Arredamento outdoor, gli elementi indispensabili per l’autunno

Colori caldi e aria frizzante: l'arredamento outdoor dell'autunno segue i trend della stagione ed è più romantico che mai.

L’aria che si fa frizzante, i colori caldi e le foglie che cadono: l’autunno è una stagione magica ed è il momento perfetto per cambiare il proprio arredamento outdoor. Archiviata l’estate con le sue alte temperature è arrivato il momento di ripensare al balcone e al giardino per renderlo vivibile anche durante la stagione più fredda. L’autunno è infatti il momento ideale per godersi un buon libro all’esterno, mentre il sole tramonta, oppure fare colazione all’aperto, sorseggiando una tazza di caffè. Basta pochi accorgimenti per ripensare gli spazi esterni in chiave autunnale, trasformandoli in angoli confortevoli e accoglienti in cui rilassarsi e godersi al massimo gli ultimi raggi caldi.

Arredamento outdoor per l’autunno: cosa comprare

Partiamo da un grande classico a cui non è possibile rinunciare in autunno: il salottino. Un luogo in cui rilassarsi dopo il lavoro, assaporare un buon tè con le amiche e chiacchierare in compagnia. Punta su poltroncine in rattan, da arricchire con morbidi cuscini da esterno e coperte per proteggersi dalle temperature più basse. Non dimenticare un piccolo braciere, in cui riscaldare marshmallows e fermarsi ad ammirare la danza delle fiamme. Aggiungi pure delle candele profumate per creare l’atmosfera giusta, optando per fragranze morbide e avvolgenti.

In autunno le giornate si accorciano, ma il sole è ancora abbastanza caldo, soprattutto la mattina e all’ora di pranzo. Se adori fare colazione in balcone o in giardino non perdere questo rituale, scegliendo un tavolino da decorare con i colori autunnali. Punta su mobili da esterno che non si rovinano con il brutto tempo, come un set con panche e tavolo rettangolare. Aggiungi qualche sgabello in legno per accogliere tutti, arricchendo gli arredi con plaid morbidissimi a coste e sedute soffici in cui affondare. Stendi sul tavolo un bel runner con nuance beige o rame e aggiungi un riscaldatore a gas per rendere l’ambiente ancora più confortevole.

Terminata l’estate, l’autunno è la stagione perfetta per riprendere in mano la propria vita e dedicare un po’ di tempo a sè stessi. Dunque perché non creare un piccolo angolo relax per riflettere in solitudine, leggere o fare journaling? Crea in terrazza o in giardino uno spazio per appartarti e per liberare la mente da ogni pensiero, dedicandoti esclusivamente a te.

Per allestirlo scegli una poltrona da giardino comoda e avvolgente, da affiancare ad un tavolo in legno pieghevole su cui potrai appoggiare il tuo libro oppure una tazza di tè. Aggiungi una lampada da tavolo, rigorosamente senza fili, per poterla appoggiare e spostare dove vuoi. Immancabile il mini camino a bioetanolo, per avere la temperatura perfetta in ogni momento. In questo modo tutto sarà pronto per regalarti la serata perfetta, fra lettura, pensieri e tanto relax. Il tocco in più? Lo daranno le candele profumate e le lanterne disposte per illuminare, ma anche per arredare come preferisci.

Predisponi poi delle panche contenitori o cassettiere in cui riporre tutti gli accessori del tuo outdoor autunnale, dai cuscini imbottiti ai rivestimenti, passando per le coperte in velluto o in flanella. Senza dimenticare un soffice tappeto in cui camminare a piedi nudi, godendosi l’ultimo tepore prima dell’inverno.