Camera da letto piccola? Qualche idea per sfruttare lo spazio

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collaboro con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei miei temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: Shutterstock

Una camera da letto piccola ha il vantaggio di essere intima e avvolgente. Quando devi arredare una camera da letto piccola puoi creare una stanza meravigliosa che offre un accogliente rifugio al riparo dal caos del mondo esterno. Può essere la stanza perfetta destinata agli ospiti, il rifugio intrigante per i bambini o anche la tua camera da letto matrimoniale.

Ovviamente in quest’ultimo caso è ancora più importante puntare su soluzioni salvaspazio e idee per una camera da letto piccola ma comoda da vivere, perfettamente organizzata e bella da vedere. Per risolvere l’ostacolo della carenza di spazio bisogna procedere con ordine. La maggior parte della stanza è occupata dal letto come elemento centrale, a seguire vengono gli altri elementi. Se non abbiamo voce in capitolo sulle dimensioni della camera da letto, possiamo almeno usare un po’ di stile, creatività e furbizia per renderla confortevole, fresca e comoda tanto quanto una stanza spaziosa.

Quando si tratta di decidere come arredare una camera da letto piccola, gli interior designer sanno bene che la disposizione è tutto. Una volta collocati i mobili necessari al posto giusto puoi giocare ad aggiungere quegli elementi dal potere decorativo, come quadri, biancheria e tappeti, che ti piacciono di più. Tieni presente che di solito minimalismo e camera da letto piccola creano una coppia perfetta, ma se preferisci un effetto decorativo più deciso anche gli stili colorati e floreali possono funzionare bene nei piccoli spazi.

Il tuo stile di decorazione personale troverà opportunità di esprimersi una volta avviato il progetto. Per disegnare lo sviluppo di una camera da letto piccola i consigli sulla distribuzione dello spazio degli esperti concordano sulla necessità di scegliere mobili salvaspazio e di stabilire una scala di priorità per capire cosa merita un posto in camera. Qui ti offro alcune idee per la camera da letto piccola, che ti forniranno tutta l’ispirazione di cui hai bisogno per avviare il tuo progetto e orientarti meglio nei tuoi prossimi giorni di shopping.

Idee per organizzare la camera da letto piccola

Prima di cominciare ad analizzare l’utilità o le caratteristiche dei diversi elementi di arredo da utilizzare, voglio darti qualche suggerimento generale da tenere presente mentre decidi come organizzare la cameretta.

Come prima cosa, focalizzati sull’obiettivo di ridurre al minimo il disordine: prediligi soluzioni e idee che rendono la camera da letto piccola immediatamente spaziosa. Ricordati che una stanza ordinata è la chiave per dormire bene la notte.

In linea di massima, il segreto per arredare una camera da letto piccola è impiegare il minor numero di mobili. Dove è possibile, ti suggerisco di optare per soluzioni sollevate da terra, così da liberare lo spazio sul pavimento.

Prendi in considerazione i mobili su misura. Quando si tratta di ottimizzare lo spazio, non c’è come arredare una camera da letto piccola con mobili realizzati su misura per ottenere un ambiente arioso e confortevole. Soprattutto se la stanza ha una pianta difficile, i mobili su misura sono una scelta vantaggiosa perché si possono configurare per qualsiasi dimensione e forma, compresi gli angoli e le nicchie più scomode.

Utilizzare mobili con soluzioni salvaspazio è importante soprattutto quando ti permette di riporre i tuoi oggetti e indumenti in maniera ordinata e nascosta alla vista. L’effetto calmante di una camera da letto può vanificarsi, infatti, se nella stanza si riversano scarpe, indumenti o attrezzature sportive.

Qualsiasi tipo di arredo e soluzione tu scelga, non considerare il tutto come una semplice questione di incastri. Assicurati sempre che l’ambiente sia confortevole, questo è il fattore più importante quando si organizza la disposizione di una camera da letto piccola o grande che sia.

Disegna il tuo progetto di arredo della camera da letto piccola

Il punto di partenza quando si sceglie la disposizione per concretizzare soluzioni e idee per la cameretta piccola è assicurarsi che il letto, gli armadi e le cassettiere si adattino allo spazio senza bloccare porte, finestre o il passaggio. Il sistema migliore è disegnare la planimetria con le dimensioni esatte della camera da letto su un foglio di carta millimetrata. Oppure puoi farlo online. Ci sono diversi programmi gratuiti e facili da usare per creare la piantina della tua camera da letto.

L’importante è che includi tutto, anche le nicchie o gli eventuali ostacoli. Una volta pronta la piantina, ti sarà più facile capire come arredare una camera da letto piccola ma con spazio sufficiente per aprire le ante dell’armadio, per estrarre i cassetti e camminare nella stanza senza urtare gli arredi. Il tuo obiettivo deve essere arredare una stanza rilassante e ordinata, dove non ci sono scuse per i vestiti che si accumulano sulla poltrona.

Camera da letto piccola: consigli sulla distribuzione degli spazi

Il punto di partenza è il letto: in una camera da letto piccola i consigli sulla distribuzione dello spazio possono arrivare solo dopo che si è determinata la collocazione dell’elemento principale. Spesso, per poter destinare agli armadi la parete più lunga della piccola camera da letto, ci si accontenta di mettere il letto in un punto tutt’altro che perfetto. Però l’ideale è che sia sempre appoggiato a una sola parete, così da lasciare libera la circolazione su tre lati.

Quando una camera da letto piccola non lascia grande scelta di pareti libere, non bisogna avere paura di mettere il letto sotto la finestra. La soluzione può funzionare bene con qualche piccola attenzione, come per esempio rinunciare alla testata. Puoi scegliere delle tende importanti con un tessuto e colori che creano un effetto decorativo di grande impatto. Quando sono chiuse possono sostituire in maniera eccellente la funzione decorativa della testiera del letto.

I mobili su misura offrono la via più facile per sfruttare al meglio la superficie disponibile. Ma con un pizzico di creatività si possono salvaspazio con idee che rimodellano la camera da letto piccola. Per esempio, il progetto su misura di un armadio a ponte è perfetto per incastonare in unica parete anche il letto. Qualcosa di simile si può fare posizionando due armadi uguali ai lati esterni che incorniciano il letto. Sopra, invece delle ante dell’armadio su misura si può prevedere una composizione di mensole o semplicemente appendere una grande opera d’arte. Un po’ di respiro non guasta mai.

Una possibilità per arredare la camera da letto piccola senza affollare lo spazio è quella di organizzare l’armadio all’esterno, con un fascino da cabina armadio molto moderno. Questa è un’ottima idea se hai un ripostiglio o un qualsiasi spazio da adibire a spogliatoio che sia attiguo alla stanza. Altrimenti dovrai ingegnarti a ricavare lo spazio dentro la camera.

Da un punto di vista pratico ed estetico, gli armadi a muro rappresentano la soluzione più efficace per sfruttare lo spazio della tua piccola camera da letto. Considera che con un design davvero su misura, creato per adattarsi ai contorni esatti della tua stanza, ottieni in media, il 40% di spazio in più rispetto a un normale armadio.

Comodini sì o no?

I piccoli spazi richiedono dei sacrifici, ma il comodino è un must per la maggior parte delle persone. Non c’è spazio accanto al letto per i due comodini simmetrici classici? Piuttosto che un mobiletto ingombrante, opta per qualcosa che assicuri la funzionalità che cerchi ma con maggiore leggerezza. Puoi puntare sulle mensole o puoi rinunciare all’idea dei classici comodini per adottare soluzioni più estrose. Perché non provi a impilare dei libri a terra dando loro una forma asimmetrica?

Tutto ciò di cui hai bisogno per adattarti sono due eleganti applique da fissare ai lati del letto. L’illuminazione a parete è una delle ottime idee per arredare una piccola camera da letto perché aiuta a liberare spazio sul comodino, crea un effetto decorativo sul muro. E permette anche di avere la luce all’altezza giusta per leggere la sera.

Come arredare una camera da letto piccola con la postazione trucco

Diciamo che la postazione trucco è un elemento a cui si può rinunciare quando si tratta di fare i conti con le dimensioni contenute. Però, è anche vero che in camera da letto trascorriamo molte ore. Si tratta di uno spazio personale dove dobbiamo sentirci a nostro agio perché riflette la nostra personalità. Quindi, se la postazione trucco è un elemento che ritieni importante per il tuo comfort, possiamo trovare una soluzione ad hoc anche in una camera da letto piccola.

Ad esempio, si può rinunciare al comodino e appendere una scrivania ribaltabile che offre un posto comodo dove truccarsi e appoggiare il caffè al mattino. Oppure si può sfruttare la parete della finestra: basta adibire lo spazio libero al di sotto con una mensola organizzata per una piccola postazione beauty e un pouf contenitore dove riporre i prodotti più ingombranti. Come vedi ci sono sempre tante buone idee per una camera da letto piccola e confortevole.

Letto salvaspazio: idee per la camera da letto piccola

Decidere la disposizione degli elementi di arredo, dipende molto anche dal tipo di letto scelto. Un divano letto è sicuramente un’ottima soluzione per chi vuole guadagnare spazio nella stanza, soprattutto per i figli che vivono la camera da letto anche nelle ore diurne, o per le piccole abitazioni. Altrimenti è difficile che lo si scelga come soluzione per una camera da letto matrimoniale.

Questo non impedisce di guadagnare qualche centimetro prezioso valutando bene le caratteristiche del modello di letto a due piazze che deve arredare la camera da letto piccola.

Probabilmente non ci hai mai pensato, ma una testiera e il giroletto possono occupare molto spazio. In una camera ampia questi sono particolari che non contano, se però devi capire come arredare una camera piccola ogni centimetro serve. Ci sono molte alternative per rendere interessante la parete dietro al letto senza compromettere lo spazio a disposizione.

possono occupare molto spazio. In una camera ampia questi sono particolari che non contano, se però devi capire ogni centimetro serve. Ci sono molte alternative per rendere interessante la parete dietro al letto senza compromettere lo spazio a disposizione. Ci sono le testate fai da te realizzate con i bastoni delle tende e i cuscini trapuntati, ci sono le pareti rivestite di carta da parati o wallpaper scenografici, ci sono le pitture decorative con motivi geometrici e multicolor di grande impatto. Senza contare che, al posto del giroletto, magari riesci a mettere una piccola panca contenitore che fornisce spazio di archiviazione e assicura una comoda seduta quando devi prepararti o infilare le scarpe.

realizzate con i bastoni delle tende e i cuscini trapuntati, ci sono le pareti rivestite di carta da parati o wallpaper scenografici, ci sono le pitture decorative con motivi geometrici e multicolor di grande impatto. Senza contare che, al posto del giroletto, magari riesci a mettere una che fornisce spazio di archiviazione e assicura una comoda seduta quando devi prepararti o infilare le scarpe. Se scegli un semplice letto sommier puoi sfruttare lo spazio sotto il letto per riporre scatole, contenitori e sacchetti sottovuoto, oppure puoi puntare direttamente al più semplice dei letti con contenitore sottostante.

Quali colori per arredare una camera da letto piccola

A volte c’è solo un posto dove può andare il letto, il che rende più semplice la disposizione di una camera da letto piccola, poiché non c’è altra scelta. Ma ciò non significa che non possa essere elegante e diventare il punto focale della stanza.

Il colore migliore per una cameretta piccola? Avere il bianco sulle pareti può rendere una camera da letto più ariosa e fa sembrare la stanza più grande e spaziosa. Se il bianco non è di tuo gusto, anche i colori accesi come l’azzurro carta da zucchero e il verde salvia possono fare al caso tuo.

Non credere quindi di non poter arricchire di colore le tue idee per la camera da letto piccola. Gli spazi contenuti sono ottimi per sperimentare sfumature, texture e design. Combina i toni del blu petrolio e dell’acqua per ottenere un mix glamour, scegli sete stampate e ricchi velluti per copriletti, cuscini e tende tattili. Tra queste sfumature profonde e intense, lascia solo un po’ di spazio alla luminosità di soffitti e infissi bianchi.

Anche le combinazioni di colori sono ottime per dare più personalità a una piccola camera da letto, basta adottarle con gusto. Un giallo sole può regalare una carica energica se usato per dipingere le pareti fino a metà altezza.

La parte superiore può continuare con un bianco luminoso o un neutro analogo così da assicurare un aspetto arioso e spazioso. Con questa aggiunta cromatica puoi determinare la tavolozza a cui attingere per scegliere biancheria da letto, accessori e tappeti così da arredare la camera da letto piccola con uno stile armonioso, elegante.