Milano Fashion Week, tra grandi maestri e nuovi talenti

Ad aprire e chiudere la settimana della moda milanese saranno due tra i brand più grandi della sartoria italiana. La prima sfilata, martedì 22 settembre, sarà quella di Prada; l’ultima, domenica 27, quella di Giorgio Armani. Si tratta di una scelta simbolica, ma anche logistica: nessuno vuole perdersi le collezioni dei grandi maestri e così buyer e giornalisti saranno “costretti” a restare a Milano per l’intera settimana.

Manca, per la seconda volta consecutiva, Versace. Mentre sono confermati gli altri big della moda tricolore, da Fendi a Missoni, Max Mara, Roberto Cavalli, Alberta Ferretti, Ferragamo, Dolce & Gabbana, Gucci e Bottega Veneta. Grande attesa per Moschino, dove debuttano i nuovi direttori creativi Loris Messina e Simone Rizzo. Tornano infine a Milano Alanui, Gherardini e La Perla.

Una settimana ricca di anniversari importanti. The Attico celebra i suoi primi 10 anni, così come Amato Daniele e Edis Pala. Per Gianvito Rossi è il 20esimo anniversario, Hogan sulla sua torta avrà ben 40 candeline.

Numerosi anche i nuovi brand per la prima volta nel calendario della Fashion Week lombarda, in arrivo da tutto il mondo. La settimana della moda sarà l’occasione per fare la conoscenza dei portoghesi Marques’ Almeida, vincitore dell’LVMH Prize, e Miguel Viera. Del messicano Neithan Herbert e del connazionale Andrea Brocca.