Chi l’ha visto?, anticipazioni del 23 settembre: i casi della prima puntata con Raffaella Griggi

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IPA Raffaella Griggi conduce "Chi l'ha visto?"

Una nuova stagione e un volto nuovo al timone di uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Chi l’ha visto? torna questa sera, mercoledì 23 settembre su Rai 3 con Raffaella Griggi alla conduzione, pronta a prendere il posto di Federica Sciarelli dopo tanti anni alla guida della trasmissione.

Per il suo debutto, Griggi si trova subito a raccontare alcune storie che hanno ancora molte domande aperte.

Anticipazioni “Chi l’ha visto?”, Raffaella Griggi debutta alla conduzione

Per Raffaella Griggi è una prima volta importante. Dopo aver lavorato a lungo come inviata di Chi l’ha visto?, arriva alla conduzione dello storico programma di Rai 3 e raccoglie il testimone di Federica Sciarelli. Una presenza che il pubblico della trasmissione già conosce e che ora cambia prospettiva, passando dal racconto sul campo a quello in studio.

Il debutto parte da una storia particolarmente delicata, quella di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni protagonista di una drammatica vicenda a Piacenza nel 2024. La sua storia torna al centro della trasmissione attraverso il racconto della madre, ospite in studio per parlare della figlia e di quanto accaduto attraverso i recenti sviluppi.

È una partenza intensa per Griggi, che conosce bene il mondo di Chi l’ha visto? e il modo in cui la trasmissione segue le storie anche quando sembrano ormai lontane dai riflettori. Accanto alla conduttrice tornano gli inviati, sempre più presenti anche in studio per raccontare le loro indagini e gli sviluppi dei casi seguiti sul territorio.

Gli altri casi della prima puntata

Tra i casi raccontati nel corso della prima puntata c’è anche quello di Maria Chindamo, l’imprenditrice scomparsa dieci anni fa davanti al suo podere di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia.

La sua storia continua ad avere angoli bui, e proprio in questi giorni arrivano nuovi sviluppi sull’inchiesta. Sono infatti otto le persone che risultano indagate nell’ambito delle indagini sulla vicenda. Una pista che riporta così l’attenzione su un caso che da anni continua a interrogare la famiglia e chi cerca di ricostruire cosa sia successo a Maria.

Spazio anche alla storia di Domenico Manzo, altro nome che negli anni è entrato tra i casi seguiti dalla trasmissione. Anche in questo caso Chi l’ha visto? torna a occuparsi di una scomparsa e delle domande rimaste aperte, attraverso il lavoro degli inviati e le testimonianze raccolte nel corso delle indagini. In studio l’inviata storica Filomena Rorro, pronta a raccontare la scomparsa e le ultime importanti novità sul caso.

La nuova edizione guarda inoltre con particolare attenzione ai giovani e ai pericoli che possono nascondersi online. Un racconto che resta quindi fedele all’identità di Chi l’ha visto?, che come sempre cerca di far luce su casi più o meno recenti, aiutando così le famiglie che continuano a cercare risposte.

Dove e quando vedere “Chi l’ha visto?”

Il debutto di Raffaella Griggi è fissato per stasera, mercoledì 23 settembre 2026, in prima serata su Rai 3. L’appuntamento con Chi l’ha visto? è alle 21.15.

La puntata è come sempre visibile anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile seguire la diretta di Rai 3 oppure recuperare l’appuntamento dopo la messa in onda.