Jennifer Lopez regina d’autunno a Parigi. Il dettaglio furry del suo look da copiare anche in città

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Jennifer Lopez con la stola di pelliccia da copiare

Jennifer Lopez adora cantare e recitare, ma fra le sue grandi passioni c’è anche la moda. E a dimostrarcelo c’è il look sfoggiato dalla popstar alla Paris Fashion Week caratterizzato da una stola furry capace di monopolizzare l’attenzione (e renderla ancora più favolosa).

La Settimana della Moda di Parigi è iniziata e tantissime star hanno raggiunto la città per partecipare a party e sfilare, svelando le prossime tendenze. Fra loro non poteva mancare Jennifer Lopez, protagonista della sfilata di Stella McCartney che si è tenuta nei giardini dell’Ambasciatore britannico.

Jennifer Lopez con la stola di pelliccia da copiare

Seduta nel front row, JLo non ha deluso le aspettative, indossando un look molto particolare con un top a maniche lunghe, marrone, e una gonna a tubino abbinata con una cintura slim in vita. Per completare l’outfit la cantante ha scelto un pezzo straordinario, capace di farsi notare e rivoluzionare il look con solo gesto. Stiamo parlando di una stola in pelliccia, ovviamente sintetica e cruelty free, della stessa tonalità degli altri pezzi del look. Per completare il tutto non potevano mancare le slingback – le scarpe preferite della popstar – una pochette clutch e una veletta stile Old Hollywood.

Jennifer Lopez ci ricorda quanto la stola in pelliccia sia affascinante. Simbolo di eleganza e fascino, questo capo veniva indossato negli anni Trenta dalle aristocratiche e dalle grandi star del cinema. Dimenticata per molto tempo, come spesso accade nella moda, questo pezzo è tornato prepotentemente di moda quest’anno.

Getty Images

Diversamente dal passato, la nuova stola in pelliccia è più sottile, lunga oppure corta, da indossare come se fosse una fascia aderente sulle braccia o all’altezza della clavicola. Il risultato è un pezzo che, da solo, riesce a conferire sensualità ed eleganza.

Ma la stola si può sfoggiare anche di traverso, abbinata, come ci insegna Jennifer Lopez, a capi semplici. D’altronde questo pezzo ha davvero la capacità innata di elevare qualsiasi look, aggiungendo carattere all’outfit e consentendoti di distinguerti davvero.

Se preferisci uno stile chic puoi usarla su abiti sheer o trasparenti, sentendoti una vera diva. Ma la stola in pelliccia è anche un capo ideale per lo street style con abbinamenti decisamente contemporanei. Puoi indossarla sopra cappotti e blazer, maglioncini e completi sartoriali per andare in ufficio o per una serata formale. Sta bene anche con abiti da sera, per le occasioni più formali. Ma puoi indossarla pure di giorno, sfruttando la sua versatilità per esaltare look in denim.

A fare la differenza sarà anche il modo in cui sceglierai di indossare la tua stola in pelliccia. Intorno al collo, come se fosse una sciarpa che ricade morbida sul corpo, per creare un contrasto favoloso con un outfit urban, stretta intorno alle braccia per richiamare l’eleganza degli anni Trenta delle dive e lasciarti abbracciare dal tessuto morbidissimo. Oppure morbida intorno al corpo per esaltare la silhouette, proprio come Jennifer Lopez.

Scialle in pelliccia Ommda Scialle in pelliccia con chiusura a perno

Scialle in pelliccia Surakey Scialle in pelliccia stile anni Venti

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale