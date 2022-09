Le più belle frasi sull’autunno, un’esplosione di colori nella natura

Fonte: iStock Frasi sull'autunno, le più belle

Le vacanze sono finite e le giornate iniziano ad accorciarsi, mentre il sole diventa sempre più tiepido: è l’autunno che sta arrivando, e porta con sé tanti colori meravigliosi, sapori prelibati e un pizzico di malinconia. Mai come in questa stagione è bello immergersi nella natura, per ammirare le foglie che diventano rosse e poi volteggiano nel cielo, lasciando spazio a rami spogli. È il ciclo della vita, una vera bellezza che non smette mai di stupirci. Su DiLei, abbiamo raccolto alcune delle più dolci e nostalgiche frasi sull’autunno, tutte da condividere.

L’arrivo dell’autunno è sempre accompagnato da ritmi più lenti, quasi come se la vita stessa si prendesse il suo tempo per celebrare la magia di questa stagione. E ora vogliamo omaggiarla anche noi, con queste famosissime citazioni che stimolano più di una riflessione.

Voglio un autunno rosso come l’amore, giallo come il sole ancora caldo nel cielo, arancione come i tramonti accesi al finire del giorno, porpora come i granelli d’uva da sgranocchiare. Voglio un autunno da scoprire, vivere, assaggiare. (Stephen Littleword)

L’autunno è miglioramento eterno. È maturazione ed è colore, è la stagione della maturità, ma è anche larghezza, profondità, distanza. (Hal Borland)

Quello che c’è talvolta di bello nell’autunno è che, quando il mattino ci si sveglia dopo una settimana di pioggia, di vento e e di nebbia, tutto lo spazio, brutalmente, sembra ubriacarsi di sole. (Victor-Lévy Beaulieu)

I giorni di settembre hanno il calore dell’estate nelle loro ore più centrali, ma nelle lunghe serate c’è il soffio profetico dell’autunno. (Rowland Robinson)

L’autunno è sempre stata la mia stagione preferita. Il tempo in cui tutto esplode con la sua ultima bellezza, come se la natura si fosse risparmiata tutto l’anno per il gran finale. Non ho mai pensato di avere paura dell’autunno. (Lauren DeStefano)

Dall’altra parte della terra il sole che qui si cela dietro l’orizzonte, là emerge dalla notte. Così l’autunno ha un suo corrispondente in una lontana primavera. (Adriana Zarri)

Ascolta! il vento sta aumentando, e l’aria è selvaggia con le foglie. Abbiamo avuto le nostre serate estive, è adesso è il momento che arrivi ottobre. (Humbert Wolfe)

Per questo preferisco di gran lunga l’autunno alla primavera, perché in autunno si guarda il cielo. In primavera la terra. (Soren Kierkegaard)

Frasi sull’autunno brevi

Splendide foto d’autunno sono pronte a fare capolino sui tuoi profili social: non resta che trovare la giusta didascalia per festeggiare l’arrivo di questa splendida stagione. Ecco alcune frasi brevi sull’autunno da cui puoi trarre spunto.

E all’improvviso, l’estate sprofondò nell’autunno. (Oscar Wilde)

L’autunno ha più oro in tasca rispetto a tutte le altre stagioni. (Jim Bishop)

In autunno, la vigna vergine arrossisce di fronte agli alberi che si denudano. (Sylvain Tesson)

L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore. (Albert Camus)

Nessuna bellezza di primavera, nessuna bellezza estiva ha la grazia che ho visto in un volto autunnale. (John Donne)

Di tutte le stagioni, l’autunno è quella che offre di più all’uomo e chiede di meno. (Hal Borland)

L’autunno sta marciando verso di noi: persino gli spaventapasseri indossano foglie morte. (Otsuyu Nakagawa)

La musica dell’estate lontana vola intorno all’autunno cercando il suo nido perduto. (Rabindranath Tagore)

Finché ci sarà l’autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo. (Vincent van Gogh)

L’autunno è la stagione più dolce, e quello che perdiamo in fiori lo guadagniamo in frutti. (Samuel Butler)

I pioppi di ottobre sono fiaccole che illuminano la via per l’inverno. (Nova S. Bair)

Ho notato che l’autunno è più una stagione dell’anima che della natura. (Friedrich Nietzsche)

L’autunno è una dimora d’oro e di pioggia. (Jacques Chessex)

I colori dell’autunno: un giardino estremamente fiorito sotto l’incantesimo del mago, il gelo. (John Greenleaf Whittier)

Frasi sull’autunno per bambini

Filastrocche divertenti e semplici frasi sull’autunno possono intrattenere i più piccini, preparandoli alla stagione in cui tutto cambia: le foglie diventano rosse, il cielo si fa più scuro e gli alberi si spogliano. Ecco come divertirti con i tuoi bimbi, guardando dalla finestra i colori meravigliosi dell’autunno.

Settembre settembrino,

Matura l’uva e si fa il vino,

Matura l’uva moscatella:

Scolaro, prepara la cartella!

(Gianni Rodari)

Foglie rosse, foglie gialle,

Volan via come farfalle:

Resta nudo l’alberello,

Nudo, spoglio e poverello.

“Ma verrà la primavera!”

Lo conforta l’uccellino

Che venuto gli è vicino.

“Fiori e nidi tu riavrai,

E in letizia canterai,

E con te canterò anch’io

Lodi e grazie al buon Dio”.

(Gianni Gasparini)

In autunno goccioloni,

Foglie gialle e marroni.

La giornata scorre lenta,

La natura si addormenta.

Venticello frescolino,

Brucia il fuoco nel camino.

(Serena Riffaldi)

Quanto è bello vedere le foglie che cambiano colore: tutto è dorato in autunno.

Primavera è una giovinetta, con in bocca la prima violetta. Poi vien l’estate, nel giro eterno, ma per i poveri è sempre inverno. Vien l’autunno dalla montagna ed ha l’odore di castagna. Vien l’inverno dai ghiacciai e nel suo sacco non ha che guai. (Gianni Rodari)

L’autunno è arrivato, corri a prendere mille foglie colorate!

L’autunno è una stagione saggia e di buoni consigli. (Félix-Antoine Savard)

Frasi sui boschi e le foglie

Passeggiare tra i boschi in autunno è un’esperienza incredibile: le foglie frusciano sugli alberi, prima di staccarsi e volteggiare piano fino a terra, mentre tutto assume sfumature calde che conquistano il cuore. Scopriamo insieme le frasi più dolci che omaggiano la natura autunnale.

Il fogliame ha perso la sua freschezza attraverso il mese di agosto, e qua e là una foglia gialla si mostra come i primi capelli bianchi tra le fessure di una bellezza che ha visto una stagione di troppo. (Oliver Wendell Holmes)

Quanto sono belle le foglie che invecchiano. Come sono pieni di luce e di colore i loro ultimi giorni. (John Burroughs)

Così cadono le fronde intorno all’albero in autunno: esso non ne sa nulla, la pioggia lo bagna o lo colpisce il sole o il gelo, la vita gli si ritrae lentamente in uno spazio minimo e intimo. Esso non muore. Aspetta. (Hermann Hesse)

Ognuno dovrebbe trovare il tempo per sedersi e guardare la caduta delle foglie (Elizabeth Lawrence)

Prendi un filare di aceri in questa luce leggera e vedrai l’autunno incandescente attraverso le foglie. La promessa di oro e cremisi è tra i rami, anche se per adesso si è realizzata solo su un ramo solitario, un cespuglio impaziente o un timido piccolo albero che non ha ancora imparato a cronometrare i suoi cambiamenti. (Hal Borland)

Tra tutte le foglie dell’autunno so riconoscere l’unica che, invece di cadere, ha provato a volare. E so anche innamorarmene. (Fabrizio Caramagna)

L’autunno è talmente innamorato dei tramonti da dipingerne uno su ogni singola foglia. (Massimo Lo Pilato)

Nell’autunno delle stagioni, sono le foglie a morire. Nell’autunno della vita, è la nostra memoria. (Flor Des Dunes)

Il mondo delle fantasie svanirà, i sogni appassiranno e moriranno e cadranno come foglie d’autunno dagli alberi. (Fëdor Dostoevskij)

Citazioni letterarie sull’autunno

L’autunno è tempo di riflessioni e meditazioni, che molti grandi scrittori hanno voluto mettere su carta. Ecco allora le più dolci e profonde citazioni letterarie su questa stagione così romantica.

Autunno: fiamma brillante prima del torpore invernale; raccolta; arancio, oro, ambra; notti fresche e l’odore del fuoco. Le nostre strade alberate sono infuocate, le nostre cucine sono colme dell’odore della nostalgia: mele che ribollono nella salsa, zucca tostata, cannella, noce moscata, sidro, il calore stesso. Le foglie che scintillano con colori selvaggi appena prima di morire sono lo spettacolo più vecchio del mondo, e tutto ciò che vediamo sta festeggiando con un ultimo violentemente colorato urrà prima del bianco e nero e del silenzio dell’inverno. L’autunno ci implora di danzare e cantare e scrivere con lo stesso dramma e ardore. (Shauna Niequist – Agrodolce)

Non è forse questo un vero giorno d’autunno? Proprio la malinconia che amo – che rende la vita e la natura armoniose. Gli uccelli si consultano sulle loro migrazioni, gli alberi stanno freneticamente indossando le pallide tinte del decadimento, e cominciano a spargersi sulla terra, così che i passi di chiunque non possano disturbare il riposo della terra e dell’aria, mentre loro ci regalano un profumo che è un calmante per lo spirito inquieto. Delizioso autunno! La mia stessa anima si sposa con esso, e se fossi un uccello vorrei volare per la Terra in cerca degli autunni successivi. (George Eliot – Lettere a Miss Lewis)

Il maturo, il mese d’oro è tornato di nuovo e in Virginia le ghiande stanno cadendo dagli alberi. Il gelo rende più acuta la melodia delle stagioni e tutti gli esseri viventi sulla terra fanno ritorno a casa… i campi sono stati mietuti, i granai sono pieni, i bidoni vengono riempiti fino all’orlo di grasso, e traboccano di sidro proveniente dallo York Imperiale. L’ ape sonnecchia in mezzo ai vitigni, la mosca diventa vecchia, grassa e triste, ronza forte, striscia lentamente, rabbrividisce e si addormenta profondamente sul davanzale e sul soffitto, il sole tramonta sanguigno e il polline attraversa i campi imbruniti e falciati del vecchio ottobre. (Thomas Wolfe – Il fiume e il tempo)

In nessun altro momento (come in autunno) la terra emana il suo profumo, un profumo di terra matura; un odore che non è in alcun modo inferiore al profumo del mare, più amaro dove si confonde con i sapori, e molto più dolce dove puoi sentirlo mentre sfiori i primi suoni. Contiene la profondità dentro di sé, il buio, qualcosa di simile alla morte. (Rainer Maria Rilke – Lettere su Cézanne)

Frasi sulla malinconia dell’autunno

Spesso, l’autunno è associato ad un sentimento di malinconia: sarà forse per la natura che muore, in attesa di risorgere più bella che mai, o per le ore di luce che si riducono sempre più. Sono tanti gli aforismi celebri che hanno impresso per sempre queste sensazioni così potenti.

Le giornate estive si accorciano… E come sempre, in questo periodo dell’anno mi sento addosso lo sguardo del tempo. (Róbert Hász)

In autunno, il rumore di una foglia che cade è assordante perché con lei precipita un anno. (Tonino Guerra)

I fiori di primavera sono fiabe, le foglie d’autunno sono drammi tragici. (Mehmet Murat Ildan)

Poi l’estate svanisce e passa, e arriva ottobre. Si fiuta l’umidità, si sente una chiarezza insospettabile, un brivido nervoso, una veloce esaltazione, un senso di tristezza e di partenza. (Thomas Wolfe)

L’autunno è un andante grazioso e malinconico che prepara mirabilmente il solenne adagio dell’inverno. (George Sand)

D’autunno l’infermità si addensa, come le nuvole in cielo, e molti mali che l’estate aveva assopito si risvegliano. (Theodore Francis Powys)

Tornerà l’autunno, quello vero. La tazza di tè fumante, l’odore di castagne, le foglie stanche della stanchezza giusta, i compiti dei figli da finire, le malinconie che tornano da chissà dove e io che infilo un cappotto e vado a chiedere al cielo come sta. (Fabrizio Caramagna)

Niente di peggio che soffrire di depressione in pieno autunno. L’autunno è una circostanza aggravante. (Diane Meur)

Aspetto la pioggerella d’autunno, per nascondermi tra le persone, nel grigio della città e vivere di malinconia e ricordi. L’autunno permette cose che in altre stagioni non sono possibili. (Stephen Littleword)

L’autunno è gioioso e dolce come una fine prematura. (Rémy de Gourmont)

Autunno, frasi divertenti

Se la malinconia autunnale ti sorprende ogni anno, combattila con un po’ di ironia: concediti un sorriso leggendo le più divertenti frasi su questa stagione un po’ malandrina, e la giornata acquisterà subito tutto un altro sapore.

Autunno. Il post-scriptum del sole. (Pierre Veron)

Niente ombra, niente lucentezza, niente farfalle, niente api, niente frutti, niente fiori, niente foglie, niente uccelli: è novembre! (Thomas Hood)

L’autunno è una stagione seguita immediatamente dall’attesa della primavera. (Doug Larson)

Perché la nebbia estiva è romantica e la nebbia autunnale è semplicemente triste? (Dodie Smith)

L’estate mi rende assonnata. L’autunno mi fa cantare. L’inverno è piuttosto schifoso, ma odio la primavera. (Dorothy Parker)

Motivi per cui l’autunno è il numero 1: tempo freddo, Halloween, maglioni, zucche, letteralmente tutto. E gli insetti sono tornati all’inferno a cui appartengono.

È la fine di settembre, qualcuno svegli il ragazzo dei Green Day.

L’autunno è la mia stagione preferita a Los Angeles, guardare gli uccelli cambiare colore e cadere dagli alberi. (David Letterman)

Frasi sui simboli dell’autunno

L’uva che pende dai vigneti, le castagne che cadono a terra nei loro pungenti ricci, i dolcissimi fichi e le zucche arancioni, pronte per essere scavate in occasione di Halloween: sono questi i simboli dell’autunno, e molte citazioni famose ce li raccontano a meraviglia.

Quando, in autunno, raccoglierete l’uva dalle vigne per il torchio, dite in cuor vostro: “Anch’io sono una vigna, e i miei frutti saranno raccolti per il torchio, e come vino nuovo sarò tenuto in botti eterne”. (Kahlil Gibran)

Era l’autunno dell’uva. Tremava la pergola numerosa. I grappoli bianchi, velati, coprivano di rugiada le sue dolci dita, e le nere uve riempivano le loro piccole mammelle traboccanti di un segreto fiume rotondo. (Pablo Neruda)

Odore di castagne e d’autunno. Di foglie che cadono e di finisci i compiti. Di arcobaleni nelle pozze e di cassetti pieni di sogni. (Fabrizio Caramagna)

In settembre, l’uva è matura e il fico pende. (Proverbio)

Autunno, quando le castagne depongono le armi, mazze ferrate disseminate sul suolo tutt’intorno. (Jan Wagner)

Non ci aveva fatto caso, le sere avanti: né alle lucciole né ai grilli. “Ormai siamo in autunno” – pensò. La settimana prossima avrebbero vendemmiato. Presto avrebbero anche bacchiato le castagne. (Carlo Cassola)

Sull’Appennino i boschi di castagni, nei mesi autunnali, regalano forti emozioni rivestendosi dei caldi colori tipici di questo periodo. (Katia Brentani)

Le piogge di settembre già propizie gonfian sul ramo fichi bianchi e neri, susine claudie. (Guido Gozzano)

Non starò a rimpiangere le rose appassite a una lieve primavera; mi è cara anche l’uva sui tralci, a filari maturata su un pendio. (Aleksandr Puskin)

E sui colli si vedevano prati e case e alberi di castagne e filari di viti, e la distanza dava a tutte queste cose un’apparenza lieve e anche un po’ malinconica, quasi che non fossero fatte per gli uomini. (Giuseppe Berto)

La zucca che matura, il cielo che respira e altre taciturne forme di intesa con l’autunno. (Fabrizio Caramagna)

Si mangiavano le prime castagne e la pioggia era una ragazza che giungeva sui vetri. (Marino Muñoz Lagos)

Poesie sull’autunno

E per concludere, ecco qualche splendida poesia per celebrare l’autunno in tutto il suo splendore, dalla nostalgia che attanaglia il cuore alle sue sfumature più romantiche, per sognare in attesa che torni la stagione bella.