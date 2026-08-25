Quando inizia Chi l’ha visto? condotto da Raffaella Griggi: tutte le novità e la data

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IPA Federica Sciarelli

Ormai è tutto pronto per il ritorno di Chi l’ha visto? che quest’anno vedrà al timone della trasmissione Raffaella Griggi al posto di Federica Sciarelli. Dopo l’addio della storica conduttrice dello show saranno tante le novità introdotte.

Quando inizia Chi l’ha visto?

La nuova edizione di Chi l’ha visto? inizierà il 23 settembre 2026. Il programma andrà in onda, come sempre, su Rai 3 tutti i mercoledì, occupandosi di casi di scomparsa e mettendo al centro il racconto dei familiari e la ricerca della verità.

Gli spettatori avranno a disposizione il numero 06.8262 per fare appelli, ma anche per inviare segnalazioni riguardo avvistamenti di persone scomparse. L’obiettivo, come sempre, sarà quello di scoprire che fine hanno fatto persone che sembrano svanite nel nulla e che, magari, hanno bisogno di aiuto.

Dunque la formula del programma non cambia. A mutare sarà, come hanno già scoperto qualche mese fa i telespettatori, la conduzione. A condurre al posto di Federica Sciarelli Chi l’ha visto? arriverà Raffaella Griggi, giornalista Rai e volto della trasmissione, da anni nella redazione dello show.

Proprio per quanto riguarda la conduzione ci saranno dei cambiamenti evidenti. Verrà infatti dato spazio ad una conduzione che sarà corale. La Griggi dunque introdurrà degli spazi dedicati agli inviati più famosi di Chi l’ha visto? come Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re e Chiara Cazzaniga.

I giornalisti saranno presenti in studio per commentare i casi, regalando ai fan del programma una sensazione di continuità dopo l’addio di Federica Sciarelli.

Raffaella Griggi alla conduzione di Chi l’ha visto?

Il 23 settembre 2026 dunque Raffaella Griggi esordirà alla guida di Chi l’ha visto? con il compito piuttosto arduo di sostituire Federica Sciarelli. L’addio della storica conduttrice del programma era nell’aria ormai da tempo, una scelta che aveva messo in crisi i vertici Rai, impegnato a trovare qualcuno che fosse in grado di sostituire una presentatrice diventata un punto di riferimento per i telespettatori.

Dopo lunghe ricerche e tanti no, sarebbe arrivata la scelta di Raffaella Griggi. Una giornalista preparatissima e con una lunga carriera alle spalle che conosce benissimo i meccanismi di Chi l’ha visto? perché li ha vissuto dall’interno.

“La scelta di Raffaella Griggi nasce nella piena continuità con la storia e i valori di Chi l’ha visto? – aveva spiegato Paolo Corsini, Direttore Approfondimento Rai -. La sua esperienza maturata all’interno della redazione e come inviata della trasmissione, unita alla sua riconosciuta professionalità di giornalista Rai, rappresentano la migliore garanzia per accompagnare il programma in una nuova fase, nel solco del grande lavoro svolto da Federica Sciarelli, alla quale va il nostro più sincero ringraziamento per gli straordinari risultati conseguiti e per il servizio reso ai cittadini in tutti questi anni”.

Il dirigente Rai aveva dunque anticipato: “Sarà valorizzato ancora di più il lavoro corale della redazione e degli inviati, che rappresentano da sempre una delle principali ricchezze di Chi l’ha visto? E questo in maniera ancor più concreta con il loro coinvolgimento in studio nella conduzione di spazi tematici legati al loro lavoro sul campo. La conduzione sarà il punto di sintesi di una squadra autorevole, riconoscibile e sempre più protagonista del racconto giornalistico sul territorio”.

Non resta che attendere il 23 settembre per scoprire cosa accadrà nella nuova puntata di Chi l’ha visto? e come verranno accolti dal pubblico l’assenza di Federica Sciarelli e la conduzione rinnovata della trasmissione.