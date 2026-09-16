Milano Fashion Week, chi sfila a settembre 2026: il calendario

L’autunno deve ancora iniziare ma la moda pensa già alla prossima primavera. Il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere la Milano Fashion Week dedicata alle collezione Primavera Estate 2027. L’evento più atteso dagli appassionati del fashion si terrà dal 22 al 28 settembre 2026, con incontri e sfilate sparse per l’intero territorio cittadino. Il calendario dettagliato, per non perdersi neppure un evento.
Il calendario delle sfilate Primavera Estate 2027
Quella in arrivo sarà per Milano una delle settimane della moda più ricche di sempre. Gli appuntamenti sono più di 200, tra 61 sfilate (di cui 54 fisiche e 7 digitali), 88 presentazioni (4 su appuntamento), 54 eventi e 15 appuntamenti nell’ambito del Fashion Hub). Il calendario delle sfilate:
Martedì 22 settembre
- 14:00 – PRADA
- 15:00 – DHRUV KAPOOR
- 16:00 – DIESEL
- 17:00 – J.SALINAS
- 18:00 – VENERDÌ POMERIGGIO
Mercoledì 23 settembre
- 09:30 – LUISA BECCARIA
- 10:30 – JIL SANDER
- 11:30 – DANIELA GREGIS
- 12:30 – ANTONIO MARRAS
- 14:00 – FENDI
- 15:00 – VIVETTA
- 16:00 – MISSONI
- 18:00 – MM6 MAISON MARGIELA
- 19:00 – ETRO
- 20:00 – ONITSUKA TIGER
Giovedì 24 settembre
- 09:30 – MAX MARA
- 10:30 – GENNY
- 11:30 – PHAN DANG HOANG
- 12:30 – ANTEPRIMA
- 14:00 – MARNI
- 15:00 – FRANCESCO MURANO
- 16:00 – ALBERTA FERRETTI
- 18:00 – ROBERTO CAVALLI
- 19:00 – FLORANIA
- 20:00 – EMPORIO ARMANI
Venerdì 25 settembre
- 09:30 – TOD’S
- 10:30 – INSTITUTION BY GALIB GASSANOFF
- 11:30 – SPORTMAX
- 12:30 – BLUMARINE
- 14:00 – GUCCI
- 15:00 – SIMON CRACKER
- 16:00 – ELISABETTA FRANCHI
- 17:00 – MOSCHINO
- 18:00 – LUISA SPAGNOLI
- 19:00 – THE ATTICO
Sabato 26 settembre
- 09:30 – NEITHAN HERBERT
- 10:30 – ERMANNO SCERVINO
- 11:30 – FERRAGAMO
- 12:30 – DOLCE&GABBANA
- 14:00 – MSGM
- 15:00 – LAURA BIAGIOTTI
- 16:00 – ACT N°1
- 17:00 – MARCO RAMBALDI
- 18:00 – VICTOR-HART
- 20:00 – BOTTEGA VENETA
- 21:00 – PHILIPP PLEIN
Domenica 27 settembre
- 10:00 – HUI
- 11:00 – GIORGIO ARMANI
- 12:00 – MILANO MODA GRADUATE
- 13:00 – MARQUES’ ALMEIDA
- 14:00 – CASA PRETI
- 15:00 – TELL THE TRUTH
- 16:00 – FRANCESCA LIBERATORE
- 17:00 – MIGUEL VIEIRA
Lunedì 28 settembre sarà dedicato alle sole sfilate digitali, nel dettaglio:
- 09:30 – UNI FORM
- 10:00 – NADYA DZYAK
- 10:30 – TIMISOLA SHASANYA
- 11:00 – MASTEWAL ALEMU
- 11:30 – MAXVIVE
- 12:00 – BANKE KUKU
- 12:30 – RECHENBERG
Milano Fashion Week, tra grandi maestri e nuovi talenti
Ad aprire e chiudere la settimana della moda milanese saranno due tra i brand più grandi della sartoria italiana. La prima sfilata, martedì 22 settembre, sarà quella di Prada; l’ultima, domenica 27, quella di Giorgio Armani. Si tratta di una scelta simbolica, ma anche logistica: nessuno vuole perdersi le collezioni dei grandi maestri e così buyer e giornalisti saranno “costretti” a restare a Milano per l’intera settimana.
Manca, per la seconda volta consecutiva, Versace. Mentre sono confermati gli altri big della moda tricolore, da Fendi a Missoni, Max Mara, Roberto Cavalli, Alberta Ferretti, Ferragamo, Dolce & Gabbana, Gucci e Bottega Veneta. Grande attesa per Moschino, dove debuttano i nuovi direttori creativi Loris Messina e Simone Rizzo. Tornano infine a Milano Alanui, Gherardini e La Perla.
Una settimana ricca di anniversari importanti. The Attico celebra i suoi primi 10 anni, così come Amato Daniele e Edis Pala. Per Gianvito Rossi è il 20esimo anniversario, Hogan sulla sua torta avrà ben 40 candeline.
Numerosi anche i nuovi brand per la prima volta nel calendario della Fashion Week lombarda, in arrivo da tutto il mondo. La settimana della moda sarà l’occasione per fare la conoscenza dei portoghesi Marques’ Almeida, vincitore dell’LVMH Prize, e Miguel Viera. Del messicano Neithan Herbert e del connazionale Andrea Brocca.