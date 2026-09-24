Chi l’ha visto?, Raffaella Griggi debutta alla conduzione. L’omaggio a Federica Sciarelli

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IPA Raffaella Griggi omaggia Federica Sciarelli a "Chi l'ha visto?"

Dopo la pausa estiva, Chi l’ha visto? è tornato nella prima serata di Rai 3, con una nuova voce alla conduzione. Come annunciato ormai da mesi, infatti, dopo 22 anni Federica Sciarelli ha lasciato il programma, che ha affidato il timone a Raffaella Griggi, volto storico della trasmissione e per anni inviata sul campo.

Un passaggio di testimone tutt’altro che semplice, soprattutto dopo un legame così lungo tra Sciarelli e il programma. E proprio nella sua prima puntata al timone, Griggi ha voluto dedicare un piccolo omaggio alla conduttrice che l’ha preceduta.

“Chi l’ha visto?”, Raffaella Griggi omaggia Federica Sciarelli

Raffaella Griggi ha iniziato la sua prima puntata di Chi l’ha visto? da conduttrice proprio da dove, nell’ultima puntata della scorsa stagione, Federica Sciarelli aveva salutato il suo pubblico affezionato.

La giornalista è partita dalla redazione, dando il benvenuto agli spettatori e ricordando fin da subito quanto il lavoro della squadra sia centrale: “Bentornati a Chi l’ha visto?. Voglio cominciare da qui, dalla nostra redazione, dalle persone che rendono possibile questo programma”, ha detto emozionantissima, camminando verso il centro dello studio.

La conduttrice ha poi voluto ricordare subito la collega Federica Sciarelli attraverso le parole con cui la giornalista aveva scelto di congedarsi dopo più di 20 anni alla guida della trasmissione.

“È proprio qui che Federica Sciarelli aveva concluso quella che lei ha definito come una bellissima passeggiata. Ed è da qui che ripartiamo, riprendendo il cammino, con la determinazione e la stessa passione di sempre e soprattutto con il vostro aiuto”.

Un passaggio di testimone che Griggi ha scelto di affrontare nel segno della continuità, partendo proprio da quelle parole. Poi, lasciato spazio all’omaggio, la conduttrice è entrata nel vivo della puntata accompagnando il pubblico tra i casi e le storie al centro del programma, con la stessa attenzione e sensibilità che da sempre contraddistinguono uno dei format più longevi della tv.

L’addio di Federica Sciarelli dopo 22 anni a “Chi l’ha visto?”

Il saluto commosso di Federica Sciarelli era arrivato lo scorso primo luglio, al termine dell’ultima puntata della stagione. Dopo 22 anni alla guida di Chi l’ha visto?, la conduttrice aveva scelto di congedarsi con un discorso rivolto alla redazione, alle famiglie delle persone scomparse e al pubblico che l’aveva accompagnata per così tanto tempo.

E proprio in quell’occasione aveva definito i suoi 22 anni nel programma “una bellissima passeggiata”, ringraziando la sua squadra e tutte le persone che negli anni avevano affidato alla trasmissione le proprie storie.

Il suo addio aveva inevitabilmente aperto una domanda sul futuro del programma, soprattutto su chi avrebbe raccolto un’eredità televisiva così riconoscibile. Per qualche settimana il nome del successore era rimasto incerto e diverse ipotesi si sono rincorse, prima che la Rai scegliesse Raffaella Griggi.

La decisione è ricaduta su un volto che conosce molto bene il programma: Griggi è infatti una giornalista Rai e storica inviata del programma di Rai3.

Una scelta interna che ha permesso alla trasmissione di mantenere un forte legame con la propria redazione e con il lavoro sul campo.

Griggi ha così raccolto un impegno enorme, quello di prendere il posto di una conduttrice che per anni ha rappresentato il volto di Chi l’ha visto?. Un passaggio che non sarebbe stato semplice per nessuno e che lei ha scelto di affrontare con rispetto per il programma e per il pubblico che lo segue da sempre.