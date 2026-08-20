UGG Goldenglow, i sandali più cool dell’estate sono sempre stati sotto ai nostri occhi (e oggi sono in sconto)

Abbiamo trovato i sandali più glam del momento: sono firmati UGG e dovresti acquistarli subito (in sconto).

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images I sandali UGG in offerta da comprare

I sandali più cool dell’estate sono firmati UGG e si possono indossare davvero ovunque. Leggeri e comodi, li infili in pochi secondi e una volta fatto non vorrai più toglierli! Ora li trovi ad un prezzo eccezionale grazie ai saldi di fine stagione: l’occasione giusta per fare un affare, regalandoti un paio di sandali che pagherai pochissimo e che ti ritroverai la prossima stagione estiva.

Stiamo parlando degli UGG Goldenglow dei sandali super stilosi e comodissimi, perfetti per creare tanti look favolosi nei mesi più caldi. Proprio come i famosi stivali imbottiti UGG, anche i sandali sono realizzati con una cura quasi maniacale dei materiali e una tecnologia che consente di donare comfort estremo al piede.

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I sandali più desiderati firmati UGG da acquistare subito (scontati)

Amatissimi da influencer e it-girl, i sandali UGG Goldenglow sono un concentrato di stile e di comodità. Sono dotati di un’intersuola e di una suola in EVA da canna da zucchero. Si tratta di un materiale resistente e altamente elastico che avvolge il piede, donando una sensazione di morbidezza ad ogni passo. Il risultato? Puoi indossare i sandali UGG per tantissime ore senza problemi e sentendoti leggerissima.

Il tutto senza rinunciare mai allo stile, per questi sandali sono perfetti per creare tanti look favolosi. Puoi usarle da mattina a sera, semplicemente cambiando tessuti e colori in base alle tue esigenze. Ad esempio puoi usarle per l’ufficio, quando fa caldo, abbinandole ad un pantalone di lino e una camicia con il nodo (super chic come ci insegna Chiara Ferragni).

Sta benissimo anche con vestiti lunghi, slip dress o mini abiti. Puoi usare le tue UGG Goldenglow per andare in spiaggia e allo stesso tempo sfruttarle per i look da città. Stanno bene con un costume intero e una camicia aperta, con short e top, ma anche con una gonna lunga.

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Quanto costano questi sandali così cool? Se a prezzo pieno li paghi più di 100 euro, ora con lo sconto di Amazon puoi averli ad appena 80 euro. Lo scontro del 27% ti consentirà dunque di fare un vero e proprio investimento per il futuro. Potrai infatti sfoggiare i tuoi sandali UGG sino alla fine della stagione calda e anche in autunno, quando le temperature sono ancora tiepide, poi potrai metterli nell’armadio e ritirarli fuori quando sarà nuovamente estate.

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Puoi sfoggiarle quando fa caldissimo, ma sono comode pure quando le temperature si abbassano, in autunno. Ciò che rende speciali questi sandali è il giusto mix fra praticità sportiva e allure fashion. La tomaia è impreziosita con cinturini in fibre di poliestere 100 per cento riciclato. La fascia del gambino e il tirante posteriore sono resistenti, con una comodissima chiusura in velcro che consente di adattare al meglio la calzata al piede.

Pure la fodera interna della tomaia è realizzata in poliestere riciclato. Un elemento che conferisce ancora più valore a questo sandalo di tendenza. Infine troviamo una suola a carrarmato, l’ideale per slanciare la silhouette in modo intelligente.

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