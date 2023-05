Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: iStock Test: hai il pollice verde?

Sono molte le evidenze scientifiche che confermano che coltivare le piante apporta numerosi benefici, alla mente, al corpo e all’anima. E lo fanno anche le nostre stesse esperienze e quella sensazione di pace e serenità che ci avvolge tutte le volte che ci prendiamo cura di piante e fiori.

Benefici, questi, sperimentati da tutte le persone che amano il giardinaggio e la coltivazione in generale, che invece non sono mai stati provati da chi è convinto, anche senza fondamenta, di non essere portato per questo. Ma se non fosse così?

Se volete scoprire se avete davvero il pollice verde, e quindi siete pronti a prendervi cura delle piante, rispondete alle domande del nostro test.

Coltivare piante fa bene all’anima

Come abbiamo anticipato, sono tante e diverse le ricerche scientifiche che confermano che occuparsi di piante e fiori fa bene alla salute, anche all’anima. A ribadirlo è stato anche uno studio olandese, condotto dagli esperti dell’Università di Wageningen, che ha rivelato che lavorare tra campi, campagne e terra, combatte lo stress e aiuta a mantenersi giovani. E questa è una regola che vale per tutti, ma soprattuto per gli anziani che, dedicandosi a questa attività, preservano uno stile di vita sano e combattono persino la solitudine.

A questo, poi, si aggiungono i numerosi benefici legati direttamente alla luce solare, soprattuto se coltiviamo piante e fiori fuori casa. Questa, infatti, favorisce le difese immunitarie, aumenta i livelli di vitamina D e abbassa quelli del cortisolo, l’ormone dello stress.

Tantissimi anche i benefici per l’autostima. Oltre a essere uno straordinario hobby da impiegare nel tempo libero, questa attività riaccende il desiderio di conquistare dei traguardi personali con pazienza. Dopo una lunga attesa, infatti, possiamo ammirare i frutti di un lungo lavoro e, nel caso di orti e piante aromatiche, anche raccoglierli e mangiarli. Un vero e proprio toccasana per il nostro benessere, se pensiamo poi che viviamo in una società che ci chiede di ottenere il massimo risultato in tempi sempre più frenetici e veloci.

Pollice verde o pollice nero? Scoprilo con il nostro test

I benefici di coltivare piante e fiori in casa sono tantissimi e soprattutto sono accessibili a tutti. Sì perché la verità è che, anche se siamo convinti del contrario, il pollice nero non esiste! Quando parliamo di pollice verde, infatti, ci riferiamo a un attitudine che però non ci appartiene per natura, né tanto meno è iscritta nel nostro DNA. Al contrario si tratta di una capacità che si può coltivare, con il tempo e con l’impegno, con l’amore e la devozione nei confronti di tutto il mondo green.

Le piante, ovviamente, hanno bisogno di cure e attenzioni specifiche, che sicuramente siamo in grado di dargli con la giusta predisposizione. Non dobbiamo per forza iniziare a coltivare orti e giardini, basterà cominciare anche con poche piante da appartamento.

Se vuoi sapere se sei pronta a farlo, e appropriarti così dei numerosi benefici della coltivazione di piante e fiori, scopri se hai il pollice verde con il nostro test!