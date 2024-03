Le lampade per piante ti permettono di ottenere fioriture rigogliose anche se i vasi sono posizionati in angoli poco illuminati della casa. Ecco come funzionano

Passione piante: per chi ha il pollice verde circondarsi di vasi e fiori, anche all’interno delle mura domestiche, è una gioia. Che sia estate, oppure inverno, non importa: il verde delle foglie e i colori delle varie fioriture, regala una sensazione di benessere. Se questo non bastasse, poi, prendersi cura di qualcosa, fare in modo che cresca rigoglioso e sano, fa stare bene anche noi e ci restituisce una sensazione di relax e appagamento.

Ma come fare a coltivare le piante indoor? Lo strumento più utile, a parte lo spazio adeguato, sono le lampade realizzate appositamente: offrono alle piante la necessaria quantità di luce per stimolare la fotosintesi, la crescita e la fioritura di tutti gli esemplari che si custodiscono.

In commercio esistono tante tipologie di lampade che erogano la luce, alcune anche modificando il proprio spettro luminoso. Aspetto non da poco: infatti la luce blu – ad esempio – aiuta il processo fotosintetico, quella rossa aranciata la fioritura.

Le tipologie di lampade da avere in casa per la cura e la crescita delle proprie piante indoor.

Lampade sospese per la coltivazione delle piante

Sono da interno, sospese e si possono posizionare sopra le piante che hanno necessità della loro luce per favorirne la crescita.

La lampada per piante a LED Niello promette ottime prestazioni e taglio sui costi energetici. È dotata di uno spettro completo per accompagnare le proprie piante nel corso di ogni momento della loro crescita: bianco, blu, rosso, IR e UV. Utilizza 588 led e ha due ventole per il raffreddamento veloce.

Ad alto rendimento, la luce LED LZB1100 fornisce uno spettro completo: bianco, blu, rosso e IR. Inoltre, è silenziosa, affidabile, resistente all’acqua. Si può regolare, grazie a un interruttore molto semplice, la luminosità e – infine – la lampada è pensata per ridurre i costi.

Cokolila LED, invece, propone due pezzi separati facili da installare sia sul soffitto sia a sospensione, a basso consumo energetico, entrambi si possono controllare individualmente, inoltre sono sottili e leggeri. Sono un’ottima soluzione per sostituire i raggi del sole e la loro luce. Si possono collegare fino a 5 pezzi.

Lampade da terra per piante

In commercio si trovano anche soluzioni da terra o da tavola: lampade per piante che non sono a sospensione ma simili proprio a una qualsiasi piantana da casa o a una luce da scrivania.

Rientra nel primo esempio la Yuymika 72 LED 5V2A. Tra le sue caratteristiche vi è il palo estendibile fino a un’altezza di 150 centimetri, lo spettro è completo, fornisce tre opzioni diverse e simula la luce del sole. Inoltre, il timer è automatico e si può impostare su tre modalità differenti: 3 ore, 9 ore e 12 ore. Infine, il tubo si può regolare grazie al fatto che è flessibile e il diametro della parte superiore è abbastanza ampio.

Si attacca al tavolo, o a qualsiasi altro mobile, la lampada Frgrow che è dotata di tre modalità di illuminazione e di 10 livelli di attenuazione. Offre la possibilità di impostare un timer di 3 – 9 o 12 ore e si accenderà e spegnerà ogni giorno per il tempo stabilito.

È proprio come una lampada da scrivania, ma serve alla coltivazione indoor delle piante: stiamo parlando della lampada 150W 315 LEDs, suddivisa in tre bracci distinti che si possono direzionare e di una clip per poterla mettere dove si desidera.

Lampade da inserire nelle piante

Per chi ha poco spazio, o comunque un piccolo numero di piante, la soluzione ideale sono le lampade di piccole dimensioni e da inserire all’interno del vaso o della fioriera.

Proprio come la Luce Cokolila dotata di tre modalità di illuminazione, si può impostare la durata dell’accensione e la lampada sarà autonoma ogni giorno. Dato aggiuntivo: nonostante si fissi ad un vaso, ha una dimensione tale da permetterle di agire anche sulle piante che sono state poste accanto.

Dotata di un palo telescopico regolabile, che può variare da un minimo di 30 fino a un massimo di 72 centimetri: è la lampada per piante Eweima, che occupa poco spazio e si inserisce alla perfezione in un appartamento. Ha 72 lampade a LED – di queste 48 sono bianche, 16 rosse e 16 blu – un timer che può essere configurato in tre modalità diverse, da scegliere sulla base delle esigenze della pianta.

A cosa servono le lampade per le piante

Le lampade per le piante sono l’oggetto necessario per favorirne la crescita anche nelle abitazioni e nei luoghi chiusi.

Grazie a questi appositi apparecchi, infatti, si riesce a simulare la luce del sole permettendone la crescita sana e rigogliosa: sono a basso consumo, spesso si possono programmare, così da non doversi preoccupare di nulla, ma lasciare solamente che facciano il loro lavoro.

Inoltre, si trovano di diverse dimensioni e struttura, così da essere adattabili a ogni esigenza.

La passione per le piante e il pollice verde, vanno alimentati, perché prendersi cura di un vegetale è un’esperienza appagante e rilassante. Inoltre, arredano gli interni, regalando un tocco di colore alle proprie stanze. Se questo non bastasse, possono essere anche molto utili, basti pensare alla coltivazione di erbe aromatiche.

Le lampade che si trovano in commercio – in genere – sono dotate di LED e questo permette di tagliare i costi in bolletta, oltre ad avere una maggiore durata. Oltre a questo aspetto c’è quello di offrire uno spettro di luce completo, così da poter rispondere – con una sola luce – a tutte le esigenze di una pianta per una crescita ottimale e rigogliosa.

Come sceglierle? Valutando le singole esigenze, che possono variare in base alle tipologie di piante e di spazio, che si hanno a disposizione. Se si può, è bene dedicare ai vasi e alle fioriere un angolo adeguato della propria abitazione, in cui riporre anche tutto il necessario alla loro cura, chiedendo eventualmente consiglio agli esperti per non avere alcun dubbio.

E per il resto divertirsi a stimolare il proprio pollice verde, per una casa più “green” nel senso letterario del termine.

