Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Le snoafer sono le scarpe dell'autunno da comprare

Un po’ mocassino, un po’ sneakers: le scarpe del momento sono le snoafer, un ibrido fra due modelli che uniscono stile e comodità. Amatissimo dalle influencer e dalle it-girl, il mocassino che si trasforma in sneaker si prepara a diventare la scarpa del desiderio dell’autunno.

Il motivo? Unisce la classicità di un mocassino, sempre chic e di tendenza, alla praticità intramontabile delle sneakers. Le snoafer nascono proprio per unire i vantaggi di questi due tipi di calzature. La struttura è quella del mocassino, senza però la suola in cuoio, sostituita da una pianta ammortizzata. Il risultato è una scarpa che sembra elegante, ma che ha la comodità di un modello da running.

Mocassini e sneakers si fondono: le snoafer sono le scarpe del momento

I motivi per chi siamo convinte che le snoafer saranno le scarpe ossessione della prossima stagione sono tanti. Prima di tutto perché uniscono due modelli che sembrano apparentemente lontanissimi, creando un ibrido che coniuga alla perfezione stile e comfort.

I mocassini sono tornati super di tendenza, soprattutto ora che la stagione calda sta finendo e abbiamo bisogno di una scarpa da sfoggiare sia nel tempo libero che al lavoro. Classici e senza tempo, i mocassini donano carattere a qualsiasi look, aggiungendo quel tocco preppy chic che non guasta mai. Senza lacci e super pratici, si infilano senza fatica e sono perfetti sia con outfit sportivi che eleganti.

Le sneakers non hanno bisogno di presentazioni: sono comode e versatili, garantiscono un comfort totale per tutto il giorno, anche se cammini tanto. Sono l’ideale per i look da ufficio, ma anche per il tempo libero, si abbinano a vestitini, tailleur, pantaloni eleganti e leggings con facilità, passando da uno stile all’altro senza problemi.

Le snoafer uniscono questi due mondi, realizzando una scarpa che ha i vantaggi di entrambe. La forma è quella del mocassini classico: slip on e con dettagli chic. La suola però è quella di una sneaker, pensata per chi sta in piedi per tutto il giorno, perfetta per regalare la massima comodità e performance uniche.

Queste scarpe possono diventare davvero la svolta per chi desidera un modello che sia confortevole, ma che consenta anche di completare qualsiasi look. Le snoafer sono perfette sotto un tailleur, una gonna longuette oppure un pantalone elegante e blazer. Puoi dunque sfoggiarle in ufficio senza problemi, godendoti un modello comodissimo, ma glam.

Sono anche le scarpe giuste per una serata fra amiche, per un aperitivo oppure una cena dopo lavoro. Puoi usarle abbinate ad un morbido abito camicia oppure puoi utilizzarle con una gonna lunga e un crop top, sono perfetto pure sotto un mini abito o uno slip dress. In sostanza sono davvero le scarpe jolly che tutte dovremmo avere nell’armadio, quelle che si indossano senza problemi e soprattutto senza pensieri per quanto riguarda gli abbinamenti, con la certezza di una comodità totale.

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