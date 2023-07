Come illuminare la camera da letto senza lampadario

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: Shutterstock

Un ambiente male o scarsamente illuminato è una stanza dove nessuno si ferma volentieri. Ma anche se non c’è la predisposizione per avere le lampade sul soffitto oppure se proprio non ti piace l’idea di una plafoniera o di una sospensione sopra il letto, puoi comunque trovare un’idea luminosa. Illuminare camera da letto senza lampadario è possibile e il risultato può essere davvero di grande effetto.

Quando ogni angolo della stanza è delicatamente illuminato, si crea un’atmosfera di tranquillità e di comfort. Immagina di entrare nella tua camera da letto dopo una lunga giornata e di trovare una luce soffusa e calda che ti accoglie. Non c’è un lampadario a soffitto, eppure la stanza è illuminata. Questa è la magia di un’illuminazione ben progettata.

Anche se la camera da letto è la stanza progettata principalmente per dormire, resta comunque il luogo più intimo e personale di un’abitazione, un rifugio dove rilassarsi e magari sfuggire al caos del mondo esterno. Studiare come illuminare la camera da letto in maniera ottimale è importante per ottenere la giusta atmosfera. Spesso ci affidiamo a un’unica fonte di luce per fare tutto il lavoro e il risultato non sempre è un granché. Ma cosa succede se ti trovi a dover illuminare la camera da letto senza lampadario? Non c’è alcun motivo di preoccuparsi, ci sono tante possibilità e diverse strategie per rendere più luminosa una camera da letto senza lampadario. Puoi potenziare la luce naturale così come creare un’illuminazione multi-livello e ti accorgerai che la camera da letto senza lampadario può essere un ambiente luminoso e accogliente, sia di giorno che di sera.

Come illuminare la camera da letto: le luci strategiche

Certo, due lampade per comodini in camera da letto possono garantirti la luce quando viene buio, ma non puoi affidare solo a loro il compito di rendere la stanza confortevole e vivibile. Il modo più efficace per illuminare la camera senza il lampadario al soffitto è ricorrere a un progetto di illuminazione sfaccettato, abbinando una gamma di diversi tipi di luci. Dalle applique alle piantane, dalle lampade da tavolo alle sospensioni plug-in, combinando diverse sorgenti luminose puoi fornire luce utile e, allo stesso tempo, regalare profondità a una piccola camera da letto senza lampadario al soffitto.

L’illuminazione stratificata implica l’uso di diversi tipi di illuminazione per creare un ambiente ben illuminato e accogliente. Questo approccio è particolarmente utile in una camera da letto senza un lampadario a soffitto, poiché permette di creare un’illuminazione efficace e versatile. Una lampada al soffitto, come una plafoniera o una sospensione, fornisce una luce diffusa e abbastanza uniforme all’intera stanza.

Quando manca questa possibilità, si può ottenere un effetto simile, se non addirittura migliore, utilizzando una combinazione strategica di sorgenti luminose: tra applique, lampade da terra, lampade per i comodini della camera da letto e altre soluzioni interessanti è possibile ottenere un effetto luminoso di grande impatto. L’obiettivo è quello di combinare l’effetto delle luci d’ambiente alle luci funzionali e a quelle di accento.

Illuminazione a strati: soluzioni per la camera da letto senza lampadario

Adottare l’illuminazione a strati serve a dare maggiore personalità a una stanza. Le sorgenti di luce possono avere tre scopi, essere ambientali, funzionali oppure decorative. La loro stratificazione ti consente di enfatizzare gli aspetti e gli utilizzi diversi di una stanza, compresa la camera da letto.

Illuminazione ambientale . La prima cosa a cui devi pensare quando devi portare luce a una stanza è la cosiddetta illuminazione ambientale ovvero quella che fornisce un’illuminazione generale. Questo è il compito che di tradizione viene affidato alle luci a soffitto. Ma oltre ai classici lampadari possono avere la stessa funzione le applique a luce diffusa e le lampade da terra: queste sono ottime opzioni per creare l’effetto dell’illuminazione ambientale in una camera da letto senza la plafoniera o il lampadario al soffitto.

. La prima cosa a cui devi pensare quando devi portare luce a una stanza è la cosiddetta illuminazione ambientale ovvero quella che fornisce un’illuminazione generale. Questo è il compito che di tradizione viene affidato alle luci a soffitto. Ma oltre ai classici lampadari possono avere la stessa funzione le applique a luce diffusa e le lampade da terra: queste sono ottime opzioni per creare l’effetto dell’illuminazione ambientale in una camera da letto senza la plafoniera o il lampadario al soffitto. Illuminazione d’accento . Per sottolineare alcuni punti della stanza e avere un effetto decorativo che metta in luce un mobile decorato, il baldacchino del letto, dei quadri alla parete o anche dei particolari architettonici, si usa la luce d’accento detta anche direzionale perché mirata a illuminare in maniera diretta un punto preciso. Per ottenere questo effetto, puoi utilizzare i faretti orientabili o a incasso che indirizzano la luce dove vuoi tu, puoi scegliere delle strisce led che evidenziano nicchie nel muro, puoi utilizzare applique che illuminano un bel quadro o delle catene luminose che si accendono attorno alla struttura a baldacchino. L’obiettivo è attirare l’attenzione sulle parti della stanza da mettere in evidenza sia quando la luce ambientale è spenta, sia quando è accesa. Ecco perché, di solito, l’intensità delle luci d’accento dovrebbe essere da due a tre volte più forte delle luci ambientali, oppure può essere una luce colorata.

. Per sottolineare alcuni punti della stanza e avere un che metta in luce un mobile decorato, il baldacchino del letto, dei quadri alla parete o anche dei particolari architettonici, si usa la luce d’accento detta anche direzionale perché mirata a illuminare in maniera diretta un punto preciso. Per ottenere questo effetto, puoi utilizzare i che indirizzano la luce dove vuoi tu, puoi scegliere delle che evidenziano nicchie nel muro, puoi utilizzare che illuminano un bel quadro o delle che si accendono attorno alla struttura a baldacchino. L’obiettivo è attirare l’attenzione sulle parti della stanza da mettere in evidenza sia quando la luce ambientale è spenta, sia quando è accesa. Ecco perché, di solito, dovrebbe essere da due a tre volte più forte delle luci ambientali, oppure può essere una luce colorata. Illuminazione funzionale. In camera da letto serve studiare bene anche l’illuminazione dedicata allo svolgimento di diverse attività. Le lampade per i comodini della camera da letto sono il perfetto esempio dell’illuminazione funzionale. Oltre a essere utili quando si legge la sera sono anche la giusta occasione per fornire un tocco di stile all’ambiente. Si possono utilizzare sia applique che piccole lampade da tavolo, meglio se coordinate alle altre luci funzionali, come quella accanto allo specchio sopra la cassettiera o alla consolle per il trucco o quella che illumina l’interno del guardaroba.

In pratica, la creazione di un’illuminazione su diversi livelli non solo garantisce una luce adeguata alle varie attività, ma offre anche la flessibilità di generare l’atmosfera migliore nei diversi momenti della giornata. Questo approccio alla stratificazione è valido in qualsiasi ambiente della casa, ed è particolarmente efficace per illuminare una camera da letto senza lampadario, permettendo di sottolineare sia gli aspetti funzionali che l’aspetto emozionale di un ambiente accogliente.

Come usare le applique nella camera da letto senza lampadario

Esistono diverse tipologie di lampade da parete, ognuna con le caratteristiche uniche, che possono essere utilizzate in svariati modi per illuminare la tua stanza senza l’uso di luci al soffitto. Le applique sono molto versatili, possono fornire un’illuminazione ambientale, funzionale e anche d’accento.

Le applique a luce diretta proiettano la luce in una direzione specifica, solitamente verso il basso. Sono ideali per l’illuminazione funzionale di piccole zone come un angolo lettura accanto alla poltrona relax o come luci d’accento, se poste sopra la cornice di un quadro alla parete.

proiettano la luce in una direzione specifica, solitamente verso il basso. Sono ideali per l’illuminazione funzionale di piccole zone come un angolo lettura accanto alla poltrona relax o come luci d’accento, se poste sopra la cornice di un quadro alla parete. Le applique a luce diffusa proiettano la luce in tutte le direzioni, creando un’illuminazione ambientale che può illuminare una stanza intera. Sono un’ottima scelta quando la camera da letto non ha un lampadario al soffitto. Per ottenere una diffusione uniforme della luce ambientale, posiziona una serie di applique abbinate a intervalli regolari lungo le pareti della stanza.

proiettano la luce in tutte le direzioni, creando un’illuminazione ambientale che può illuminare una stanza intera. Sono un’ottima scelta quando la camera da letto non ha un lampadario al soffitto. Per ottenere una diffusione uniforme della luce ambientale, posiziona una serie di applique abbinate a intervalli regolari lungo le pareti della stanza. Le applique con braccio orientabile permettono di orientare la luce in molteplici direzioni, in base a dove ne hai bisogno. Puoi collocare queste luci funzionali accanto alla scrivania o alla consolle per il trucco. Le applique con il braccio orientabile sono anche un’ottima alternativa alle lampade per i comodini accanto al letto.

Come illuminare la camera da letto con le lampade da terra

Con le lampade da terra hai molte soluzioni eleganti per illuminare la camera da letto senza bisogno di luci al soffitto. Con la loro struttura alta e verticale, possono assicurare una illuminazione d’ambiente diffusa oltre che una luce funzionale pratica per diverse attività e possono servire per uniformare la luminosità eliminando qualsiasi punto buio nella stanza.

Esistono diverse tipologie di lampade da terra da utilizzare per portare un tocco di eleganza e illuminare con uno stile moderno la camera da letto senza lampadari.

Le lampade da terra ad arco sono l’occasione per portare un tocco di design elegante e funzionale che può assicura stile e illuminazione alla tua camera da letto. Con il loro braccio lungo e curvo che proietta la luce da una posizione elevata, simile a come farebbe un lampadario a soffitto, possono illuminare zone specifiche oppure fornire una luce d’ambiente. Più è grande la lampada da terra ad arco e maggiore sarà anche il fascio di luce che fornisce.

sono l’occasione per portare un tocco di design elegante e funzionale che può assicura stile e illuminazione alla tua camera da letto. Con il loro braccio lungo e curvo che proietta la luce da una posizione elevata, simile a come farebbe un lampadario a soffitto, possono illuminare zone specifiche oppure fornire una luce d’ambiente. Più è grande la lampada da terra ad arco e maggiore sarà anche il fascio di luce che fornisce. Le piantane con luce diretta proiettano il fascio verso il basso, fornendo un’illuminazione focalizzata. Sono ideali per creare un angolo lettura o per illuminare la piccola zona studio in camera da letto.

proiettano il fascio verso il basso, fornendo un’illuminazione focalizzata. Sono ideali per creare un angolo lettura o per illuminare la piccola zona studio in camera da letto. Le piantane con luce indiretta , ovvero quelle lampade da terra che indirizzano la luce verso il soffitto, di solito sono abbastanza potenti da creare un’illuminazione diffusa che può illuminare una stanza intera. Sono un’ottima alternativa quando non sai come illuminare la camera da letto senza lampadario o altre luci al soffitto.

, ovvero quelle lampade da terra che indirizzano la luce verso il soffitto, di solito sono abbastanza potenti da creare un’illuminazione diffusa che può illuminare una stanza intera. Sono un’ottima alternativa quando non sai come illuminare la camera da letto senza lampadario o altre luci al soffitto. Le lampade da terra multiluce hanno il vantaggio di poter indirizzare le diverse lampadine contemporaneamente verso differenti punti della stanza. Puoi utilizzare una lampada da terra con più sorgenti di luce per illuminare sia la zona davanti all’armadio che l’angolo con la poltrona relax o con il mobile trucco.

Come usare le lampade da terra in una camera senza lampadario

Le lampade da tavolo contribuiscono in maniera significativa a illuminare una stanza come la camera da letto senza aggiungere luci dall’alto e hanno un elegante effetto decorativo. Sono belle quando svettano singole sul cassetto oppure quando sono in coppia, come le lampade da comodino in camera da letto. Prova a usare lampade da tavolo per creare un’illuminazione stratificata: abbinale alla lampada terra e alle applique da parete, per creare un’illuminazione molto sofisticata. Per esempio, potresti coordinare una lampada da tavolo con luce diretta per la zona di lavoro o di lettura, una lampada da terra ad arco per l’illuminazione diffusa e una o due applique per determinare le luci di accento.

Le lampade da tavolo con dimmer permettono di regolare l’intensità della luce, così da creare l’atmosfera giusta e l’illuminazione adeguata all’utilizzo. Puoi utilizzare una lampada da tavolo con dimmer per creare un’illuminazione soffusa per il relax e una luce più intensa per la lettura.

Come illuminare la camera da letto se manca il punto luce al soffitto

C’è chi vorrebbe avere un lampadario al soffitto, ma non sa come illuminare la camera da letto perché manca il cablaggio. La soluzione perfetta sono le lampade a sospensione con cavo plug-in, perfette per la camera da letto senza il punto luce per il lampadario al soffitto. Queste lampade possono essere collegate a una presa a muro che si trova lungo il perimetro della stanza e poi, grazie al cavo estremamente lungo, possono alzarsi sulla parete e correre anche lungo il soffitto, fino alla posizione desiderata. Le lampade a sospensione plug in sono una grande tendenza di design della casa contemporanea, con le loro forme leggere e minimali creano spesso forme scultoree che decorano la stanza creando nuovi scenari luminosi, decorativi e funzionali.