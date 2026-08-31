Colori della terra, fit regolabili e vibrazioni anni '80: guida completa alla giacca più cool e versatile della stagione.

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages JLO ci ricorda come essere cool anche con un impermeabile

Addio malinconia di fine estate, è tempo di accogliere le nuove tendenze. Se siete alla ricerca del capo perfetto per affrontare il clima di transizione di settembre, l’ispirazione definitiva arriva direttamente da Jennifer Lopez. Già lo scorso maggio, JLo era stata avvistata con un look sporty-chic in cui spiccava una morbida giacca a vento dal collo a imbuto, anticipando con lungimiranza quello che oggi è il capospalla indiscusso del 2026. Leggeri, ripiegabili e incredibilmente versatili, i windbreaker sono la vera rivelazione autunnale.

Un autunno con capospalla impermeabile ad alto tasso di coolness

L’idea che la giacca antipioggia sia solo un capo tecnico è ormai superata, lasciando spazio a silhouette studiate per valorizzare la figura senza mai sacrificare la comodità. Grazie a dettagli strategici come le coulisse interne, capaci di creare un raffinato effetto peplo in vita, e a vestibilità morbide e regolabili, questo capospalla si adatta magnificamente a ogni fisicità.

Chi ha una silhouette a mela, ad esempio, può stringere i laccetti per definire il punto vita, mentre chi ha spalle larghe o braccia lunghe può sfruttare i tagli leggermente oversize per muoversi in totale libertà, mantenendo lo spazio necessario per vestirsi a strati.

Champion Bomber collo crop a fantasia

Dal punto di vista dell’abbinamento, il windbreaker dà il meglio di sé in contesti athleisure e casual-chic. Si sposa meravigliosamente anche con un’estetica dal sapore retro anni ’80 e ’90, mescolando un’innegabile energia urbana con una funzionalità assoluta adatta alla vita di tutti i giorni.

Generic Bomber collo alto a pois

La palette di questo mese invita a giocare con i richiami della natura e con una piacevole nostalgia vintage. Per i look quotidiani, pensati per essere raffinati e facilissimi da abbinare, le tonalità calde della terra come il kaki, il sabbia e il verde oliva dominano indiscusse la scena.

MKLQLS Bomber impermeable con coulisse

Se invece desiderate ravvivare le prime giornate uggiose con un po’ di vivacità, la scelta migliore ricade su tocchi pop e colori audaci d’ispirazione retro, come un luminoso pervinca o un viola intenso. Infine, per chi predilige un’estetica minimale ed essenziale, i toni neutri come il grigio granito o un intramontabile nero restano sempre le opzioni più eleganti e versatili da avere nell’armadio.

Generic Giacca collo alto con bottoni

L’outfit perfetto da mattina a sera con una sola giacca

Il segreto per rendere questo capo ultra-fashion è giocare con le sovrapposizioni e i contrasti materici.

Contrasto sartoriale : abbinate la giacca a vento a un paio di pantaloni sartoriali a gamba larga e mocassini. Il mix tra il tessuto tecnico e il rigore formale è di grandissimo impatto.

: abbinate la giacca a vento a un paio di pantaloni sartoriali a gamba larga e mocassini. Il mix tra il tessuto tecnico e il rigore formale è di grandissimo impatto. Il look da weekend : perfetta su leggings, t-shirt basica e sneakers chunky, pronta per essere infilata in borsa (grazie al suo ingombro minimo) se il sole di settembre si fa sentire.

: perfetta su leggings, t-shirt basica e sneakers chunky, pronta per essere infilata in borsa (grazie al suo ingombro minimo) se il sole di settembre si fa sentire. Twist serale: provatela aperta sopra uno slip dress di seta e un paio di stivaletti. L’accostamento tra un tessuto sportivo e la seta romantica vi regalerà un look da vera insider della moda.

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