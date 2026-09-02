Skechers Le sneakers Skechers Street Uno Night rendono il rientro in ufficio più stiloso

Sebbene le sneakers siano una scelta intramontabile, che indossiamo tutte le stagioni c’è un periodo dell’anno in cui le mettiamo in stand by per favorire sandali e scarpe aperte. Ora che l’estate sta per finire e il ritorno al lavoro è diventato una realtà è il momento di rimettere ai piedi le sneakers per un back to work comodo e pieno di stile. Anche se il dress code in ufficio ci suggerisce di preferire sneakers bianche o nere, visto che l’atmosfera estiva è ancora nell’aria possiamo fare un’eccezione e puntare su colori allegri che rendono più frizzante il ritorno al lavoro.

Quando si parla di stile e comodità il brand che occupa immediatamente i nostri pensieri è Skechers. Il marchio californiano sempre al passo con le ultime tendenze ci conquista perché online possiamo trovare tutti i modelli che vogliamo a un prezzo incredibile. Se cerchi una scarpa che non passi inosservata in grado di elevare il tuo look con le Skechers Uno Night Shades rosa farai di certo centro. Oltre ad assicurarti uno stile unico sono l’affare del giorno perché costano solo 43,00€, praticamente le avrai a metà prezzo ma le sfrutterai tutto l’anno.

Offerta Skechers Uno Night Shades Le sneakers rosa acceso che rendono vivace il rientro in città

La scarpa comoda e cool

A settembre fa ancora troppo caldo per pensare alle scarpe autunnali, ma sandali e infradito iniziano a lasciare spazio a qualcosa di più versatile soprattutto se le ferie sono terminate e dobbiamo tornare a lavoro. È il momento di infilare le sneakers e Skechers Street Uno Night Shades possono essere definite le scarpe di fine estate perché sono talmente tanto leggere che ti sembra di avere ai piedi dei sandali invece delle scarpe chiuse. A far sì che siano perfette anche quando le temperature sono ancora alte è la tomaia traforata in materiale sintetico durabuck che le rende traspirabili.

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In pratica puoi indossarle tutto il giorno senza avere la fastidiosa sensazione di piede sudato quando torni a casa la sera. Ad aggiungere ancora più comfort è la presenza dell’intersuola con ammortizzazione ad aria visibile Skech-Air e la soletta Skechers Air Cooled in memory foam che ammortizza ogni passo. In questo modo il piede verrà avvolto, ma non appesantito così da rendere il passaggio dai sandali alle scarpe chiuse più piacevole soprattutto se trascorri diverse ore in piedi.

Con le Skechers Street Uno Night Shades l’outfit è salvo

Il rientro in città non vuol dire necessariamente rinunciare del tutto a capi colorati, le Skechers Street Uno Night Shades ce lo dimostrano. Questo modello con il suo stile sgargiante è perfetto per completare anche il guardaroba estivo più semplice. Lo stile casual ed effortless delle vacanze può essere mantenuto anche al rientro in città abbinando le Skechers rosa acceso a metà prezzo con un paio di jeans chiari e una t-shirt bianca, un look che non stanca mai.

Con pantaloni morbidi neri e una camicia dal taglio maschile – entrambi su tinte neutre – ti accompagnano nel rientro in ufficio in modo trendy ma senza sacrificare la comodità.

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Abbinate a un vestito midi, a fiori, crochet o a tinta unita, ti permettono di vivere ancora l’atmosfera estiva. Inoltre lo stile bold delle Skechers Street Uno Night Shades slancia la figura e si sposa bene anche con vestiti o gonne lunghe.

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