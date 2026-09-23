Raffaella Griggi, che studi ha fatto la conduttrice di Chi l’ha visto?

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Ansa Raffaella Griggi

Da mercoledì 23 settembre 2026, il volto di Chi l’ha visto? non è più quello di Federica Sciarelli, che ha guidato il programma di Rai3 per 22 anni. Al timone arriva Raffaella Griggi, storica inviata della trasmissione, scelta dalla Rai per proseguire un racconto che da decenni accompagna gli italiani nelle storie di scomparsa e di cronaca nera. Ma chi è davvero la nuova conduttrice, e soprattutto: che percorso di studi ha alle spalle?

Il percorso di studi di Raffaella Griggi: dal liceo classico alla laurea in Giurisprudenza

Raffaella Griggi nasce a Genova nel 1973. La sua formazione parte da un liceo classico, la scelta più tradizionale per chi ama le materie umanistiche e la scrittura, prima di iscriversi all’università nella facoltà di Giurisprudenza. Gli studi in legge, però, restano un capitolo non concluso: la passione per il giornalismo prende il sopravvento e Griggi decide di lasciare l’università per dedicarsi a tempo pieno alla carriera nei media. Nel 2003 arriva il traguardo professionale che le apre le porte del mestiere: supera l’esame di Stato e diventa giornalista professionista.

Non è un caso isolato quello di una carriera iniziata fuori dai percorsi accademici tradizionali: nel giornalismo italiano sono numerosi i professionisti che, come lei, hanno costruito la propria competenza soprattutto sul campo. Prima di diventare un volto noto della televisione, Griggi ha anche un passato sportivo: ha giocato a pallavolo a livello agonistico, arrivando fino alla Serie B, un’esperienza che descrive spesso come una vera scuola di disciplina, utile anche nel lavoro di redazione.

Da giornalista a conduttrice: la carriera di Raffaella Griggi verso Chi l’ha visto?

La carriera di Raffaella Griggi comincia sulla carta stampata, nella redazione genovese de La Repubblica, dove si occupa di cronaca e sport. Nel 2001 segue da vicino il G8 di Genova, un’esperienza che segna la svolta verso la televisione: prima le collaborazioni con Sky TG24 e La7, poi il trasferimento a Roma e l’ingresso in Rai, dove lavora come inviata per Unomattina e La vita in diretta. Dal 2017 entra nella squadra di Chi l’ha visto?, affiancando Federica Sciarelli in inchieste delicate, tra cui il caso di Giulia Cecchettin.

L’annuncio ufficiale della Rai è arrivato a fine luglio 2026, dopo settimane di indiscrezioni, e il direttore approfondimento Rai Paolo Corsini ha motivato la scelta parlando di piena continuità con la storia del programma, sottolineando il valore del lavoro svolto sul campo da Griggi negli anni. Alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, la giornalista ha parlato con grande emozione del nuovo incarico, raccontando di provare un senso di gratitudine e di responsabilità, e ha dedicato un pensiero speciale al padre e a Sciarelli, invitandola idealmente a tornare quando vorrà.

Fuori dagli studi Rai, Griggi coltiva altre due passioni che raccontano molto della sua personalità: lo sci e il tifo per la Sampdoria, squadra della sua città. Dettagli che, insieme al suo percorso costruito passo dopo passo tra redazioni locali e nazionali, spiegano perché il pubblico l’abbia accolta con curiosità e simpatia fin dai primi giorni alla guida del programma.

Il debutto ufficiale è fissato per il 23 settembre su Rai3, con l’appuntamento settimanale del mercoledì sera che prosegue la lunga tradizione di un programma che trasforma il giornalismo di servizio in un vero patrimonio collettivo per il pubblico italiano.