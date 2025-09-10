La crema viso al melograno, da usare tutti i giorni, segna ufficialmente l’inizio dell’autunno

Un mix di nutrimento e di ingredienti mirati anti age. La crema viso al melograno da avere questo autunno è adesso in sconto e vale la pena acquistarla

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock La crema viso al melograno è il must autunnale da avere adesso

Manca davvero pochissimo all’arrivo dell’autunno, l’aria si fa più fresca, le giornate si accorciano, la voglia di starsene sul divano la sera con una copertina inizia a farsi viva e la pelle inizia i suoi cambiamenti dovuti al cambio stagione. Ed ecco che in questo avvolgente e piacevole scenario si fa strada un prodotto ideale per prendersi cura della cute durante l’autunno, una crema viso all’olio di melograno e peptidi maca firmata Weleda e che trovate adesso in sconto su Amazon. Un’offerta imperdibile se si vuole affrontare l’inizio dell’autunno con i prodotti giusti e con una pelle protetta, luminosa e sana.

Una crema viso che è un concentrato di ingredienti mirati per la cura delle pelle, da usare durante la skincare mattutina e che dona alla cute un boost di nutrimento e di idratazione a lunga durata.

Offerta Weleda La crema viso da giorno di Weleda da provare

La crema viso rassodante di Weleda è il must dell’autunno

Un prodotto che unisce i principi attivi ricavati dall’olio di sesamo, l’olio di semi di melograno, l’olio di noce di macadamia, ma anche l’estratto di semi di miglio, l’estratto di foglie di ulivo, l’olio di girasole e l’idrolizzato di radice di maca. Per dare alla pelle del viso il massimo del nutrimento e della protezione in un unico prodotto dalle proprietà uniche.

Una crema viso anti invecchiamento cutaneo, che agisce contro la formazione delle rughe, prevenendole e agendo su quelle già esistenti, andando a ridurle e a donare alla pelle del viso un aspetto più compatto e levigato.

Un prodotto mirato, dalle proprietà rassodanti e in grado di contrastare naturalmente il processo di invecchiamento della pelle con una combinazione rigenerante di principi attivi.

Le proprietà della crema

L’olio di semi di melograno biologico e i peptidi dalla radice di maca biologica, infatti, aiutano il processo di rigenerazione della pelle e donano alla stessa un’idratazione duratura, profonda e con effetto visibile fin dal primo utilizzo.

Ma vediamo meglio come agiscono questi due ingredienti sulla pelle e perché la crema viso di Weleda è il prodotto must have del vostro autunno.

L’olio di semi di melograno biologico, per esempio, è ricco di raro acido punicico, noto per le sue proprietà antiossidanti, adatto alle pelli stressate, invecchiate e secche.

I peptidi di maca organici, invece, ottenuti dalla radice di maca attraverso un processo bio-enzimatico, aiutano a sostenere il rinnovamento cellulare, agendo nella riduzione delle rughe e migliorando la naturale luminosità della pelle.

Infine, l’estratto di foglie di ulivo contenuto in questa crema viso di Weleda, è ricchissimo di polifenoli dalle proprietà antiossidanti e lenitive sulla pelle.

Offerta Weleda La crema viso di Weleda è il vostro must autunnale

Perché usare la crema viso di Weleda

Una crema viso da giorno, non comedogena e che aiuta a ridurre le rughe e le linee sottili del viso, migliorando l’elasticità della pelle e rendendola visibilmente più bella. Il prodotto ideale per prendersi cura della cute durante il cambio di stagione, e che la rende immediatamente più tonica e luminosa, da applicare su viso, collo e décolleté dopo la detersione e che svolge anche un’ottima funzione come base per il make-up.

Insomma, questa crema viso firmata Weleda è il prodotto da avere per affrontare con una pelle sana e rinnovata l’autunno e vale la pena approfittare dello sconto in atto e acquistarla subito.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram